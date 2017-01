Antreprenorul Trump și ”perfidul Albion”

La o săptămână după un discurs în care a sugerat că Marea Britanie va căuta să scurtcircuiteze legislația europeana și își declara țara drept campion al globalizării, premierul Theresa May se prezintă la Washington cu o cu totul altă față.

”O Mare Britanie independentă este o binecuvântare pentru lume”, a spus Theresa May la întâlnirea de la Washington cu președintele Donald Trump. Premierul conservator de la Londra a mai spus că ambele guverne vor ”lucra pentru oamenii obișnuiți” și că speră ca acțiunea lor să ducă la ”progresul muncitorilor”, un discurs deloc caracteristic pentru urmașii politici al lui Margaret Thatcher.

Cu o zi înainte, Theresa May a rostit în fața congresmanilor republicani aflați la final de mandat un discurs în care a folosit ample pasaje din retorica lui Donald Trump privind ”oamenii obișnuiți” și critica globalizării. Și le mai vorbea premierul May congresmanilor republicani despre cooperarea puternică dintre SUA și Marea Britanie în democratizarea statelor est-europene, după 1990, menționând aici România, Bulgaria, Ungaria, Polonia.

Această prestație americană a Theresey May vine la o săptămână dupa cel mai important discurs al său rostit în fața Europei, unul cu totul diferit, în care făcea apologia globalizării și sublinia că Marea Britanie este un campion al acestui fenomen, pe care urma să îl critice in Statele Unite. În plus, May încerca un șantaj la adresa UE – acces la libera circulație a capitalului și a serviciilor (însă fără ca Marea Britanie să ofere libera circulație cetățenilor europeni din țările estice pe care abia ce le-a ”democratizat”) sau transformarea țării într-un paradis fiscal.

Toată această schimbare de ton este menită să capteze atenția președintelui Trump pentru încheierea unui acord de liber schimb între Mrea Britanie și SUA care să nu lase Londra in afara comerțului global după despărțirea de UE. Succesul lui May în acest demers era deja anunțat. Donald Trump a notat că relaţiile dintre Washington şi Londra au fost o "mare forţă a istoriei" si a precizat că vor semna un acord comercial şi a acceptat invitaţia unei vizite la Londra.

Chestiunea în care May a punctat și în interesul partenerilor est-europeni ține de NATO. May a precizat că a discutat cu Trump despre apărare și securitate și că ambii au fost "uniți în recunoașterea NATO ca bastion" al apărării europene. Este acelasi Trump care spunea presei europene că NATO este o ”organizație învechită”. Condiția acestei răsuciri a lui Trump este achitarea ”cotizației” din partea statelor membre NATO. Premierul britanic s-a arătat de acord ca președintele SUA să-și continue eforturile pentru a obține de la ceilalți membri ai NATO sumele pe care aceștia sunt obligați să le plătească prin apartenența lor la alianță. PIB-ul însumat al celorlalți 27 de membri NATO în afară de SUA depășește economia americană, însă aceste state contribuie împreună la bugetul NATO cu mult mai puțin decât o fac SUA.

Se naște o problemă pe plan intern însă pentru Theresa May: tortura. Președintele Donald Trump a arătat că este dispus să permita reintroducerea unor tehnici controversate de interogare, pe care presa britanică și americană ostilă președintelui SUA le critică cu putere. A fost singurul aspect în care May a îndrăznit să îl critice voalat pe Trump.