Adrian Sitaru: "Cred că există în fiecare din noi germenele abuzului"

Începând de săptămâna viitoare, pelicula „Fixeur“, regizată de Adrian Sitaru, va fi prezentată în avanpremieră în mai multe orașe din țară. Clujenii sunt primii care pe 19 ianuarie vor putea să vadă filmul ce a avut premiera mondială în toamnă, la Toronto International Film Festival.

Luna trecută, filmul a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, acordat lui Tudor Istodor, și o mențiune specială a juriului în cadrul Les Arcs European Film Festival. Claudia și Adrian Silișteanu (alături de regizor și de Răzvan Rădulescu) au scris povestea lui Radu, un tânăr jurnalist care intermediază întâlnirea unei echipe de ziariști francezi cu o minoră repatriată din Franța, victimă a traficului de persoane. Adrian Sitaru a povestit pentru „Cotidianul“ ce se află în spatele poveștii pe care o vom vedea pe ecrane.

Cum a decurs documentarea pentru scenariu?

În primul rând, povestea este inspirată din fapte reale. Adrian Silișteanu a lucrat la Agenția France Presse la începutul anilor 2000, înainte de a merge la școala de film. Între 2013 și 2015, când am dezvoltat scenariul, am căutat reportajul de atunci la Paris în arhiva INA (Institut National de l’audiovisuel), am avut discuții cu actuali jurnaliști de la AFP sau jurnaliști care au făcut același gen de reportaj. Soția lui și coscenarista Claudia Silișteanu a lucrat la „Fixeur“ la câteva reportaje. Deci foarte multe date și surse de documentare le aveau ei doi, deja, din experiența trecută.

Ce a fost cel mai greu în articularea poveștii?

Am avut ceva dificultăți cu prima parte, probabil și pentru că am dorit să urmărim două fire narative, povestea profesională a lui Radu, dar și pe cea personală. Pentru noi a fost clar, de la un anumit punct, că tema principală a filmului este abuzul. Ne-am dorit să reprezentăm forma de abuz și în viața personală, este vorba de abuz emoțional, o formă foarte vagă și neclară de încadrat legal, dar care ne-a interesat foarte mult. Din același motiv cred că am avut o problemă și cu finalul, ce l-am descoperit sau l-am intuit foarte târziu.

„Cum și cât de mult ne abuzăm emoțional propriii copii“

Care ar fi lucrurile pe care ți le dorești să le simți atinse odată cu lansarea filmului?

Mi-aș dori ca spectatorii să se gândească de două ori înainte de a avea același gen de comportament. Se întâmplă uneori, cu cele mai bune intenții, să-i abuzăm emoțional pe cei dragi. Iar dacă suntem în stare să facem asta cu cei dragi, profesional probabil că o vom face mult mai ușor.

Ce a schimbat în cei care au participat la film investigația pe marginea unor subiecte care fie sperie, fie riscă să fie minimalizate?

Cred că cel mai mult ne-a schimbat pe cei ce am lucrat la scenariu, Adrian și Claudia Silișteanu, eu și Răzvan Rădulescu (consultant scenario). Am început să ne gândim serios cum și cât de mult ne abuzăm emoțional propriii copii, din dragoste, cu cele mai bune intenții. Unde este limita până la care îi putem forța să facă ceva, limita în manipulare cu minciuni așa-zis nevinovate ș.a.m.d. Personal, cred că există în fiecare din noi, în structura genetică, germenele abuzului. Vine din perioade străvechi, probabil, și trebuie să-l controlăm rațional, ca să nu producem pagube, mai ales celor dragi.

„Fixeur“, cel de-al cincilea lungmetraj semnat de Adrian Sitaru, va putea fi văzut la București, Bârlad, Bistrița, Botoșani, Brașov, Buzău, Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Deva, Focșani, Galați, Gura Humorului, Iași, Odobești, Oradea, Oravița, Pitești, Reșița, Sibiu, Slobozia, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara, Vaslui și Vulcan.