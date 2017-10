Alexandru Darida, un nou premiu internațional de prestigiu

Pictorul Alexandru Darida, prezentat de jurnaliști români fie ca sătmărean, fie ca având o ascendență româno-italiană, e stabilit de câteva decenii la Chicago, de unde lucrările lui pleacă spre numeroase expoziții internaționale, unde sunt premiate, cuceresc admirația vizitatorilor, atrag noi comenzi, invitații la noi expoziții și interesul unor muzee de a le achiziționa. Picturile lui Alexandru Darida au o policromie bogată și energizantă. Ele pot fi văzute, în atelierul artistului, dacă ești la Chicago, unde poți cerceta în voie picturile în lucru sau abia finalizate, cu ultimul strat de ulei sau acril uscându-se pe carton sau pe pânza unor tablouri care surprind miracolul cosmic, împletirea dintre natură și cultură, schimbările climatice globale, lirismul și muzicalitatea formelor și culorilor, eternul feminin din lumea reală și legendară, chipul unor personalități ale României culturii și creației, portretele unor oameni iluștri, precum cel al lui Giusepe Verdi.

Compoziţie

Odată finalizate ele iau drumul spre expoziți, spre clienți care le-au comandat sau achiziționat direct din atelier. Spre galeriile internaționale care îl reprezintă pe artist. Impresionantă e seria Extraordinary People, pe care am expus-o în premieră mondială la Institutul Cultural Român din New York, apoi la Națiunile Unite, la Misiunea Permanentă a României la ONU. Seria includea portretele de mari dimensiuni ale lui Eminescu (expus și la Book Expo America), Caragiale, George Enescu, Brâncuși, George Palade, Eugen Ionesco. Din această serie mai face parte și un portret al marelui diplomat român Nicolae Titulescu, lucrare comandată de Dr. Eliot Sorel, Profesor la George Washington University.

Am vizitat acest atelier, pe care l-am descoperit întâmplător, la puțin timp după ce mă întâlnisem cu Wendy Doniger, cea care a preluat catedra lui Mircea Eliade de la Divinity School, în cadrul Universității de la Chicago. Pe unul din pereții biroului ei era un portret admirabil al lui Mircea Eliade, desenat de Alexandru Darida. Mă îndreptam spre punctul de plecare al vaporașului într-o croazieră care urma să mă familiarizeze cu arhitectura orașului Chicago. Ghizii angajați în acest program turistic cultural sunt arhitecți care susțin o lecție memorabilă despre arhitectura orașului Chicago, aflată în topul celei mondiale. Atelierul artistului se află în zona acestei promenade, însoțite de ușoara legănare a micilor ambarcațiuni și de sunetul apei.

Portretul lui Giuseppe Verdi

Nu e de mirare locul pe care îl ocupă apa în poetica elementelor ce guvernează pictura lui Darida. Cartea lui Gaston Bachelard L’eau et les rêves. Am descoperit atelierul și galeria, fără să fi știut adresa, la doar o zi după întâlnirea cu Wendy Doniger. Sunt convinsă că dacă Darida l-ar citi pe Gaston Bachelard ar descoperi în reveria culorilor ce-i domină pictura atâtea afinități elective cu reveria cuvintelor din scrierile lui Bachelard. Chiar pensulația și vălurirea texturii din picturile lui Darida ne sugerează această poetică a izvoarelor, vertijurilor, cascadelor și mareelor ce domină universul cromatic și compozițiile. Eternul feminin din picturile lui Darida sugerează romantismul și muzica apei, prin întrupări din spuma valurilor, precum în legenda Afroditei ori din instrumentele muzicale ce perpetuează un tors feminin, senzual, etern muzical.

Lucrările abstracte au o tehnică şi o structură specifice

O placă indica, nu departe de chei, Galeria Alexandru Darida. M-am gândit că alegerea locului nu e întâmplătoare. Artistul știe să folosească toate răscrucile și întâlnirile din viață pentru a face din intersectarea de destinații și orizonturi, punți vizuale și spirituale spre sufletul omenesc, ochiul acesta lăuntric, misterios și atotvăzător. Darida consideră că arta este sufletul lumii, „The soul of people”. ”If you touch people’s hearts then the art will stay forever”.

