Afaceri pe muchia siguranței naționale

Înființat în 1990, Serviciul Român de Informații a fost, în cei 26 de ani ai săi, zguduit de mai multe scandaluri în care afacerile se îmbinau penal cu puterea. Acuzațiile de corupție au vizat atât structura centrală, cât și oamenii din teritoriu. Virgil Măgureanu și afaceriștii arabi, Radu Timofte și afacerile lui Sorin Ovidiu Vântu, George Maior și Bechtelul, Coldea și Ghiță, practic toți șefii SRI au avut legături de afaceri mai mult sau mai puțin ortodoxe cu afaceriști controversați. La acestea, se adaugă și implicarea în diverse scandaluri de corupție a celor mai longevivi adjuncți ai SRI, generalii Gioni Popescu, Dumitru Zamfir sau Ovidiu Soare. Afacerile tulburi ale șefilor și firmele acoperite ale serviciului care funcționează sub oblăduirea legii fac ca SRI să fie una dintre cele mai prolifice firme din economia românească.

Virgil Măgureanu a fost primul director al SRI. Dar tot el a fost și primul dintre cei care au târât cel mai important serviciu secret al României în diverse afaceri dubioase, dintre care unele s-au derulat pe muchia siguranței naționale.

Conform propriei legi de organizare și funcționare, SRI este „serviciul organizat de stat specializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională a României, parte componentă a sistemului naţional de apărare“. Contrar acestei prevederi legale, de-a lungul timpului, anumiți angajați ai serviciului, uneori chiar directori ai săi, au fost implicați în relații de afaceri cu diverși cetățeni străini, despre care existau informații că ar fi agenți secreți ai unor țări străine. Agenți „acoperiți“ sub aparențele unor oameni de afaceri. Iar unul dintre acești șefi a fost chiar Virgil Măgureanu, primul director al SRI.

Cârdășia cu frații Nassar

La circa un an după ce Măgureanu a părăsit conducerea SRI, în primăvara anului 1998, presei centrale i-a fost „livrată“ înregistrarea unei convorbiri purtate între afaceristul Mike Nassar și fostul șef al Serviciului Român de Informații. O convorbire ciudată, a cărei autenticitate a fost confirmată de persoane cu funcții de conducere din SRI și MI, surse care au precizat că a fost înregistrată spre sfârșitul anului 1993, iar convorbirea s-a desfășurat într-o vilă „conspirativă“ din Poiana Brasov. La respectiva întâlnire, Virgil Măgureanu a fost asistat de colonelul Dragoș Caraiman, care a jucat rolul de translator. Deosebit de spectaculos, conținutul acelei discuții a pus în evidență faptul că o parte din ceea ce ulterior s-a numit „mafia arabă“ a acționat pe teritoriul țării noastre cu acordul a cel puțin unuia dintre serviciile secrete românești. Atunci, departe de a încerca să blocheze activitatea celor doi frati Nassar, SRI a colaborat cu ei, iar când au intrat în belele, le-a oferit generos o mână de ajutor. În cursul acelei discuții, prezentându-și „activitatea“, Nassar i-a spus clar lui Magureanu: „În 20 de ani de război în Liban, eu am fost în legatură cu toate serviciile de informații și în toate operațiunile cu armament și în operațiunile cu serviciile de inteligență. Deci am fost în legătură cu Mossadul, nu am fost Mossad, am fost în legatură cu Mossadul și cu alte servicii secrete, pentru că știți că, oriunde, nu poți să faci nimic fără… este imposibil de făcut astfel de operații fără permisiunea lor“. În plus, Nassar i s-a plâns directorului SRI de concurența neloială pe care o fac alte cercuri de afaceri arabe: „Sunt de doi ani în Constanța și am cumpărat până acum de milioane. Am adus mulți bani lichizi și știți cât este de dificil să aduci bani. Și în același timp, foarte mulți arabi scot bani din țară și nimeni nu le spune niciun cuvânt, iar fratele meu a lucrat aici de un milion, un milion și jumătate, în trei luni de zile, iar eu am adus aici peste 100 de milioane și am pregătit altă sută de milioane. Eu vreau să punem în practică toate înțelegerile noastre. Eu vreau să aveți imaginea cam ce mafie este în țara asta, ce luptă este, dacă e s-o spunem, și trebuie s-o spunem“. Mike i-a mai adus la cunoștiință șefului SRI un fapt pe care acesta, prin natura funcției sale, ar fi trebuit să-l știe: afacerile de contrabandă sunt cunoscute de autoritățile românești.

