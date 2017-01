295 de voturi pentru şi 133 împotriva lui Sorin

Guvernul Grindeanu a primit votul de încredere în plenul Parlamentului, în condiţiile în care, anterior, toţi cei 26 de miniştri ai cabinetului au obţinut avizul consultativ al comisiilor de specialitate din Parlament.

Executivul a primit 295 de voturi pentru şi 133 împotrivă.

Şedinţa plenului reunit a început în jurul orei 15.00.

Ca să fie învestit, Guvernul avea nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, respectiv 234 de voturi.

Premierul desemnat Sorin Grindeanu şi-a prezentat programul de guvernare şi lista guvernului în plenul Parlamentului.

Principalele declaraţii

"Sevil Shhaideh ar fi fost o variantă excelentă pentru conducerea Guvernului. Ce bine că va fi în noul Executiv pe care îl depun azi în Parlament! Chiar în această seară, dacă primim votul de încredere, voi convoca prima şedinţă de guvern.

Vă propun astăzi o nouă ţintă. Vă propun România normală. Îmi propun ca la finalul mandatului să avem o ţară normală, în care oamenii să trăiască bine. Îmi doresc o ţară normală, în care lucrurile să fie aşa cum ar fi normal să fie. Primul semn de normalitate este ca politicianii aleşi să respecte ceea ce au promis în campania electorală şi să pună în practică toate măsurile promise.

În programul de guverane veţi regăsi toate măsurile prezentate în campania electorală de preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Am propus o schimbare radicală a viziunii economice, în privinţa atragerii investitorilor străini. Avem în program măsuri bune pentru oameni de afaceri şi propun un cadru fiscal prietenos şi predictibil.

Dacă ne dorim o Românie normală trebuie să creştem punctul de pensie, până la 1.775 de lei, în 2018. Scutirea de impozit pentru toate veniturile mai mici de 2.000 de lei pe lună. De la 1 ianuarie 2018, impozitul pe veniturile mai mari de 2.000 de lei să scadă de la 16% la 10% din diferenţa care depăşeşte această sumă.

Am cuprins în program multe măsuri care au ca ţintă stoparea exodului tinerilor din România. Sprijinirea înfiinţării a 10.000 de firme pe an. Am inclus programe de ucenicie şi de stagii care să le permită tinerilor să înveţe o meserie.

Salut votul Parlamentului pe legea de eliminare a celor 102 taxe. Până la 1 ianurie 2018, toate taxele care nu vor fi plătite online să fie automat desfiinţate!

În program, am inclus: construcţia spitalului republican Carol Davila, construcţia a opt spitale regionale cu o capacitate ridicată de diagnostic şi tratament, dotarea spitalelor cu aparatură performantă, acces la medicamente indiferent de costuri - nu putem pune plafoane. Pentru fiecare afecţiune să existe un medicament compensat 100%, astfel încât fiecare român să aibă acces la tratamentul necesar.

În program am introdus: modernizarea a 2.000 de şcoli, construcţia a 2.000 de creşe şi grădiniţe, salarii mai bune în sistemul de învăţământ

Români va fi o ţară normală atunci când proiectele mari de infrastructură nu vor mai fi blocate de contestaţii interminabile. Este absolut necesar să avem o legislaţie nouă privind atribuirea de proiecte de interes strategic.

Tot ceea ce vă propun prin acest program este o ţară normală. Normalitatea este esenţa programului nostru de guvernare. Primul semn de normalitate trebuie să înceapă din Parlament. Mesajul meu către dvs, către întreaga clasă politică, este de dialog, în beneficiul cetăţenilor", a mai declarat Sorin Grindeanu, în plenul Parlamentului.

De asemenea, Grindeanu a făcut o invitaţie la dialog şi colaborare partidelor aflate în opoziţie. "Fără a fi ironic, vreau să vă spun că acest guvern nu va fi al meu, al PSD sau al ALDE, va fi al României, iar dv. din opoziţie veţi avea mereu un loc la masa discuţiilor, în măsura în care veţi dori să cultivaţi un dialog sincer şi constructiv. Primul proiect la care vă invit să colaborăm este România normală", a conchis premierul desemnat.

