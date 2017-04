Ana Birchall continuă răfuiala cu Cioloș și Tudorache

Ministrul Ana Birchall le răspunde, pe Facebook, fostului premier Dacian Cioloș și fostului șef al Cancelariei prim-ministrului Dragoș Tudorache în disputa privind pregătirea președinției ţării noastre la Consiliul Uniunii Europene.

Pregătirea celui mai important moment post-aderare al României: Președinția Consiliului Uniunii Europene nu a fost făcută aşa cum trebuia, susţine Birchall, în pofida afirmaţiilor celor doi care spun că ministrul cosmetizează, de fapt, "propriile întârzieri și inacțiuni"

"În primele patru luni ale acestui an am accelerat, prin măsuri concrete și aplicate, procesul de pregătire pentru Președinția română la Consiliul UE pentru că eu cred că acest proiect de țară este prea important și integrator, la toate nivelurile societății, prin factorii de decizie implicați, pentru a-l transforma într-un război al orgoliilor neconsumate. Tocmai pentru că este un proiect al tuturor românilor, aceștia au dreptul la o corectă informare, fără ca aceasta să însemne că aș fugi de răspundere sau că vreau să găsesc vinovați. Am constatat niște sincope la nivelul pregătirii acestui eveniment important pentru țara noastră și am decis că este dreptul românilor să le cunoască. Adoptarea de către guvernarea anterioară a unui memorandum în 30 decembrie 2016, cu niște linii absolut teoretice fără corespondent practic și analiză anterioară concludentă, precum și organizarea unui eveniment doar ca exercițiu de imagine cu iz electoral și cu dedicație precisă nu înseamnă pași reali în pregătirea celui mai important moment post-aderare al României: Președinția Consiliului Uniunii Europene", afirmă Birchall într-o postare pe Facebook.

"Prin această Unitate am accelerat dialogul interministerial pentru pregătirea Președinției în cadrul reuniunilor săptămânale ale Comitetului de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene. În cadrul acestuia au fost cartografiate resursele umane specializate în afaceri europene disponibile în administrația publică, pentru că trebuia să avem până acum o imagine a specialiștilor pe care ne putem baza, au fost prezentate într-o primă formă propuneri de teme prioritare ale Președinției române a Consiliului UE și s-a elaborat primul calendar al reuniunilor care vor fi organizate în România în timpul PRES RO2019, stabilindu-se totodată responsabilitățile ministerelor pentru prezidarea Grupurilor de lucru ale Consiliului UE", mai susține ministrul.

"Pe plan extern, am inițiat un mecanism de consultare cu partenerii României din TRIO-ul de Președinții (Finlanda și Croația), în care a fost inclusă și Austria, având în vedere că vom prelua de la această țară o mare parte a agendei legislative europene. A fost activat și dialogul cu reprezentanții instituțiilor europene, respectiv ai Secretariatului General al Consiliului UE și Secretariatul Comisiei Europene. Multe dintre serviciile de care avem nevoie pe procedura de achiziție nu se cunosc pentru că nu există un inventar al acestora. De exemplu, alocarea unui sediu adecvat al Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE pe perioada PRES RO 2019 este un element important care putea fi rezolvat până în acest moment, însă din păcate s-a bătut pasul pe loc. De asemenea, nu s-a făcut nimic pe identificarea unei locații pentru Președinție aici, în București, sau pentru săli și posibile spații de desfășurare a întâlnirilor grupurilor de lucru", susține Ana Birchall.

"Va fi o perioadă marcată de numeroase provocări, care trebuie gestionate eficient și pragmatic, în beneficiul cetățenilor europeni și al proiectului european în ansamblu. În ceea ce privește Brexit-ul, de exemplu, nu exista până la momentul actualei guvernări o analiză de impact care să evalueze costurile României în urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Niciun minister nu avea în organigramă, identificată sau creată, o echipă specializată pe Brexit care să pregătească viitoarele negocieri din perspectiva României pe diferite sectoare de activitate. (...) Cu o dozare corectă a eforturilor, cu o alocare adecvată a resurselor necesare și o bună coordonare a Ministerului Afacerilor Externe, sunt convinsă că România va fi pregătită să preia Președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2019", spune ministrul.