„Alte companii introduc și acum țigări străine și sunt protejate de oameni foarte înalți, nu vreau să spun nume. Sunt oameni din înalta societate care îi protejează în România.“ Din păcate, Virgil Măgureanu, în calitatea lui de șef al SRI, nu a „fructificat operativ“ această informație, astfel că nu am aflat niciodată cine au fost acei oameni „din înalta societate“ care i-au protejat pe contrabandiștii arabi. În plus, Mike Nassar i-a mai comunicat lui Măgureanu: „Vreau să vă fac o imagine clară, completă. Cea mai mare parte sunt companii care fac numai afaceri cu țigări. Într-adevăr, «omoară» oamenii români săraci, au furat poporul român. Dar ceea ce vedeți și lucrul de care-mi pare rău este că mulți oameni importanți, oameni foarte înalți, protejează aceste companii și ceea ce este cel mai rău este că acești oameni știu că este rău pentru România“. Nassar i-a propus atunci șefului SRI un soi de „colaborare“: „În două cuvinte, sunt gata să cooperez de la A la Z cu SRI și cu cei care sunt în spatele dvs“. Ca să pună lucrurile la punct, Virgil Măgureanu a precizat: „Pentru că și noi știm cine este în spatele dvs. și vrem să cooperăm. Sper să fie doar răspunsuri adevărate“.

Dar episodul Mike Nassar a fost doar unul dintre momentele în care Virgil Măgureanu a pus într-o lumină proastă cel mai important dintre serviciile secrete românești. De-a lungul vremii au mai circulat informații despre implicarea sa, prin urmare și serviciul pe care l-a condus, în alte afaceri la fel de dubioase. Măgureanu a mai fost suspectat că, de-a lungul vremii, a fost „omul din umbră“ al unor imense scandaluri de corupție, de la Eurocolumna la afacerile cu petrol, derulate cu fosta Iugoslavie pe vremea embargoului. Tot el ar fi fost implicat și în derularea unor operațiuni de contrabandă, celebrele operațiuni ,,Țigareta I și II“, precum și a uitatelor afaceri „Bastos“, „Porțelanul“ sau „Megapower“. În plus, Virgil Măgureanu a ajuns și pe mâna justiției pentru modul în care și-a finanțat construirea celebrei lui vile de la Giurtelec.

Acuzat de propria noră

Dar unele dintre cele mai vehemente acuzații la adresa lui Virgil Măgureanu au venit de acolo de unde el se aștepta, probabil, cel mai puțin: de la Alina Petre, fosta lui noră. Printre multe altele, aceasta l-a acuzat de „constituire de grup infracțional organizat, fals intelectual și uz de fals în acte publice, trafic de influență, cumpărare de influență, spălare de bani și comercializarea de produse alterateo, plus multe altele. Dar, cel puțin deocamdată, acuzațiile aduse de Alina Petre nu au intrat în atenția organelor de anchetă.

O „punte“ între SRI și Securitate: gen. Gioni Popescu

Venit din vremea fostei Securități, actualul gen. (r) Ion Popescu, zis și „Gioni“ Popescu, s-a ocupat cândva cu operațiunile de import-export prin intermediul CENTROCOOP. După 1990, a fost preluat de SRI, la foarte scurt timp după înființarea celui mai important serviciu secret din România. Ulterior, a urcat toate treptele ierarhice, până la funcția de adjunct al lui Radu Timofte, fostul director SRI. De-a lungul timpului, în calitate de responsabil cu asigurarea bazei logistice, „Gioni“ Popescu a fost acuzat pentru implicarea într-o serie întreagă de scandaluri legate de anumite contracte de achiziții încheiate de SRI. Dar asta nu a fost tot: numele lui Gioni Popescu a fost vehiculat și în legătură cu mai multe afaceri dubioase desfășurate încă de pe vremea lui Măgureanu, afaceri care l-au adus chiar și în fața Parchetului. Astfel, Secția Parchetelor Militare l-a audiat pe generalul Popescu în dosarul referitor la construirea vilei lui Măgureanu de la Giurtelecu Hododului, însă fără ca împotriva lui să fie luată vreo măsură juridică. În plus, la un moment dat, gen. Ion Pitulescu, fost șef al IGP, a afirmat că același „Gioni“ Popescu ar fi fost implicat și în operațiunile de contrabandă cunoscute sub numele de „afacerea Jimbolia“. Dar nici în acest caz el nu a fost pus sub acuzare.

