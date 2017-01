Centrul Infotrafic informează că luni seară se semnalează ceață în județele Alba, Brașov, Covasna și Harghita.

Conform sursei citate, în județul Brașov, pe DN13 Brașov — Sfântu Gheorghe, vizibilitatea este sub 50 de metri, în județul Covasna, pe DN13E Sfântu Gheorghe — Covasna, sub 20 de metri, iar în județul Alba, sub 10 metri pe DN1 Teiuș — Aiud și sub 20 de metri pe DN15E60 Cipău — Iernut.