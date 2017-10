„Dezbină şi stăpâneşte“, dle ambasador Klemm!

Democratul ambasador Hans George Klemm - trimis să reprezinte Statele Unite la Bucureşti de fostul preşedinte democrat Barack Obama, la propunerea democratei Victoria Nuland, fostă asistentă pentru Europa de Est a democratului Jim Kerry, fostul şef al diplomaţiei americane - este din ce în ce mai hulit în România. Intervenţiile sale brutale şi partizane în viaţa politică au început încă din timpul celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu şi continuă şi azi, când la Palatul Cotroceni se află Klaus Iohannis. Călcând în picioare Convenţia de la Viena (care le interzice diplomaţilor să se amestece în treburile interne ale statului unde se află), demnitatea românilor şi chiar bunul-simţ (după ce s-a fotografiat alături de steagul „Ţinutului Secuiesc“), dl ambasador Klemm pare să fie uitat la post de noua administraţie republicană de la Washington şi nimeni nu găseşte o explicaţie pentru această ciudăţenie. Eu am găsit două: 1. Dl Klemm profită de faptul că preşedintele Donald Trump are de rezolvat probleme mult mai importante (vezi criza nord-coreeană, reformele din Sănătate, Codul Fiscal etc.) şi încearcă să-i submineze pe republicani amplificând sentimentul anti-Trump în România - lucru tot mai evident în ultima vreme; 2. Preşedintele Donald Trump a decis să-l păstreze la post, măcar pentru o vreme, pe ambasadorul Hans Klemm, după ce vizita lui Klaus Iohannis la Washington s-a încheiat cu un contract „gras“, în urma căruia România va cumpăra armament american în valoare de câteva miliarde de dolari. Înclin să cred a doua variantă, mai ales că ieşirile publice ale dlui Klemm sunt favorabile „clientului“ Klaus Iohannis şi Binomului SRI-DNA, care apără mai degrabă interesele americane decât pe cele româneşti. Iată de ce dl ambasador îşi permite să declare orice şi foloseşte principiul „dezbină şi stăpâneşte“ bazându-se pe susţinerea noilor parteneri români şi sfidând regulile diplomaţiei într-o ţară în care toată lumea tace de frica Binomului!