În decembrie 2005, atunci când a început „decapitarea“ filialei Prahova a SRI, numele generalului „Gioni“ Popescu a fost vehiculat când au fost arestaţi preventiv coloneii Corneliu Păltânea, şeful filialei Prahova, şi adjunctul său, Daniel Bucur. Lotul lor s-a lărgit cu alţi ofiţeri SRI. Ei au fost acuzaţi de fapte de corupţie şi, ulterior, condamnaţi definitiv. Și atunci, fostul șef al CENTROCOOP-ului comunist a scăpat basma curată, fiind doar trecut în rezervă. Iar de atunci până acum el a „rămas în cărți“ și s-a ocupat de afaceri imobiliare, dar și cu energie.

Mită și abuzuri sub umbrela serviciului

De mare răsunet a fost și arestarea și trimiterea în judecată, în 2006, a conducerii SRI Prahova.

Dosarul coloneilor Dumitru Păltânea și Daniel Bucur a dus atunci și la cercetarea unor șefi din structura centrală a SRI, dar și a numeroși magistrați și membri ai guvernului Adrian Năstase.

Infractori mai vechi…

Șeful SRI Prahova a fot trimis în judecată la acea vreme în trei dosare. Unul dintre ele viza afacerile cu petrol ale lui Păltânea și ale prim-locțiitorului său Daniel Bucur. Procurorii i-au acuzat pe cei doi ofițeri de informații că, în perioada 1993-2001, ar fi acordat protecţie unor grupări infracţionale care făceau comerţ cu produse petroliere prin blocarea unor informaţii legate de activităţile ilegale ale acestora desfăşurate la Rafinăria Astra Română Ploieşti. În acest dosar a fost audiat, în calitate de martor, fostul director SRI Virgil Măgureanu.

Păltânea a fost judecat și într-un dosar în care era acuzat că în perioada 1996-2001 a pretins de la un cetăţean străin, care l-a şi denunţat, servicii turistice gratuite şi alte foloase materiale, toate în echivalentul sumei de 20.000 de dolari, pentru ca în schimb să-l sprijine pe acesta, prin intermediul şefilor săi, să fie numit în funcţia de consul onorific al României într-o ţară străină. Prin rechizitoriu, s-a mai stabilit că, în cursul anului 2000, acuzatul a primit de la acelaşi denunţător, cu titlu de împrumut, suma de 160.000 de dolari, pentru a-i asigura protecţie în derularea unor afaceri în România, însă suma nu a mai fost restituită. Ultimul dosar a fost trimis instanței în decembrie 2007. În acest caz, acuzația a fost de luare de mită.

Potrivit procurorilor, Păltânea l-a întâlnit în 1991 pe denunţătorul său, Marin Breajăn, care preluase activele turistice ale vilelor Vânătorul şi Căprioara pentru a desfăşura activităţi turistice. Denunţătorul a fost contactat de Păltânea, care i-a propus lui Breajăn să îl încadreze în SRI ca ofiţer acoperit.

În schimbul acestui favor, Păltânea i-a cerut lui Breajăn să îi ofere cazare gratuită lui şi prietenilor săi atunci când dorea să vină în staţiunea Cheia. În 1999, relaţiile dintre cei doi s-au stricat, Păltânea făcând demersuri în urma cărora denunţătorul a pierdut vila Căprioara. Marin Breajăn a dezvăluit procurorilor, în 2007, înţelegerea, fiind nemulţumit că a fost trecut în rezervă în mod abuziv. Fostul şef al SRI Prahova ar fi cerut trecerea în rezervă a lui Breajăn, pe motiv că ar fi „înnebunit“. Caracterul abuziv al trecerii în rezervă a fost demonstrat în 2001, moment în care Păltânea a fost destituit, iar martorul reîncadrat ca ofiţer.

