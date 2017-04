Alina Gorghiu: "Gluma secolului"

Faptul că Liviu Dragnea ar putea conduce comisia parlamentară ce va ancheta rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2009 este gluma secolului, consideră fosta președintă a PNL Alina Gorghiu.

“O privesc (ideea creării comisiei - nr.) cum am privit şi comisia de anchetă pentru rectificările bugetare ale Guvernului Cioloş, adică din punctul meu de vedere, conţine toate ingredientele care să arate că e o comisie de rea-credinţă, un teatru ieftin şi un rezultat care nu are nici o legătură cu ceea ce ne dorim cu toţii. Vă spun asta pentru că în general orice anchetă trebuie făcută de oameni integri şi faptul că domnul Dragnea ar putea să conducă această comisie mie mi se pare gluma secolului, pentru că este genial să te gândeşti ca PSD că taman domnul Dragnea, care are expertiză în fraudarea unui scrutin va conduce comisia care să ancheteze fraudele din 2009”, a spus Gorghiu.

Aceasta aminteşte că “PSD a solicitat la vremea aceea anularea alegerilor, iar cererea a fost respinsă în unanimitate de Curtea Constituţională, de aceea, ancheta de acum trebuie gândită ţinând cont şi de decizia CCR din 2009. Nici eu ca parlamentar liberal acum, ca om care a trăit alegerile din 2009 să ştiţi că nu sunt deloc împăcată cu acel rezultat, am rămas cu un gust amar, însă decizia Curţii Constituţionale a României a fost limpede. Cel mult acum, în urma organizării unei asemenea comisii, se poate diminua încrederea cetăţenilor în corectitudinea alegerilor, după ce un Guvern tehnocrat a organizat foarte bine ambele alegeri şi locale şi parlamentare în 2016 şi a arătat că putem avea şi noi alegeri corecte şi necontestate”.

Parlamentul ar putea lansa săptămâna aceasta procedurile pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare care să ancheteze rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2009. Comisia ar urma să fie condusă de liderul PSD, Liviu Dragnea.