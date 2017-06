Afirmații care rămân de cercetat

Audierea unor martori convocați în fața Comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor din 2009 a scos la iveală o serie de fapte care, în mod normal, ar trebui să fie cercetate de Parchetul General, în cadrul unor dosare penale.

Unele dintre cele mai interesante informații prezentate în fața Comisiei parlamentare au fost cele oferite de către Ana Maria Pătru, care, la alegerile din 2009, era vicepreședinta Autorității Electorale Permanente (AEP).

Luni, 29 mai, când ar fi trebuit să fie audiată de Comisia parlamentară, Ana Maria Pătru a trimis o scrisoare prin care a informat Comisia că declină invitația la acele audieri. În ciuda acestui refuz, justificat prin niște motive de natură personală, scrisoarea sa aduce o serie de informații foarte interesante. Astfel, Ana Maria Pătru afirmă că ar fi utilă lămurirea condițiilor în care firma SIVECO, controlată de Irina Socol, a câștigat licitaţiile pentru softuri, inclusiv cele privind numărarea voturilor. În același timp, fosta președintă a AEP lasă de înţeles că Irina Socol ar fi fost un om de afaceri apropiat de SRI.

SIVECO, firmă a SRI?

„Nu există motive temeinice de îndoială privind rezultatul alegerilor. Consider însă că e suspect faptul că SIVECO, firmă controlată de Irina Socol, a câştigat aproape toate licitaţiile privind softurile de numărare şi transmitere a datelor către AEP. Cred că ar fi utilă lămurirea modului în care firma SIVECO câştigă aceste licitaţii pentru softuri de numărare a votului şi transmitere a datelor, chiar dacă acelea au fost licitații deschise, prin sistem SEAP.“ În plus, ea a mai afirmat că intuiţia sa, precum şi relaţia de prietenie care a legat-o de Irina Socol începând cu 2009 îi spun că lucrurile aflate ar putea face obiectul Comisiei SRI, pentru că există „suspiciunea rezonabilă“ că aceasta ar fi făcut parte sau ar fi fost apropiată de fosta conducere a Serviciului Român de Informații. În același timp, Ana Maria Pătru a lăsat să se înțeleagă că, atunci când s-a împrietenit cu ea, Irina Socol ar fi fost, de fapt, în „misiune ordonată“ de către SRI. „În contextul actual, consider că nici prietenia mea, pornită la iniţiativa Irinei Socol în 2009, nu a fost deloc întâmplătoare, putând fi rodul unei acţiuni operative.“ Acuzaţiile la adresa fostei şefe a SIVECO merg mai departe: „În timpul anchetei, aceeaşi Irina Socol, prin avocaţii săi, m-a pus să fac denunţuri împotriva unor oameni politici. Ţin să precizez că ea venea în diferite momente la DNA, iar eu eram adusă din arestul Poliţiei şi îmi promitea că «o să-mi revăd mai repede copilul» dacă fac asta.“

Amenințată de Băsescu?

În scrisoarea adresată Comisiei parlamentare, Ana Maria Pătru a prezentat o informație surprinzătoare: „La un moment dat, am primit un telefon de la domnul Traian Băsescu, preşedinte în funcţie la acel moment, în care mi-a spus că aş putea fi arestată fix pe subiectul dosarului referendumului din 2012“. Deosebit de gravă, această informație ar trebui clarificată de Comisie, inclusiv prin audierea lui Traian Băsescu. Totuși, ea a ținut să precizeze: „Eu cred că reţinerea şi arestarea mea în plină campanie pentru alegerile parlamentare din 2016 nu au avut nimic de-a face cu presupusa apropiere de fostul preşedinte Traian Băsescu. Din contră, credinţa mea intimă este că reţinerea şi arestarea mea s-au dorit a fi lovituri aplicate PSD şi preşedintelui său, Liviu Dragnea“. În completarea acestei afirmații, Ana Maria Petru a precizat: „Şeful AEP în 2009 era Octavian Opriş, propus şi susţinut de PSD şi care, conform informaţiilor din presa vremii, era un apropiat al liderului PSD Viorel Hrebenciuc, şef de campanie al candidatului Mircea Geoană“.

