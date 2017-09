Alarma lui Ponta după criza din MApN

Ministerul Apărării Naționale nu e singura instituție în situația de a nu mai avea bani pentru drepturile salariale, susține fostul premier Victor Ponta.

"La Ministerul Apărării nu mai sunt bani pentru toate drepturile salariale — și nu este singura instituție publică în această situație! Ieri, la dezbaterea din Camera Deputaților (unde așa-zisa Opoziție PNL s-a făcut de râs cu intervenții de circ) am adresat premierului Tudose o singură întrebare cu toată seriozitatea și buna credință: de ce nu a făcut în iulie sau cel târziu august o rectificare bugetară? Nu am primit răspuns din păcate. În fiecare an, Guvernul pornește la drum cu un buget bazat pe ceea ce estimează că va încasa și va cheltui — nimeni nu pretinde că acel buget este perfect și din acest motiv după 1 iulie în fiecare an se face o rectificare (în funcție de cât ai încasat și ai cheltuit efectiv în primele 6 luni). Până în luna octombrie se face a doua și așa închizi anul!", a scris Ponta, marți, pe Facebook.

Fostul premier susține că în 2017, după primele șapte luni, Guvernul are venituri fiscale cu un miliard de lei mai mici decât în 2016 și cheltuieli curente cu 16 miliarde mai mari decât în 2016.

"Deci trebuia să facă o rectificare, să pună bani unde nu ajung și să ia de unde nu s-au cheltuit! E adevărat însă că fiind venituri mai mici și cheltuieli mai mari se numește "rectificare negativă'! Asta e viața. În 2017 este prima dată în ultimii 20 de ani când nu s-a făcut acea rectificare bugetară de către Guvern. Mihai Tudose avea chiar explicația de bun simț că bugetul a fost făcut de Guvernul Grindeanu și el trebuie să îl adapteze la noile realități. Dar dacă făcea rectificarea negativă îl contrazicea pe Liviu Dragnea care ne tot spune că Programul de Guvernare (ce a mai rămas din el) merge perfect și curge lapte și miere! Fără rectificare instituțiile care au cheltuieli mai mari decât s-a prevăzut rămân fără bani de salarii/ sau programe gen "Start Up Nation" rămân vorbe goale pentru că au zero lei în buget! Cât timp bugetul și rectificările se fac la partid și nu la Guvern pregătiți-vă să avem probleme din ce în ce mai mari!", a adăugat fostul lider al PSD.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut, marţi, că situaţia din MAPN arată „minciuna în care trăieşte PSD şi pe care o transmite populaţiei”.

„Am avertizat de la adoptarea bugetului că nu sunt prevăzuţi banii pentru mai multe ministere, nici măcar banii de salarii. Ce să mai vorbim despre MApN care trebuie să deruleze cele 8 programe de înzestrare militară. Cum poate să susţină aceste programe atâta timp cât MApN a rămas fără bani de solde, fără bani de plata unor cheltuieli curente? Asta arată minciuna în care trăieşte partidul de guvernământ şi minciuna pe care o transmite sistematic către populaţia românească în speranţa că toţi românii sunt naivi, neinformaţi şi că acceptă orice fel de minciună care este spusă de partidul de guvernământ. Este momentul adevărului”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a reamitit că a atras atenţia în urmă cu două luni că în legea bugetului de stat nu sunt prevăzuţi banii pentru salarii, pentru mai multe instituţii publice decât până în luna septembrie.

„Sigur că am fost contrazişi vehement de premier şi de ministrul Finanţelor. Iată că astăzi se arată adevărul şi anume un minister anunţă că nu mai are bani pentru plata salariilor. Guvernul încalcă grav legea. În conformitate cu prevederile legii responsabilităţi fiscal-bugetare, ministerul Finanţelor avea obligaţia de a prezenta până la finele lunii iulie raportul privind situaţia economică şi bugetară. Ministerul Finanţelor a încălcat această lege şi nici până astăzi nu există acest raport privind situaţia economică şi bugetară a României care ar fi trebuit publicat până la sfârşitul lunii iulie de către MF”, a spus Orban.

„Dacă ar fi fost publicat până la sfârşitul lunii iulie acest raport ar fi trebuit să spună un lucru foarte simplu şi anume acela că rectificarea va fi negativă”, a mai afirmat liderul PNL.

Ludovic Orban a spus că neprezentarea acestui raport nu face altceva decât să mascheze marile probleme care există în bugetul de stat, adăugând că „amânarea depunerii acestui raport este făcută cu bună ştiinţă pentru a încerca să fie coafate datele.

Orban a precizat că dacă PSD va încerca să mistifice datele şi să facă o rectificare pozitivă, PNL va solicita înfiinţarea unei comisii de anchetă.