A cerut scuze României pentru declaratiile președintelui

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, și-a cerut scuze la întâlnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, pentru declațiile făcute de președintele Igor Dodon la adresa țării noastre.

"Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi, aici, la Bucureşti şi să avem o discuţie bună între foarte buni prieteni şi parteneri, cu preşedintele Dragnea şi preşedintele Tăriceanu, discuţie bună ca în familie, aş spune, pentru că aşa ne simţim noi la Bucureşti - ca acasă. Am trecut în revistă care este agenda relaţiilor bilaterale şi pe dimensiune parlamentară, dar şi a relaţiilor, în general, dintre Republica Moldova şi România. Am trecut în revistă şi discuţiile ce ţin de provocări, inclusiv de la Chişinău. Am adus scuze. Chiar mi-am cerut scuze pentru declaraţiile care au fost făcute de preşedintele Republicii Moldova, Dodon, împotriva României sau la adresa României, pentru că se pare că un preşedinte care se confruntă cu lipsa competenţelor îşi compensează prin declaraţii mai tăioase la adresa României. Şi cer scuze", a declarat Candu, la Palatul Parlamentului, după întâlnirea cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului de la Bucureşti, potrivit Agerpres.

El a subliniat că România este un partener important pentru Republica Moldova.

"România este un partener important. România este un partener important, partenerul numărul 1 şi prietenul numărul 1 şi lucrul ăsta este ştiut la Chişinău şi nu poate cădea sub niciun fel de speculaţie. Chiar dacă au fost diverse interpretări la Chişinău, prioritatea numărul 1 rămâne integrarea europeană şi reformele pe care noi le-am pornit pe calea integrării europene şi România este partenerul nostru şi este avocatul nostru în procesul de integrare europeană. Ne bazăm foarte mult pe România. Eu, personal, mă bazez foarte mult şi pe colegii din Parlamentul României. Am discutat mai multe evenimente pe care urmează să le organizăm împreună şi la Bucureşti şi la Chişinău şi cu siguranţă vom reuşi", a adăugat Andrian Candu.