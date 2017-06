Ameninţări pentru PSD-ALDE din partea unui personaj controversat

Majoritatea parlamentară și legitimitatea viitoare a Guvernului pot fi puse sub "semnul întrebării", după votul în favoarea moțiunii de cenzură de miercuri, este de părere fostul ministru Daniel Constantin, președintele Partidului Pro România.

De asemenea, Constantin menționează că va vota împotriva unui guvern "marionetă".

"Astăzi, Guvernul PSD care a fost investit cu 295 de voturi în ianuarie a fost demis de Liviu Dragnea. De astăzi, majoritatea parlamentară poate fi pusă sub semnul întrebării, cele 241 (inclusiv minoritățile naționale) de voturi fiind obținute printr-un șantaj nemaivăzut în politică. În acest moment, PSD și ALDE nu mai au majoritate fără minoritățile naționale.

Apelul meu este către toți colegii din Parlament, către toți cei care s-au săturat de politica pumnului în gură pus de liderul oricărui partid! De azi, ușile PRO Romania sunt deschise colegilor care vor să facă politică #altfel!

Chiar dacă am plecat din guvern, am ințeles votul oamenilor și am votat cu majoritatea în continuare. De astăzi, legitimitatea guvernului este pusă sub semnul întrebării. Ca atare, vom vota împotriva unui guvern marionetă a lui Dragnea și Tăriceanu!", a scris Constantin pe Facebook.