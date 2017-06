Andronic dezvăluie nume de politicieni care apar în arhiva SIPA

Dan Andronic face noi dezvăluiri privind arhiva SIPA. Jurnalistul spune că în notele informative apar Adrian Năstase, Victor Ponta, Monica Macovei și Traian Băsescu.

„Din investigaţiile pe care le-am făcut pe parcursul ultimelor săptămâni este vorba despre note care conţin date despre cel puţin patru oameni politici importanţi: Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, Victor Ponta, fostul prim-ministru, Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei, arată Andronic.

"Aceste informaţii au fost conţinute de arhivă SIPA până în anul 2005 şi apăreau fie sub formă de note-sinteză, fie sub formă de note informative ca urmare a informaţiilor culese din mediul penitenciar sau prin reţeaua de informatori. Ele aveau o valoare informativă relativă, fiind vorba despre tipuri diferite de documente. Despre cele referitoare la Adrian Năstase şi Monica Macovei avem o imagine mai clară, în privinţa celorlalţi doi fiindu-ne indicate doar contextul în care apăreau. Faptul că am menţionat aceste nume nu înseamnă că sunt singurele documente în care apăreau nume de oameni politici. E posibil ca să fie vorba de mult mai mulţi”, a mai susţinut Andronic.

Traian Băsescu a reacționat după dezvăluirile lui Adronic

"Am luat notă de informaţia făcută publică de "Evenimentul Zilei" precum că, în arhiva SIPA s-ar afla un dosar vizând persoana mea. În consecinţă, solicit Ministrului justiţiei următoarele: 1. Confirmarea dacă acest dosar există; 2. Dacă se confirmă existenţa unui dosar pe numele Traian Băsescu, cer ca dosarul să fie desecretizat şi făcut public, indiferent care este conţinutul acestuia", a spus Traian Băsescu.

Guvernul a aprobat pe 31 mai, o hotărâre privind constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, "acolo unde va fi cazul", va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva SIPA, după care le va preda instituțiilor cu competențe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani.

Actul normativ vizează, de asemenea, declasificarea a trei documente emise de Ministerul Justiției în anul 2008.

După publicarea hotărârii în Monitorul Oficial va fi desecretizată arhiva, dar şi cele două rapoarte întocmite de către comisiile care au lucrat în arhivă în 2008 şi anexa unuia dintre ele, potrivit ministrului Tudorel Toader.

În acelaşi timp, în urma plângerii depuse de judecătorul Cristi Danileţ, DDIICOT a deschis un dosar in rem pentru divulgarea informaţiilor secrete de stat și neglijență in serviciu pentru documentele dispărute din arhiva serviciului secret al Ministerului Justiției.

Cercetările procurorilor survin după ce în presă au fost publicate documente secrete referitoare la arhiva SIPA.