Un adevărat simfonism al culorilor

Anul 2017 i-a adus pictorului Alexandru Darida o mulțime de participări la expoziții internaționale organizate în Europa. Mai multe premii de prestigiu au încununat aceste participări. În februarie 2017 artistul a primit Premiul Cristoforo Columbo Art Explorar, la Genova, în Italia. Artistul a fost inclus în anul 2017 în volumul al 11-lea al enciclopediei International Contemporary Masters care cuprinde o sută de artiști din toată lumea care au avut o expoziție la Metropolitan Gallery Art Museum, în Las Vegas. În ultima săptămână a lunii mai, pe 27 mai 2017, pictura lui Alexandru Darida a fost prezentată, la Florenţa în Auditorium Al Duomo, unde artistul a fost inclus în Top 60 Masters of Contemporary Art, o selecţie realizată de revista „Art Tour International Magazine”. Lucrările artistului au fost expuse la Art Expo Roma Italia, în sala Bramante din Piazza del Popolo. Vernisajul a culminat cu înmânarea Premiului Carravaggio.

Tot anul acesta, Alexandru Darida a expus la Muzeul European de Artă Modernă, la Bienala de Arte de la Barcelona, unde a primit Premiul Francisco Goya. Ceremonia premierei s-a desfășurat la Gran Teatre del Liceu, renumita Operă din Barcelona. Din juriu a făcut parte și fiul lui Salvador Dali, Jose Van Roy Dali, care apare în comunicatele de presă, alături de Alexandru Darida, într-o fotografie de la prestigiosul eveniment.

Rugozitatea suprafeţei pictate dăruie picturii tectonica adâncimilor

De asemenea, Alexandru Darida a primit Premiul Milano International Art Award, preşedintele juriului fiind binecunoscutul critic de artă italian Vittorio Sgarbi. Evenimentul a avut loc la Teatro Dal Verme în data de 24-25 iulie 2017. Vittorio Sgarbi este un cunoscut critic și istoric al artei, autorul mai multor zeci de cărți dedicate unor maeștri ai picturii italiene, de la Gioto, Parmigianino, Carpaccio,Guercino, Giorgione, Caravaggio la Giorgio De Chirico. El a dedicat studii de referință picturii italiene din diferite secole, școlilor de pictură de la Bologna, Florența. A scris un volum foarte apreciat despre toate muzeele din Italia, despre Roma, despre educația prin artă, a publicat în 1988 Storia universale dell’ arte.

Pictura lui Darida, o geologie spirituală şi emoţională

A scris despre artiști din alte țări, despre francezul Soutine, despre marele artist Fernando Botero, impunându-se în lumea criticii de artă internațională, prin analizele și judecățile de valoare, spiritul critic. E cunoscut și grație unei seri de emisiuni de la televiziunea italiană, unde ataca subiectele majore, alături de invitații lui, implicându-se în analizele politice, problemele corupției și justiției, atent la evoluția spiritului civic, problemele politice, economice, sociale, morale. Cu siguranță, Vittorio Sgarbi prețuiește nu doar lucrările expresionist abstracte create de Alexandru Darida, ci și pictura artistului care abordează tematica unei lumi globale, aflată la răscruce.

La Bienala din Barcelona împreună cu Jose Van Roy Dali

Alexandru Darida va reprezenta anul acesta America la expoziția internațională organizată de Inter-Art la Națiunile Unite.

La Milano, artistul a prezentat lucrările sale abstracte care îi pun în valoare tehnica și textura ce-i sunt specifice, prin modul în care îmbină atât de original și inconfundabil pensulația sărbătorească, simfonismul culorilor, rugozitatea și relieful unei expresivități ce dăruie picturii tectonica adâncimilor, senzația că privești o geologie spirituală și emoțională.

Pictura lui Alexandru Darida a fost expusă pe mai toate meridianele lumii, în numeroase expoziții personale sau de grup, în mari muzee și târguri de artă internaționale, fiind asociată romantismului și postromantismului (Claudia Moscovici, 2007), activismului social (Sarah Seamark în Art World News, 2009), mișcărilor ecologice ( Gabriel Kiley, în Art Busines News, 36, 2009), al arhitecților libertății artistice (Joelle Blaskey, Art World News, 2001).