Antrenorul român care îl place pe Erdogan

Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Marius Şumudică, a declarat, marţi dimineaţă, că se gândeşte să plece în străinătate. Şumudică spune că nu ar mai refuza nici vreo ofertă din Turcia, deoarece lui îi place de preşedintele Recep Tayyip Erdogan.

"Din discuţiile avute cu Junior Morais, mi-a spus că e destul de greu să continue la Astra, că vrea să plece în străinătate sau probabil la FCSB. Nu pot să continui la Astra şi să o iau de la zero, noi pierdem mulţi jucători. Discutăm, dar nu ştiu dacă e atât de imortantă latura financiară, ci ceea ce vom face. Nu aş vrea să rămânem fără jucători. Trebuie să vedem cu ce rămânem, dacă nu, poate este timpul altor antrenori, eu nu pot sta să formez o echipă iar de la zero, nu am timp şi nici răbdare. Nu există niciun fel de discuţie cu cei de la Craiova, am spus că este o echipă frumoasă şi m-am întâlnit cu patronul lor acum un an de zile, am avut o discuţie mai extinsă, dar nu pentru a bate palma şi nu s-a pus problema unei colaborări. Pentru mine primează ofertele din străinătate. Există interes din partea unor echipe. Nu exclud nici Turcia, mie îmi place cu Erdogan. E bine cu Erdogan", a declarat Şumudică, la Digisport.