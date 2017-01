Alina Bica, dezvăluiri explozive despre presupusele aranjamente ale lui Coldea în justiţie

DNA a încasat săptămâna această o nouă lovitură. Judecătorul din dosarul în care Alina Bica este acuzată alături de afaceristul Horia Simu Şchiopu a decis schimbarea încadrărilor pentru inculpaţi şi rejudecarea cauzei.

Decizia a fost luată după ce la data de 19 decembrie aceeași instanța a anunțat că ancheta judecătorească s-a finalizat și se va pronunța în dosar în data de 5 ianuarie 2017. După o amânare a pronunțării, instanța a decis joi repunerea pe rol a dosarului.

Judecătorii vor să pună în discuție schimbări de încadrări juridice. Astfel, la Horia Simu incadrarea de dare de mită se schimbă în cumpărare de influență; la Serban Pop, fostul șef al Fiscului, încadrarea de complicitate la dare de mită se schimbă în trafic de indluență.

În privința Alinei Bica, infracțiunea de luare de mită este înlocuită cu infracțiunea de favorizare a infractorului. Următorul termen a fost fixat pentru data de 18 ianuarie 2017.

Fosta şefă DIICOT Alina Bica a dezvăluit la ''Exces de putere'' la Antena 3 că a mai fost în conflict deschis cu Laura Codruţa Kovesi şi în 2007.

Despre generalul SRI Florian Coldea, Alina Bica susţine că a avut o discuţie aprinsă în biroul acestuia, iar puţin mai târziu avea să înţeleagă ideea acestuia de a face justiţie.

''Discuţia de atunci avusese loc în legătură cu situaţia unui coleg de la Alba, domnul Mureşan, cu dosarul Berbeceanu, şi domnul Coldea îmi reproşa că nu e bine că mă solidarizez cu fostul meu procuror din subordine. Şi eu încercam să-i explic că viziunea mea în legătură cu ce s-a întâmplat acolo este una diferită, de acolo am trecut la alte subiecte şi disensiuni dintre noi doi legate de modul în care dumnealui înţelegea să perceapă relaţia pe care trebuie să o aibă serviciul pe care îl conducea cu DIICOT-ul'', a spus Alina Bica.

''În dosarul Tender a făcut o chestie mult mai groaznică. M-a chemat la dumnealui să mă întrebe cum decurge cercetarea judecătorească în acel dosar, l-am informat, nu am văzut nimic rău în acest lucru. După care mi-a explicat că eu am văzut ca procuror de anchetă, arestându-l pe Ovidiu Tender, lucruri mult mai grave decât erau în realitate şi că interesul naţional acolo a fost altul decât viziunea mea. În dosarul Tender domnul Coldea îmi cerea să fac lucruri în favoarea domnului Tender prezentându-mi o informare cu ''doi de zero'' în care domnul Tender era prezentat ca reprezentând interesul naţional în anumite teritorii externe. Domnul Coldea a făcut demersuri şi în altă parte cu privire la Ovidiu Tender - în zona CSAT-ului'', a spus Alina Bica.