Un alt dosar disjuns din ancheta Păltânea a fost cel în care erau cercetați pentru fapte de corupție și infracțiuni economice generalul Ovidiu Soare și colonelul Gheorghe Dumitrache.

Generalul maior Ovidiu Soare a fost șef al Inspectoratului pentru Apărarea Constituției și Securitate Economică din cadrul SRI. A fost acuzat de luare de mită, mai multe infracțiuni de fals, complicitate la delapidare și tentativă de instigare la înșelăciune. Din probele administrate de procurori, a reieșit că, în perioada 2000-2004, generalul Soare a pretins și primit bani, bunuri și servicii în valoare de aproximativ 700 milioane lei vechi de la mai mulți subalterni, pentru a-i proteja și promova pe linie profesională. Numele lui Soare a fost legat și de protejarea afacerilor controversatului Dumitru Puzdrea, patronul complexului Flora, celebru în anii 1990.

… și mai noi

Daniel Dragomir, fostul director din SRI care ar fi oferit israelienilor de la Black Cube suma de 900.000 euro pentru spionarea și hărțuirea Codruței Kovesi, este și el un prosper om de afaceri. Cu activități ilegale în timpul cât activa în SRI, activități ce l-au trimis în fața instanțelor în două dosare pentru fapte de corupție, Dragomir a ajuns un om de afaceri de top imediat ce a părăsit serviciul. El a fost partener de afaceri cu Ovidiu Puțura, care a fost la un pas să ajungă ministru al Justiției în guvernul Ponta. Locotent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir a fost șef al sectoarelor informativ-operative din Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI.

Sărbători liniștite! SRI produce pentru el

Sebastian Ghiță, poreclit „Copilul“, este cercetat de procurorii anticorupție în cinci dosare penale. Toate aceste dosare au vizat combinațiile cu statul, cel mai bun platnic. Afacerile acestuia s-au desfășurat, după cum se vede cu ochiul liber, atât sub protecția, cât și cu sprijinul SRI și SIE. În momentul în care mizeriile nu au mai putut fi ținute sub preș, iar Sebastian Ghiță a rămas fără imunitate, acesta a fost extras din „câmpul infracțional“ până când se vor mai liniști apele.

Afacerile lui Ghiță pică una câte una, iar denunțurile se țin lanț la DNA. Unii, atrași în mirajul banilor, fac pact cu procurorii pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică. Atenția acordată de Serviciul Român de Informații mediului de afaceri a reieșit și din contractele de sute de milioane de euro ale fostului deputat Sebastian Ghiţă, fost membru de bază al comisiei parlamentare de supraveghere a activităţii acestui serviciu.

Ghiță și generalul Zamfir

Generalul Dumitru Zamfir ar fi unchiul lui Sebastian Ghiță, conform relatărilor din presă, și este cunoscut ca expert în interceptări, activând în acest domeniu și în Securitate. Dumitru Zamfir a ocupat funcția de adjunct al directorului SRI din 1997 până în anul 2009, când acesta a fost trecut în rezervă de către președintele Traian Băsescu. În ultimii doi ani de carieră în SRI ai generalului Dumitru Zamfir, grupul de firme coordonat de Sebastian Ghiță a fost principalul contractor al SRI. O unitate vitală a Serviciului Român de Informații este Institutul pentru Tehnologii Avansate. Această unitate este specializată în cercetare, proiectare şi microproducţie de sisteme de comunicații radio/video, precum și responsabilă cu decriptarea și criptarea telecomunicațiilor, protecția tehnică a informațiilor clasificate și funcționarea echipamentelor de control acces și securitate fizică în instituții strategice. Unitatea îi acordă lui Seby Ghiță contracte importante. Astfel, în iunie 2007, Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI atribuie un contract de 96.887 lei firmei Asesoft Smart SRL.

Căpușa

În ianuarie 2008, Asesoft International SA primește un contract de 4.939.758 lei (furnizare de materiale și echipamente de rețea, software și tehnică de calcul), atribuit de UM 0296 București, adică Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul SRI, structură subordonată la acel moment generalului Dumitru Zamfir, directorul adjunct al SRI.

