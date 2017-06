„Procurorii DNA fac presiuni asupra judecătorilor în a le impune anumite soluţii”

Judecătorul Cristi Danileţ nu a fost dintotdeauna un om al „Sistemului”. Înainte de a fi ales în CSM, Danileţ făcea parte dintr-o grupare foarte onorabilă a magistraţilor din Cluj, alături de judecătorii Dana Gîrbovan şi Horaţius Dumbravă, cu care a pus bazele ONG-ului „SoJust” (Societatea pentru justiţie), în care apăreau articole extrem de critice pe tema abuzurilor din cadrul sistemului judiciar!

Pentru a înţelege exact semnificaţia documentelor pe care le vom prezenta mai jos, în care judecătorul Cristi Danileţ exprima puncte de vedere pertinente despre Justiţie, să trecem în revistă cîteva repere biografice ale sale:

- 1 sept. 2004 – 17 ian 2005: judecător la Tribunalul Cluj

- 18 ian 2005 – 21 mai 2007: detaşat la Ministerul Justiţiei; numit consilier al ministrului justiţiei Monica Macovei

- 22 mai 2007 - 23 dec. 2010: judecător la Tribunalul Cluj şi vicepreşedinte la Judecătoria Oradea

- din 07 ian 2011 a fost membru CSM.

În 2006, cînd era consilierul Monicăi Macovei, l-am avut invitat într-una din emisiunile mele TV şi vă pot garanta că opiniile sale, vizînd aspecte care ţineau de buna funcţionare a sitemului judiciar, erau total diferite de cele cunoscute din perioada cînd devenise membru CSM, atunci cînd a fost identificat ca slugarnic al regimului Băsescu, intrînd în conflict cu colegii săi judecători, care i-au şi cerut la un moment dat demisia din CSM.

După ce încetase detaşarea sa la Ministerul Justiţiei, unde a fost consilierul Monicăi Macovei, Cristi Danileţ a revenit în mai 2007 la funcţia de judecător. În 15 septembrie 2007, pe site-ul „SoJust”, el publică un articol fulminant, intitulat „SoJust: al cui e şi pe cine susţine”, în care scrie: „Parchetul şi DNA sunt supăraţi. Mai întîi că pentru prima dată în România am dezvăluit în raportul de anul trecut mijloacele de presiune ale procurorilor asupra judecătorilor în a le impune anumite soluţii. Apoi că i-am criticat într-un studiu că nu respectă prezumţia de nevinovaţie. Şi să nu uitam de un alt studiu al unor membri SoJust prin care se subliniază că încă avem probleme cu DNA sub aspectul constituţionalităţii. Poate între timp le-a trecut, mai ales că am reacţionat public alături de judecători la presiunile ministrului justiţiei asupra lor”.

Iată şi facsimilul acestui pasaj incredibil, în care puţini sînt cei care îl recunosc pe Cristi Dănileţ din perioada cînd a devenit avocatul abuzurilor comise de procurorii DNA:

Aşadar, în 2007, după ce revenise între judecătorii de instanţă, Cristi Danileţ scria cu dezinvoltură despre „presiunile procurorilor asupra judecătorilor în a le impune anumite soluţii”, criticîndu-i şi pentru că „nu respectă prezumţia de nevinovaţie”! Ulterior, a uitat ce scrisese cu propria sa mînă.

Trebuie să precizăm aici că însăşi Monica Macovei, înainte de a deveni monstruosul personaj pe care-l ştie acum opinia publică, a fost una dintre vocile societăţii civile care a militat pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti! Înainte de a fi numită de Traian Băsescu ministru al Justiţiei, Macovei a activat alături de Renate Weber într-un ONG foarte respectat şi a fost co-autoarea unui „Ghid juridic pentru ziarişti”, valabil şi azi pentru apărarea presei în faţa autorităţilor:

Ce s-a întîmplat ulterior cu Cristi Danileţ şi Monica Macovei ţine, desigur, de influenţa „Sistemului”, ai cărui slujbaşi au devenit amîndoi, abandonînd chiar propriile lor idei, acelea care, la un moment dat, i-au propulsat în funcţii!