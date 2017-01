Andrei Pleșu și Adrian Sârbu, la Parchetul General

Fostul ministru al Culturii Andrei Pleșu s-a prezentat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat în calitate de martor de procurorii militari în dosarul "Mineriada".

Update: Andrei Pleșu a fost audiat joi de procurorii militari, timp de aproape trei ore.

"A fost vorba de o relatare a experienței mele în perioada din timpul mineriadei din Piața Universității. Eu am povestit experiența pe care am avut-o și anume că evenimentul a avut consecințe extrem de dramatice pentru România de atunci. După ce fusesem la Revoluție un model de reușită politică pentru toată lumea, după cinci luni, eram un model negativ printre celelalte țări socialiste, pentru felul în care guvernarea de atunci a înțeles să soluționeze problema Piața Universității. Am fost împreună cu domnul Caramitru și cu domnul Hăulică, într-o tentativă de a organiza un dialog între piață și președintele Ion Iliescu. Au fost negocieri de două săptămâni, nu am reușit până la urmă, pentru că de fiecare parte se puneau condiții pe care partea cealaltă nu le accepta. Rezultatul a fost declanșarea violențelor pe care le știți și care sunt regretabile", a spus Andrei Pleșu, după audierea de la Parchetul General.

Pleșu a adăugat că el nu a fost de acord cu deciziile luate de Guvernul din care făcea parte și chiar a dat atunci un comunicat de presă din partea Ministerului Culturii.

"Eu am luat contact cu unele victime, m-au sunat artiști, directori de muzeu care aveau dificultăți și îmi cereau ajutorul. Nu puteam decât să informez conducerea Guvernului care pretindea că ține lucrurile sub control și trebuie tratate toate informațiile cu mare discernământ. M-am simțit obligat la sfârșitul evenimentelor să dau un comunicat din partea Ministerului Culturii, în care să îmi iau distanță față de toate violențele care s-au comis, ceea ce a fost privit ca fiind nu prea solidar cu Guvernul din care făceam parte. Sunt mândru că singurul film documentar care există despre Piața Universității este filmul făcut atunci de casa de film a Ministerului Culturii, care îl avea director pe Lucian Pintilie, și care a fost făcut de Stere Gulea", a mai spus Adrian Pleșu, citat de Agerpres.

Acesta a mai precizat că el nu a avut contact direct cu președintele de atunci Ion Iliescu, iar evenimentele din Piața Universității nu au fost discutate în ședințele de Guvern.

"I-am spus și domnului care m-a interogat: eu nu îmi aduc aminte să fi participat la o ședință de Guvern în care problema Piața Universității, problema minerilor să se fi discutat cu adevărat. Mi-am imaginat că este vorba de un fel de executiv restrâns, făcut de oamenii direct responsabili și care luau decizii. Lucrul acesta s-a întâmplat și în decembrie 1990, când am aflat dintr-un comunicat al Guvernului că regele nu poate intra în țară. Or, eu eram în Guvern și nu știam nimic. Am dat și atunci un comunicat și o demisie", a afirmat acesta.

Întrebat dacă mai pot fi trași la răspundere cei implicați în aducerea minerilor în Capitală, Pleșu a spus: "Eu nu mă bag în chestii procedurale și juridice, însă sunt foarte bucuros că se face un efort consistent pentru o lămurire geometrică a lucrurilor. Trebuie să știm. Ca și în chestia cu Revoluția. Vagul ăsta care durează de 25 de ani, nu face bine nimănui.Trebui să știm odată ce am trăit".

Pleșu, la intrarea la Parchet

"Singurul film documentar despre Piață și despre acel episod nefericit a fost finanțat de Ministerul Culturii și făcut de Stere Gulea. A fost chemat și el. Pentru mine este o experiență nouă, pentru că nu am mai fost la procuratură până acum", a declarat Andrei Pleșu, la sosirea la sediul Parchetului General.

Pleșu mai spune că "episodul "Mineriada" ne-a costat foarte mult".

"Eu am aflat de prezența minerilor când, vrând să merg la serviciu, adică la Ministerul Culturii, mi-au oprit mașina, au percheziționat-o, m-au legitimat, mi-au dat drumul să plec și mi-au spus: 'Venim și noi!'. Atunci mi-am dat seama că orașul e împânzit, pentru că eu nu eram într-un executiv restrâns care lua decizii. (...) Eu nu pricep toată situația de atunci. În orice caz, ne-a costat foarte mult acel episod", a declarat Pleșu.

Tot la Parchetul General a venit, joi, și omul de afaceri Adrian Sârbu, pentru a fi audiat în același dosar.

Parchetul Militar a pus în mişcare a acţiuni penale în dosarul Mineriadei pentru crime împotriva umanităţii împotriva lui Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Petre Român, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma şi Adrian Sârbu.