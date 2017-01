Ana Ularu, ”Vrăjitoarea cea Rea din Vest”, cea mai apreciată azi, în presa americană

6 ianuarie. Toate canalele din Statele Unite și Canada promovează intens, o nouă premieră NBC: ”Emerald City”, după ”Vrăjitorul din Oz”, o serie cu 10 episoade, deocamdată.

La 9 seara, ora NewYork-ului, vor fi difuzate primele două episoade şi de audienţa de azi depinde, desigur, cum va continua acest program.

Azi Ana e în București și am întâlnit-o. Și printre primele cuvinte pe care le-am auzit de la ea au fost ”Am emoții. Dar nu-ți imaginezi ce fel de emoții am. Îmi place atât de mult proiectul acesta de cinema. Echipa, felul în care s-au întâmplat filmările, totul îmi place.

În România nicio televiziune n-a achiziționat seria. Oare eu cum voi reuși să văd episoadele?”. Toate cronicile despre această producție remarcă prezența Anei Ularu, în rol principal. În film ea este Wicked Witch of the West (Vrăjitoarea cea Rea din Vest). Și e uluitoare. Tarsem Singh este regizorul seriei și producător executiv în același timp. Și viziunea este diferită complet de filmul în care a jucat Jody Garland. Și de modul in care au fost realizate cele mai recente seriale: ”Urzeala tronurilor”, ”Vikings” sau filmul ”Stăpânul inelelor”.

Ana Ularu joacă alături de Adria Arjona (Dorothy), Oliver Jackson-Cohen (Lucas) și Vincent D’Onofrio (Vrăjitorul). Și e emoționant să deschizi jurnalele de azi din mai toată lumnea și să citești, dincolo de povestea filmului și de cometariile despre scenografiile și culorile fantastice, ca ”Ularu este fascinantă” chiar dacă joacă rolul unei vrăjitoare jucându-se cu magii negre și opium.



Ediția tipărită a ”Cotidianul” de luni, 9 ianuarie, va cuprinde un interviu cu Ana Ularu realizat în seara premierei NBC.