"A trebuit să avem epidemie ca să pornim motoarele"

Numai un singur român din zece este de acord ca părinții care nu-și vaccinează copiii să facă închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului, așa cum prevede noul proiect al legii vaccinării, lansat săptămâna aceasta în dezbatere publică. Datele sunt cuprinse într-un sondaj IRES, citat de TVR.

Pe de altă parte, Ministerul Sănătății se obligă prin aceeași lege să despăgubească orice părinte al cărui copil a suferit reacții adverse în urma vaccinării și să asigure stocuri suficiente pentru vaccinarea tuturor copiilor. Potrivit IRES, deși de proiect nu știu prea mulți dintre cei chestionați, aceștia se bucură că statul va fi obligat să asigure stocuri suficiente pentru vaccinarea tuturor copiilor. Vaccinul ROR lipsește din 10 județe, urmând ca primele 10.000 de doze să ajungă tocmai în aceste locuri. Celelalte seruri sunt în continuare insuficiente în toată țara.

O bună informare ar convinge oamenii

„Vorbim întotdeauna mult, numai după ce se întâmplă. Nu știm să prevenim. Asta este boala noastră, a românilor. A trebuit să avem o epidemie de rujeolă ca să se pună în mișcare toate motoarele, OMS să ne arate cu degetul, în loc să prevenim, să informăm lumea. Numărul celor care refuză să-și imunizeze copiii crește de la an la an, iar o bună și temeinică informare ar duce la convingerea oamenilor că vaccinarea e bună. Părinții se tem de vaccin în primul rând din lipsa de informare, tocmai pentru că unica lor sursă este Internetul. Amintiți-vă cum a fost acum câțiva ani, când mai nimeni nu se vaccina împotriva gripei. A fost nevoie de apariția unor cazuri grave pentru ca lumea să dea buzna să se vaccineze“, explică pentru Cotidianul Marcel Copil, medic boli infecțioase. Agenția Națională a Medicamentului spune că în primele patru luni ale acestui an 47 de copii au avut reacții adverse în urma vaccinării, dintre care 16 au avut fie reacții alergice grave, până la șoc anafilactic, fie TBC pulmonar. „O comisie de la fiecare Direcție de Sănătate Publică va certifica, va demonstra că respectivul vaccin a produs efecte adverse, că există o legătură de cauzalitate între administrarea vaccinului și eventual o reacție adversă post vaccinală. Efectele secundare pot fi de la dureri la locul de injectare, forme ușoare de iritații sau chiar reacții mai grave, cum ar fi șocul anafilactic. Dar să ne limităm la acestea, la chestiile medicale, nu la aberațiile pe care le găsim pe Internet“, continuă Marcel Copil.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar în trei ani vaccinurile au prevenit peste cinci milioane de decese pe glob.

Medicii care se opun, judecați de medici

Astfel de cazuri vor face obiectul despăgubirilor oferite de Ministerul Sănătății. În alte state din Europa, acest sistem se aplică deja prin lege. De asemenea, proiectul mai vine cu o noutate, și anume că medicii care critică vaccinarea ori se opun acesteia, fără argumente științifice care pot fi probate temeinic, pot fi cercetați de Colegiul Medicilor. „Eu nu cred că un medic are dreptul să facă propagandă împotriva vaccinului, având în vedere că există dovezi, au fost multe boli eradicate, iar în momentul de față suntem în plină epidemie de rujeolă. Aceste sancțiuni vor apărea la momentul în care vom avea discuții și cu Colegiul Medicilor“, explică ministrul Sănătății, Florian Bodog.

Proiectul de lege urmează să sufere modificări în Parlament. Până atunci, ministerul Sănătății trece prin cea mai gravă criză de vaccinuri din ultimii 20 de ani. Abia luna asta 10.000 de doze și vaccinuri ROR vor ajunge în țară, urmând să fie aprovizionate cele 10 județe unde este cea mai mare criză. De asemenea, va urma o nouă tranșă, de alte 110 mii de doze. Legea vaccinării, în forma în care va fi aprobată de Parlament, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.