Gabriel Oprea se ascunde după Parchet

Lucrările Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009 ar fi trebuit să continue miercuri prin audierea lui Gabriel Oprea, cel în casa căruia s-ar fi aflat Codruţa Kovesi (DNA), Florian Coldea (SRI), Vasile

Dâncu plus alte personalități politice ale momentului. Dar, în locul lui Oprea, membrii comisiei au primit o altă scrisoare, prin care fostul vicepremier a anunțat că nu poate să depună mărturie, întrucât face obiectul unei alte anchete a Parchetului General: „Faţă de împrejurarea că sunt subiect procesual într-o cauză penală, în sensul art. 34 Cod procedură penală şi dat fiind caracterul nepublic al procedurii judiciare impus de art. 285 alin, 2 din acelaşi Cod, pentru a preveni eventuala încălcare a caracterului nepublic al procedurii de urmărire penală în care am fost solicitat să dau declaraţie în calitate de martor, vă supun atenţiei necesitatea solicitării de către dumneavoastră a acordului prealabil al organului judiciar competent în vederea audierii mele“. Pus în fața acestei situații, Mihai Fifor, preşedintele Comisiei parlamentare, a anunţat, că va transmite o scrisoare Parchetului General, cu privire la obiectivele pe care le are acest for, iar ulterior îi va adresa lui Gabriel Oprea o nouă invitaţie pentru a se prezenta la audieri.

Onțanu nu a văzut pe nimeni

Un alt general audiat este Neculai Onțanu, fost primar al Sectorului 2, fost lider al UNPR și coleg de partid cu Gabriel Oprea. Acesta a afirmat că nu i-a văzut la locuinţa lui Oprea „nici pe Coldea, nici pe Kovesi, nici pe Maior, nici în acea seară, nici cu altă ocazie“. În schimb, la ieșirea din sediul Parchetului General, Onțanu a declarat: „Ceea ce am avut de declarat am declarat în faţa procurorului şi am dat toate elementele necesare, iar informaţii despre audiere, despre situaţia ca atare, poate să vi le dea numai procurorul, pentru că este o anchetă în curs, o anchetă în desfăşurare, şi orice declaraţie pe care un martor ar putea să o dea ar putea să ofere informaţii altora, care ar putea să profite de ea. Declaraţiile pe care le-am făcut sunt confidenţiale şi le-am făcut în faţa procurorului. Alte detalii nu pot să vă spun“.

Anghel Iordănescu: politică și fotbal

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu a confirmat în fața Comisiei parlamentare că în seara alegerilor din 2009 a fost acasă la Gabriel Oprea: „Am ajuns la 19.30 şi am plecat la 23.00, unde am discutat despre cel mai mare eveniment al României, alegerea preşedintelui, precum şi fotbal“. În plus, Iordănescu a cerut ca audierea lui să se rezume la această declaraţie publică, întrucât este o anchetă penală în curs, şi despre situaţia din acea noapte a răspuns deja întrebărilor la Parchetul General.

Mircea Geoană: „... o chestiune subiectivă“

Ajuns în fața Comisiei parlamentare, Mircea Geoană, perdantul scrutinului din 2009, a fost întrebat dacă celebra lui vizită la Vîntu a fost motivul pentru care a pierdut acele alegeri.

O întrebare delicată, la care el a răspuns: „Cât de mult sau cât de puțin a contat vizita mea în seara de dinainte e o chestiune subiectivă. Eu cred că a fost un pretext. Cred că este mai interesant de văzut cine stătea pe urmele unui candidat prezidențial cu o noapte înainte, făcând astfel de poze, cred că e mai interesant, din punctul meu de vedere, pentru eventuale investigații, erau niște jurnaliști bine intenționați, erau alții... Filiera în care a ajuns această chestiune mi se pare mai interesantă pentru discuția de astăzi, decât opțiunea mai mult sau mai puțin inspirată de a face această vizită“.

Anterior, Geoană afirmase: „Surpriza mea a fost masivă aflând în spaţiul public de o astfel de întâlnire în noaptea alegerilor – oameni atât de influenţi în statul român aleg să se întâlnească şi să fie împreună. Evident, nu cred că este vreun dubiu cu privire la preferinţa lor cu privire la soarta celui de-al doilea mandat“.