Ambasadorul Marii Britanii, întâlnire cu Tudorel Toader

Ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell, a ajuns miercuri la sediul Ministerului Justiției pentru a se întâlni cu ministrul Tudorel Toader.

Update: Modificările la legile Justiției, traficul de ființe umane și colaborarea dintre Marea Britanie și România în domeniu au fost printre temele discutate de ministrul Tudorel Toader și ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell.

''Am discutat despre colaborarea dintre Marea Britanie și România în domeniul justiției. Avem o colaborare foarte strânsă. (...) Am discutat despre modificările sistemului judiciar din România. Am subliniat că România trebuie să decidă conform Constituției și procedurilor parlamentare. Am subliniat că apreciem ce a făcut România în ceea ce privește lupta împotriva corupției. România are instituții care lucrează într-un mod foarte bun. Modificările la legile Justiției trebuie discutate cu toate părțile. Ministrul a explicat scopul modificărilor'', a spus Brummell.

Pe 1 septembrie, Ambasada Marii Britanii la București își exprima speranța că orice modificări în domeniul Justiției vor avea "rolul de a sprijini și dezvolta progresul important realizat de România, în ultimii ani, în lupta împotriva corupției".

"Este responsabilitatea României să decidă cu privire la legislația proprie, în conformitate cu Constituția și cu procedurile parlamentare", se arată într-un punct de vedere al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres.

Proiectul de modificare a legilor Justiției a fost publicat miercuri pe site-ul Ministerului Justiției.

Ministrul justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit marți dimineață cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm.

Pe 23 august, ministrul Toader a anunțat mai multe modificări care vor fi aduse legislației sistemului judiciar. Printre acestea, numirile în funcțiile de conducere la Ministerul Public care să fie făcute de Secția de procurori a CSM, la propunerea ministrului justiției, în baza unei proceduri transparente, din care este eliminat președintele României.