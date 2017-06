”Acum 25 de ani mi-am vândut verigheta ca să pornesc la drum”

Întâlnirile Cotidianul, organizate de ziarul Cotidianul şi Fundaţia Alexandrion, au continut seria evenimentelor în ţară cu o altă repriză de dialoguri. De data aceasta, evenimentul a avut loc la Piteşti, într-un cadru elegant pus la dispoziţie de Royal Park SEND92. Întâlnirea a adus faţă în faţă performeri locali, judeţeni, naţionali şi internaţionali din domenii diferite.

Întâlnirile Cotidianul îşi propun a fi un dialog între redacţie şi cititori. De asemenea, ele aduc câteva personalităţi din diverse domenii faţă în faţă cu publicul, cu cititorii şi consumatorii. În seara de 20 iunie, Cornel Nistorescu, directorul ziarului Cotidianul şi moderatorul serii de evenimente, şi invitaţii speciali, tenismanul Victor Hănescu, editorul şi scriitorul Călin Vlasie, director general al Editurii Paralela 45, Nicolae Costea, director naţional de vânzări Alexandrion, Mihai Golescu, director al ziarului Argeşul, şi Nicolae Durdui, om de afaceri şi director general al SEND92, au povestit despre succes şi performanţă, despre cultură şi despre curaj.

Facem o pledoarie pentru presa tipărită şi pentru carte, a declarat Cornel Nistorescu, directorul Cotidianul, în deschiderea serii. „Dar vrem să pledăm şi pe business, pentru că asta trebuie să faceţi. Altfel, ne stingem. Nimeni nu ne învaţă să facem business. Nici măcar nu ne încurajează. Dar se poate. Trebuie să aveţi curaj şi să vă apăraţi drepturile. Ziarele sunt singurele instituţii care trebuie să ducă lupta cu abuzurile pe care dumneavoastră, cetăţenii, le suportaţi.”

În spusele sale, Cornel Nistorescu a fost susţinut şi de directorul şi redactorul-şef al cotidianului Argeşul, Mihai Golescu. Acesta l-a completat prin compararea presei scrise cu un spectacol civic de calitate. „Ziarul face altceva decât fac televizorul şi internetul. Este ca după un spectacol bun, când te gândeşti câteva zile după la ce s-a întâmplat, ce au vrut să spună cei de pe scenă.”

Un alt reprezentat al culturii, un piteştean, Călin Vlasie, cel care a înfiinţat Editura Paralela45, arecunoscut că România s-a îndepărtat de cultură, de literatură, de educaţie, iar conform statisticii, un român citeşte o carte pe an. „O editură poate să supravieţuiască aşa cum o face orice business, cu condiţia ca interesul să nu rămână doar pentru strada pe care eşti. Am plecat cu un mare handicap acum 28 de ani, pentru că în Piteşti nu există nicio editură. Acum, avem în jur de 18 milioane de exemplare tipărite. O editură este o instituţie de instrucţie şi de educaţie, în primul rând”.

Încurajând spusele directorului Cotidianul, Nicolae Durdui, care deţine SEND92, afirmă că trebuie să îţi doreşti să faci un business. Aşa cum şi el şi-a crescut business-ul încet, încet, încercând prin ceea ce face să îmbunătăţească viaţa oamenilor. „Am început cu un business de termopane şi am continuat cu acest spaţiu pentru evenimente. În urmă cu 25 de ani a trebuit să îmi vând verigheta ca să pornesc primul meu business, mi-am dat demisia de la întreprinderea de stat unde lucram, ceea ce i-am recomandat şi soţiei. Dar am avut încredere că o să reuşesc şi aşa s-a şi întâmplat.”

Invitatul special al serii, tenismanul Victor Hănescu, după încheierea activităţii de sportiv, s-a îndreptat, de asemenea, către business. „Am o experienţă de 20 de ani de competiţie, de performanţă în tenis. Am ajuns în topul mondial, dar orice început are şi un sfârşit. Scopul este să revin către România şi, astfel, am început să clădesc o academie de tenis în România. Este o călătorie în care mă regăsesc. Îmi place să dăruiesc, să dau celor tineri o bucăţică din ce am trăit eu.”

În încheiere, Nicolae Costea, directorul naţional de vânzări Alexandrion Grup, a subliniat din nou scopul acestor întâlniri şi anume, cunoaşterea, comunicarea mai bună cu societatea şi consumatorii. „Privesc o mulţime de oameni de valoare şi nu pot să nu mă întreb cum se traduce valoarea. Noi, în vânzări, o traducem prin profit. Am ales să susţinem cultura şi sportul românesc, aşa putem promova valoarea. Este modul nostru de a mulţumi şi de a întoarce din câştigul nostru către societate, ceea ce recomandăm şi celorlalţi oameni de afaceri.”

Aceste evenimente, pe lângă latura culturală pusă în dezbatere de către Cotidianul, fac parte din strategia Fundaţiei Alexandrion de a marca excelenţa şi performanţa în sport. În paralel, Fundaţia Alexandrion este printre cei mai activi susţinători ai culturii române, premiind, anual, personalităţi culturale consacrate sau aflate la început de carieră, prin cele două gale pe care le organizează – Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu şi Gala Premiilor Matei Brâncoveanu.

În finalul serii, artistul Nicu Alifantis ne-a propus o jumătate de oră de lirism marca Alifantis. Adică un moment muzical de excepţie.

Sursa foto: ziarul Argeşul/Alexandru Oprea