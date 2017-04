„Cocoşul” Grindeanu şi „premierul” Dragnea

Sorin Grindeanu s-a dat cocoş în faţa jurnaliştilor şi premier în faţa miniştrilor Guvernului PSD-ALDE, exprimându-şi apăsat nemulţumirea legată de comunicarea referitoare la impozitul pe gospodărie. În debutul celei mai recente şedinţe de Guvern, de faţă cu reprezentanţii presei, domnul Grindeanu le-a transmis miniştrilor: „Pe (...) mult discutatul impozit pe gospodărie am văzut că există o întreagă efervescenţă pe acest subiect. Toată lumea merge la televizor şi îşi dă cu părerea fără a avea, până în acest moment, un proiect clar, concis. Sunt discuţii la Ministerul Finanţelor, sunt foarte multe discuţii. Astea sunt lucruri premergătoare. Până când nu vom ajunge la ceea ce am spus că vom face şi până când nu avem un draft final, v-aş ruga să vă abţineţi”. Sorin Grindeanu a adăugat că singurul care are liber să comunice pe acest subiect este ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan. Iar domnul Ştefan a luat de bună ce i-a spus domnul Grindeanu şi a început să vorbească.

Numai că după ce social-democratul Viorel Ştefan s-a pus pe explicat şi pe împărţit ciorne ale proiectului impozitării au apărut comentarii negative la adresa intenţiei Guvernului, lucru care l-a nemulţumit pe Liviu Dragnea: „Am ajuns în situaţia asta pentru că ministrul de Finanţe a dat un draft din acest act normativ care nu era finalizat la Asociaţia Oamenilor de Afaceri, fără să aibă o discuţie cu noi. Ceea ce nu se face”. „Noi” însemnând, desigur, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi adevăratul premier al României, Liviu Dragnea.