Amenințarea lui Sevil Shhaideh

Ministrul demisionar al Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a anunțat duminică, la Antena 3, că ia în calcul să facă o plângere penală împotriva premierului Sorin Grindeanu după ce acesta a acuzat-o că nu a făcut nimic timp de 5 luni în cazul programului PNDL 2 și a anunțat că i-a demis pe toți secretarii din Ministerul Dezvoltării, pentru ca ea să nu mai poată semna nimic, nici prin interpuşi.

”În acest moment am venit la minister pentru a verifica toate efectele juridice ale măsurii. Prin decizia sa (Grindeanu - nr.), doreşte blocarea fondurilor europene. Să nu uităm că mâine erau discuţii cu reprezentanţii Comisiei Europene. Sunt cu tot aparatul de specialitate pentru a vedea efectele juridice. Şi cu avocaţii”, a declarat Shhaideh.

Ea a precizat că se caută identificarea tuturor soluţiilor pentru ”deblocarea acestei instituţii publice importante a statului român”, afirmând că ”încearcă” să-i facă o plângere penală premierului.

”Mi-am contactat avocaţii şi încerc să-i fac o plângere penală pentru aceste afirmaţii mincinoase. Domnul Grindeanu nu a ştiut niciodată nicio procedură a niciunui program din această instituţie, domnia sa văd că spune că de cinci luni eu nu am făcut nimic, dânsul nu ştie nici măcar data la care s-au terminat depunerile acestor proiecte, numărul lor şi ce înseamnă analiza acestor proiecte. (...) Dacă ar fi avut măcar decenţa minimă să citească comunicatul pe care l-am dat, în acel comunicat spuneam că am semnat inclusiv două sute de milioane de lei în cadrul Programului Operaţional, acea informaţie nu l-a interesat pe domnul Grindeanu. Fondurile europene nu erau importante pentru domnia sa şi din aceste considerente am simţit nevoia să spunem că şi programul PNDL îşi continuă activitatea aşa cum a fost stabilit în proceduri. Aceste ordine erau pe circuitul de avizare, au început să se semneze la vremea la care am dat acel comunicat. Am vrut să arătăm că ministerul îşi vede în continuare de treabă şi că ne desfăşurăm activitatea fără sincope”, a spus ministrul demisionar al Dezvoltării.

Întrebată dacă va merge, luni, la discuţia la care premierul a invitat-o privind aceste proiecte, Shhaideh a răspuns că nu a urmărit declaraţiile acestuia.

”Există măsuri instituţionale de invitare şi de discuţii”, a spus Shhaideh.