Pentru merite deosebite, în iunie 2008, Traian Băsescu îl înaintează în grad până la „general cu patru stele“ pe Dumitru Zamfir, adjunctul lui George Maior de la SRI. În decembrie 2008, generalul Dumitru Zamfir este trimis în judecată de DNA pentru un apartament al RA-APPS, pe care l-a cumpărat pe baza unei declarații false. O lună mai târziu, generalul își dă demisia din SRI. Dar, după cum se știe, din servicii se iese doar cu „picioarele înainte“.

În 2009, firma proaspăt înființată, Security Global Consulting închiriază de la fiica generalului Zamfir, Maria Iulia, un apartament contra sumei de 2.500 de euro pe lună, la care se adaugă alți 1.000 de euro pentru folosirea echipamentelor (TV, frigider, calculator). Timp de cinci ani, Maria Iulia Zamfir încasează în jur de 150.000 euro. Dumitru Zamfir a deţinut, până în Septembrie 2015, 90% din firma Security Global Consulting, iar Viorel Soare, 10%.

Firma lui Zamfir a fost acţionară împreună cu firma 2K Telecom a lui Alexandru Ghiţă, fratele lui Sebastian Ghiţă, în Penta Group TSM SRL, dar și în RBA Creator Consulting SRL şi în Logical Integrated Systems SRL.

În iulie 2010, Asesoft International SA încheie un alt contract cu UM 0296 a SRI, în valoare de 412.128 lei.

În septembrie 2011, firma Security Global Consulting SRL, cu sediul în apartamentul fiicei generalului SRI Dumitru Zamfir și având ca asociați doi ofițeri SRI retrași din activitate, se asociază cu firmele lui Sebastian Ghiță (2K Telecom SRL și Teamnet International SA), înființând împreună societatea Penta Group TSM.

În decembrie 2011, firma lui Ghiță, Teamnet, împreună cu Security Global Consulting SRK, înființează încă o firmă, Logical Integrated Systems SRL, societate care în 2014 nu avea niciun angajat (conform datelor de bilanț de pe site-ul Ministerului Finanțelor) și care a creat softuri la comandă în valoare de 6.448.545 lei.

Sechestru pe conturi

Procurorii DNA Ploieşti au pus sechestru până la concurenţa sumei de 129.343.768 lei, cu excepţia fondurilor alocate plăţii salariilor angajaţilor şi celor destinate achitării datoriilor către bugetele publice, pe conturile a 51 de firme controlate de Sebastian Ghiţă.

Ar fi vorba de societăţile: SC Asesoft International SA, SC Asesoft Com SRL, SC Asesoft Distribution SA, SC Asesoft Net SRL (actual SC Shopmania Net SRL), SC Asesoft Smart SRL, SC Asesoft Service SRL, SC Asesoft Tehnologies SRL, SC Asesoft Web SRL, SC Asesoft World Wide SRL, Asociaţia Sportivă Basket Club Asesoft, Asociaţia Sportivă Baschet Club Ploieşti, SC Access Net Internaţional SRL, SC Alfa Trade SRL, SC Alpedor SRL, SC A&S World Travel SRL, SC Coneco Serv SRL, SC DNS Birotica SRL, SC Domeniile Viticole SRL, SC Edel Weiss SA, SC Federal Media Partener SRL, SC Foto Tehnologies SRL, SC Glar Construct SRL, SC Idilis SRL, SC Infratel Net SRL, SC IT Infocons Services SRL, SC Master Software Info SRL, SC Media Fantasy Solution SRL, SC Mediata Consulting SRL, SC Merconsult Team SRL, SC Muntenia Furnizare SRL, SC Network One Distribution SRL, SC Nxtel Solutions SRL, SC Ploieşti Import Export SRL, SC Podgoriile Tohani SRL, SC Q Net Internaţional SRL, SC Ridzone Computers SRL, SC Rotherfield Properties Romania SRL, SC RTV Satellite Net SRL, SC Senior Consulting Group SRL, SC Sport Arena SRL, SC Star Soft SRL, SC Studio Harry SRL, SC Sungard System SRL (fostă Softbit Service SRL), SC Sunsmart Integrare IT SRL, SC Teamnet Internaţional SA, SC Tohani SA, SC TVMP SRL, SC Viewpedia Soft SRL, SC Xor IT Systems SRL (SC Expert One Research), SC 1 K Telecom SRL, SC 360 Revolution SRL.

Vasile Surcel, Eduard Pascu, Mihai Boeru