385.000 de euro, cadou pentru Grupul Intact

Evenimentul organizat pe 9 mai, de Ziua Europei, a costat Municipalitatea 385.000 de euro. Contractul de atribuire a fost acordat de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret prin procedură simplificată de achiziții publice. Instituția care a organizat licitația este condusă de Alina Gabriela Andrei, cunoscută publicului ca „Alina din Berceni“, persoană care și-a câștigat existența prin anii ’90 din muzică. Primarul general al Capitalei nu a făcut niciun anunț public privind câștigătoarea licitației, dar consilierul general Ciprian Ciucu a descoperit afacerea pe care Municipalitatea a pus-o la cale cu trustul Intact. El a relatat pentru Cotidianul cum a ajuns să afle detaliile tunului financiar.

Bucureștenii simpli, oameni fără funcții publice sau politice, au observat că siglele instituțiilor media din trustul Intact apar la aproape toate evenimentele organizate de Primăria Capitalei. „Mi-a sărit în ochi sigla Radio ZU, care apărea peste tot, inclusiv pe autobuze. Eu, fiind unul care urmărește constant activitatea instituției, mi-am pus întrebări. Am pus problema pe Facebook și cineva mi-a sugerat că evenimentele Primăriei Capitalei sunt promovate intens și la Antena 3. M-am uitat cu atenție, mai ales că voiam să probez informația primită. Am descoperit că, într-o proporție foarte mare, la evenimentele Primăriei Capitalei, firme din trustul Intact sunt parteneri media“, a relatat consilierul general Ciprian Ciucu pentru Cotidianul. Acesta este doar un exemplu de efect pervers al procedurii simplificate de achiziții publice, adoptată anul trecut de Municipalitate, la propunerea primarului general.

Deși a clamat transparența decizională de câte ori a avut ocazia, Gabriela Firea nu a trecut la fapte. „Din păcate, noi, consilierii generali, nu avem acces la contracte sau chiar la anunțuri, conform legii. Am descoperit anunțul pe SEAP. Ar fi trebuit să fie anunțați câștigătorii licitațiilor. Singurele informații pe care le obținem sunt anunțurile de participare, atunci când, pe procedura simplificată, pe care am adoptat-o anul trecut, se organizează licitații pe repede înainte. Atunci când m-am opus în Consiliul General adoptării procedurii simplificate de achiziții publice, exact la astfel de achiziții dubioase ne-am gândit și am vrut să le evităm. Anunțurile sunt neclare, postate cu doar trei săptămâni înainte de eveniment. Așa ne va toca bugetul încă trei ani de zile doamna Firea. Rețineți tactica, dăm bugete imense la instituții din subordine, pe care le controlăm prin interpuși, care fac ce le zicem noi, nu ceea ce le-ar dicta misiunea lor și rațiunea pentru care au fost înființate“, a comentat Ciucu.

El consideră că evenimentul organizat de Ziua Europei în Piața Universității a fost „un balamuc, o hărmălaie cu obiectiv neclar și inutil, care ne-a costat 385.000 de euro. Nu ducem lipsă de concerte în București, nu văd de ce trebuie ca Primăria să risipească astfel banii. În fine, tipic pentru Firea. Mă tot gândesc la o soluție fezabilă și constituțională să o oprim“, a concluzionat consilierul general PNL.

Pe repede înainte

După cum se poate vedea în facsimil, anunțul de participare la licitație apărut pe SEAP avea termen-limită de solicitare și clarificări data de 17 aprilie 2017, ora 16.00, iar ofertele ar fi trebuit depuse până la data de 21 aprilie, ora 12.00. Valoarea estimată a contractului de către Primăria Capitalei era de un milion de lei, fără TVA. Potrivit anunțului, criteriul de atribuire era cel mai scăzut preț pentru „servicii de organizare evenimente“.

Cel de-al doilea anunț, emis în aceeași zi și cu același obiect de activitate, a suplimentat oferta cu încă 800.000 de lei, fără TVA. În plus, se menționează că banii vor fi alocați din bugetul local al Municipalității. Desigur, concertele au fost transmise de firmele trustului Intact.

Cine este „Alina din Berceni“

Alina Gabriela Andrei, cunoscută ca „Alina din Berceni“, director „temporar“ al Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret, a fost angajată la Primăria Capitalei în septembrie 2016. Despre tânăra Alina nu se știe mai mult decât a postat pe Facebook despre viața sa personală, dar este imposibil de găsit un CV, nivelul de pregătire profesională sau experienţa. Singura calitate care a făcut-o remarcată în fața lui Firea a fost participarea ei constantă la campania electorală a primăriței, pe care a urmărit-o pas cu pas vreo trei ani. Alina şi-a făcut un blog în care o laudă cât de mult poate pe Gabriela Firea. Până să fie angajată la Primăria Capitalei, Alina își descria modul de viață simplist: îşi pupa câinele în bot când ajungea acasă și cam atât. Mai aflăm că tânăra este „la origini“ din Berceni, unde „viaţa este ca o petrecere: ori îţi place, ori te temi“. Este genul de femeie care încă se amuză când aude în urma ei: „Mooamă, ce bună eşti!“, iar când este întrebată de ce este supărată, răspunde: „Uite, mă enervează un dobitoc!“. În concluzie, Alina se întreabă retoric: „Unde alt­undeva mai găsești o stradă care să îţi ofere atâtea senzații?“.

În calitate de director adjunct al instituţiei, Alina Gabriela Andrei vorbește despre „importanța consultării tinerilor pentru a găsi cele mai bune soluții la nevoile acestora“, potrivit unui comunicat remis la sfârșitul lunii martie. „Înființat în noiembrie 2016, la iniţiativa doamnei primar general, Gabriela Firea, Centrul pentru Tineret al Municipiului București reprezintă primul rezultat concret pentru tinerii din Capitală. Premisa de la care pornește activitatea noastră este că dezvoltarea unei comunități pleacă de la tineri, participarea acestora la viața orașului fiind o condiție obligatorie pentru o capitală europeană. Atât eu, cât și echipa pe care o coordonez în cadrul CTMB ne propunem să contribuim activ la creșterea nivelului de participare a tinerilor în luarea deciziilor la nivel local, relația cu societatea civilă și partenerii sociali fiind o prioritate.“