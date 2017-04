„Sperietoarea“ PSD alungă scandalurile din PNL

Rupţi în bisericuţe bine definite, oficializate sau nu, liberalii fac cărţile prin județe pentru marea provocare ce se va concretiza prin alegerea conducerii centrale. În traducere liberă, fiecare grupare încearcă să-şi fixeze în posturi-cheie susţinătorii, astfel încât scrutinul general din interiorul PNL, din iunie, să ajungă doar o simplă formalitate.

Sezonul alegerilor are o miză la fel de mare, atât în fiefurile liberale, cât și în organizaţiile locale mai anemice ale PNL, în vederea stabilirii echipei de conducere pentru următorii doi ani. După această etapă a formării noii garnituri de șefi liberali începe cu adevărat greul pentru partid, având în vedere că tot ce mișcă prin curtea acestora va trebui să se înregimenteze în lupta pentru conservarea funcției supreme în stat de către Klaus Iohannis.

Prevenție împotriva dezastrului la viitoarele prezidențiale

Dacă în două organizații importante, respectiv în cea de la Dolj și în cea de la Constanța, au sărit scântei, pe măsură ce se apropie data congresului, spiritele în PNL vor fi și mai încinse. Și asta, pentru că fiecare lider de filială va încerca să își joace cărțile cât mai bine, în așa fel încât să fie ulterior cât mai sus poziționat în ierarhia internă după congresul din vară. De teamă că aceste scandaluri se vor extinde și la restul organizațiilor județene, secretarul general interimar, europarlamentarul Cristian Bușoi, a identificat în PSD cea mai bună „sperietoare“ pentru alungarea tuturor disensiunilor. Indiferent că spusele lui Bușoi privind o potențială generalizare a pesedizării României au sau nu impact asupra tuturor liberalilor, cert este că această temă este împărtășită de toți vectorii de putere ai PNL, fiind preluată și comunicată fie pe un ton ridicat, fie blajin sau sub formă de amenințare iminentă. „Trebuie să facem toate eforturile posibile ca să nu lăsăm această țară să fie condusă total de PSD. Nu vreau să îmi imaginez că vom trăi într-o Românie în care Guvernul să fie PSD, majoritatea primăriilor și consiliilor județene să fie PSD, majoritatea din Parlament să fie PSD. Să mai fie și un președinte al PSD…“, a creionat Bușoi viitorul de coșmar pentru orice ureche liberală. Actualul lider al PNL, Raluca Turcan, la fel ca și numărul 2 din PNL, Cristian Bușoi, nu și-a făcut încă publică intenția de a candida pentru șefia partidului, dar a adoptat același mesaj ca și colegul său de partid pentru toate organizațiile pe care le vizitează.

Miza locală o determină pe cea generală

Lupta între vechiul PDL și vechiul PNL nu a luat deloc sfârșit, ci este atât de strânsă, încât se duce corp la corp în fiecare organizație. Conform deciziei partidului, la congresul PNL, fiecare filială își va trimite delegații. Opțiunile pentru un anumit candidat ale celui care ajunge până atunci lider de filială vor fi însușite și exprimate prin vot, în cadrul congresului, de cei pe care noii președinți de organizații îi trimit la București, la alegeri. Pe lângă înțelegerile pe care liderul le are cu subordonații săi din organizație, acesta are „ploile“ aranjate și cu unul dintre candidații la congres pentru o viitoare funcție în partid. Teoretic, în avantaj ar ieși cei din vechiul PNL, care domină raportul de forțe. Însă, practic, vechiul PNL își poate pulveriza acest atu, dacă ar trimite, în cele din urmă, mai ­mulți candidați în cursa congresului. O astfel de scindare a puterii fostului PNL s-ar putea profila prin candidaturile lui Ludovic Orban, Raluca Turcan și Cristian Bușoi. În timp ce Orban are sprijinul vechilor lideri ai PNL, Cristian Bușoi și Raluca Turcan ar avea sprijinul liderilor din noua generație, pe cel al șefului SRI, Eduard Hellvig, dar și susținerea președintelui Klaus Iohannis. Din partea vechiului PDL, cel puțin până în acest moment, va candida Cătălin Predoiu. Dar și acesta are o problemă cu atragerea sprijinului tuturor filialelor conduse de vechiul PDL. Predoiu a primit girul lui Vasile Blaga, fapt care îl avantajează, în plus, în turneul național pe care l-a început pentru gruparea cât mai multor organizații în jurul său.

Au blamat partidul prezidențial, dar acum îl practică

Dacă până acum Bușoi și Turcan înfierau, la unison, transformarea oricăror formațiuni în partide prezidențiale, mai nou, cei doi mimează că au uitat ceea ce au spus până de curând. Și Constituția care impune expres președintelui să renunțe la orice partizanat politic odată ce a fost ales pare să le „scape“ din vedere peneliștilor. Soluția menită să preîntâmpine dezastrul la viitoarele prezidențiale este, în viziunea Ralucăi Turcan și a lui Cristian Bușoi, comasarea peneliștilor în jurul lui Iohannis. „Ne trebuie o coordonare mai bună cu președintele României“, și-a devoalat Bușoi strategia. Europarlamentarul știe foarte bine că sprijinul șefului statului va fi nu doar providențial, ci și decisiv la votul de la congresul intern din iunie. De asemenea, și președintele Iohannis este obligat să facă o alegere în privința viitorului șef al PNL, de care va depinde soarta sa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni.