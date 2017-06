Acuzaţiile fostului director FBI la adresa președintelui SUA

Fostul director FBI, James Comey, a fost audiat, joi, în Senatul SUA în legătură seria de controverse legate de relaţiile sale cu Donald Trump. Acesta a fost demis în luna mai după ce a refuzat să respectele solicitările președintelui american de a opri o anchetă ce îl viza pe fostul consilier său pentru securitate, Michael Flynn, în scandalul implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite.

James Comey a declarat sub juramânt în faţa membrilor Comisiei pentru Informaţii a Senatului că și-a luat notițe după întâlnirile cu Trump despre ce se discutat deoarece era îngrijorit de firea acesteia și că ar putea minți.

"A fost un cumul de factori. Cred că circumstanţele, subiectul şi persoana cu care interacţionam. Circumstanţele - adică eram singur cu preşedintele Statelor Unite, de fapt, cu preşedintele ales. Subiectul se referă la faptul că discutam despre teme care aveau de-a face cu responsabilităţile de bază ale FBI, care îl priveau personal pe preşedintele ales. Şi pe urmă a mai fost vorba şi despre natura persoanei. Mă temeam sincer că ar fi putut să mintă cu privire la natura acelei întâlniri, aşa că mi s-a părut foarte important să o documentez. Nu am mai întâlnit până atunci un asemenea cumul de factori, dar m-a făcut să consider că trebuie să o prezint în scris şi să fac asta foarte detaliat", a povestit fostul director FBI, potrivit Digi24.

Deși a recunoscut că e dreptul președintelui de a demite oricând directorul FBI, Comey a precizat că este deranjat că acesta a mințit privind motivele acestei decizii.

"Am fost derutat când am aflat de la televizor că preşedintele m-ar fi demis din cauza anchetei legate de Rusia. Şi apoi am aflat, tot din presă, că preşedintele le-a spus altor persoane, într-o discuţie privată, că demiterea mea a însemnat o ridicar ea unei mari presiuni în privinţa investigaţiei despre Rusia.

Deşi legal, nu este nevoie de nicio motivaţie oficială pentru demiterea unui director al FBI, Administraţia Trump a ales să mă defăimeze şi, mult mai important decât acest lucru, să defăimeze FBI, prin declaraţii potrivit cărora instituţia este în degringoladă, că era condusă necorespunzător, că angajaţii şi-au pierdut încrederea în şeful FBI. Toate acestea au fost doar minciuni. Vreau ca naţiunea americană să ştie acest adevăr: FBI este o instituţie onestă, puternică, este şi va fi întodeauna o instituţie independentă", a precizat James Comey.