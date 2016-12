Accident grav în centrul Capitalei

Un grav accident de circulație a avut loc în București la intersecția dintre Șoseaua Ștefan cel Mare cu Vasile Lascăr, potrivit b1.ro. Trei autoturisme au fost implicate într-un carambol, iar una dintre acestea s-a răsturnat ajungând pe șinele de tramvai.

Autoritățile au intervenit și au reușit să înlăture mașina de pe șinele de tramvai eliberând deplasarea acestora, dar traficul în zona se desfășoară îngreunat, iar mulți polițiști au fost detașați la fața locului pentru a dirija traficul și a cerceta cauzele desfășurării accidentului.

Două persoane au fost, dintre care una grav. Ambii răniţi au fost transportaţi la Spitalul Floreasca.

Update: Circulatia tramvaielor a fost reluata in ambele sensuri in zona Pasajului Victoria, dupa ce a fost blocata aproximativ o ora din cauza unui accident in care au fost rănite două persoane, potrivit News.ro.