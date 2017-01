Andreea Păstîrnac, contrată dur de soția unui rănit la Colectiv

Candidatul PSD pentru funcția de ministrul delegat pentru relația cu românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a fost aspru criticată de către Oana Matei, soția lui Cristian Matei, zis Mumu, rănit în clubul Colectiv, pentru că a mințit în legătură cu implicarea ei în spitalizarea acestuia în Israel, țara unde este ambasador. În fața Comisiilor reunite pentru politică externă şi cea pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Păstîrnac a declarat: "Aş vrea doar să amintesc că în urma eforturilor diplomatice pe care le-am făcut în urmă cu un an, Israel a fost unul dintre primele state care a ajutat medical pentru tratarea răniţilor de la Colectiv. Cei trei tineri răniţi care au ajuns în Israel s-au bucurat de tot sprijinul misiunii diplomatice şi al meu personal. Acest lucru a fost menţionat de doctorii români şi israelieni care lucrează în acest spital, într-o scrisoare publică, (...) şi, de asemenea, a fost menţionat de ministrul Sănătăţii, în momentul în care am participat la Ziua Naţională a României". ''Este o minciuna sfruntată!", a scris Oana Matei pe Facebook. Decizia de a-l duce pe Matei în Israel după ce a fost rănit in #Colectiv a fost a mea! Această individă nu a avut nicio legătură. Tot ce a făcut a fost să vină la spital cu fotograful de casă să se pozeze cu mine'', a mai scris Oana Matei.

Cristian Matei (Mumu) a fost internat și tratat în Israel timp de două luni și jumătate.