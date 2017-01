„A crezut că poate funcționa la nesfârșit, distrugând cariere militare și destinele unor oameni normali”

Daniel Dragomir, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Florian Coldea, executat de „binomul SRI-DNA”, care a stat 190 de zile în arest preventiv şi a fost achitat ulterior, a vorbit, într-o scrisoare publicată de Evenimentul Zilei, despre relaţia pe care a avut-o cu acesta.



Trecut în rezervă marţi, generalul Florian Coldea a fost avertizat că a ales un drum greșit şi că SRI merge pe „calea pierzaniei”, prin implicarea în politică, în viața economică și prin transformarea din „protectori în opresori”.



De altfel, potrivit unor ofițeri SRI, Daniel Dragomir ar fi fost înlocuit de teamă că ar fi putut ajunge să îi ia locul lui Coldea în conducerea Serviciului.

Dragomir spune în scrisoare că l-a cunoscut pe Florian Coldea în 1997 şi că ambii, tineri fiind, erau animați de idei mărețe, de a reforma SRI, de a schimba metehne, de a apropia serviciul de partenerii atlantici și de a oferi șanse altor tineri.



În 2013, totul s-a încheiat. Daniel Dragomir s-a decis să plece din SRI, după ce l-a avertizat pe Coldea că direcţia în care merge Serviciul este greşită şi că acesta s-a transformat din protector în opresor.

Fragment din scrisoarea lui Daniel Dragomir

„În aceste zile, SRI trece prin cea mai gravă criză de la înființarea sa în 1990.

General locotenent Florian Coldea este astăzi istorie. Din păcate, o filă de istorie neagră.

În 1997 când l-am cunoscut pe generalul Coldea eram tineri, animați de idei mărețe, de a reforma serviciul, de a schimba metehne, de a apropia serviciul de partenerii atlantici, de a oferi o șansă altor tineri, ca și noi.

Am muncit cot la cot, am trecut prin riscuri și evenimente istorice împreună (11 Septembrie 2001, criza ostaticilor din Irak, eliminarea lui binomul SRI-DNA și multe alte lucruri despre care nu vom putea scrie vreodată), am destructurat celule teroriste...

Credeam că aducem pace, liniște și securitate concetățenilor noștri, familiilor noastre. Asta ne ținea puternici și dedicați.

Asta ne dădea putere, ceea ce făceam era menit să îi ajute pe compatriotii noștri, nu să îi sperie.

În 2013, fără ură și fără părtinire, ne-am despărțit. Atunci când am simțit că serviciul merge pe calea pierzaniei, a implicării în politică, în viața economică, atunci când am simțit că ne transformăm din protectori în opresori ...am ales să plec.

În liniște, cu discreție, conform uzanțelor militare, am fost primul care i-a spus generalului Coldea că ne-am pierdut locul, rolul, dar mai ales, că ne-am pierdut menirea.

I-am spus atunci generalului Florian Coldea, am repetat-o când acesta era zeificat, părea de neatins că SRI va fi respectat atunci când cetățenii vor avea deplină încredere în acțiunile noastre. În acțiuni, dar mai ales în motivația lor. Oricâte acțiuni de PR, oricâte trompete vom plăti, oricâți jurnaliști cu simbrie vom avea pe statul de plată, într-un final toate acestea nu vor conta. Nu vor conta în fața Adevărului.

Generalul Florian Coldea a crezut că nu este singur, mai ales că a văzut cum unii ofițeri, unii agenți, i-au îndeplinit ordinele ilegale, a crezut că poate funcționa la nesfârșit, distrugând cariere militare și destinele unor oameni normali.

Ar fi trebuit să ne arate, mai ales că a ales deviza SRI-Patria a priori! că interesele Patriei sunt mai presus de interesele sale.

De atunci am văzut cum ne-am pierdut determinarea și cum ne-am pierdut cea mai importantă valoare: încrederea oamenilor, a cetățenilor și deopotrivă a subordonaților.

Cu onoare, atunci, am ales să mă retrag, să îmi dau demisia din Serviciul în care nu mă mai regăseam.

Acum cred că am dreptul de a spune azi, în clipe de cumpănă... ceea ce cred și ceea ce simt.

Ceea ce văd astăzi în media mă întristează profund.

Acuzațiile aduse în aceste zile necesită un răspuns rapid și ferm al SRI, o anchetă serioasă.

Instituția nu poate fi târâtă în derizoriu și penal de către acțiunile generalului Florian Coldea. Îi respect acestuia prezumția de nevinovăție, așa cum mi-aș fi dorit să îmi fie respectată și mie. Dar aici este vorba de chiar existența Serviciului, care nu poate fi pusă la îndoială de nimeni.

Chiar în aceste momente, mii de oameni, bărbați și femei, ofițeri și subofițeri își desfășoară activitatea, 24/24, 7 zile din 7. Chiar în aceste clipe, zeci de operațiuni, activități, măsuri specifice, sunt realizate în zone extrem de sensibile (contraspionaj, antiterorism etc.)”.

