Anul 2017 în filmele pe care le promite

Fie că îți place să te strecori printre mânerele cu suport pentru pahar și floricele din cinema, fie că preferi să îți iei filmele de pe Internet și ai ochelarii pentru producțiile 3D, anul ce vine promite să livreze lună de lună cel puțin câte o producție pe care merită să o încerci.

Ianuarie

„Collateral Beauty“

„A doua şansă“ este o peliculă dintre cele în care Will Smith face tot ce poate să arate că este un actor serios. De obicei, îi reușește. Alături de el, pentru a spune poveste unui newyorkez a cărui viață este dată peste cap de un eveniment tragic și se vede nevoit să lupte cu depresia sunt Naomie Harris, Keira Knightley și Edward Norton. Filmul are premiera pe ecranele românești chiar la finalul primei săptămâni a anului 2017.

„Legea nopții“ (Live by Night) este noua producție regizată de Ben Affleck. De altfel, cunoscutul actor joacă și rolul principal în această peliculă care încearcă stilul anilor ‚20 în materie de prohibiție și gangsteri seducători. Zoe Saldana, Sienna Miller și Elle Fanning țin capul de afiș pentru filmul care vine la noi pe 13 ianuarie.

„Jackie“ urmărește câteva zile din viața fostei prime doamne a Statelor Unite, Jacqueline Kennedy, imediat după asasinarea soțului ei. Regizat de Pablo Larraín, filmul i-a dat ocazia actriței Natalie Portman să descopere detalii inedite din viața personajului său, o adevărată vedetă a lumii politice și mondene a timpului său. Chiar dacă o bună parte a vieții și-a petrecut-o sub ochiul atent al presei, Jaqueline Kennedy se dezvăluie ca o personalitate mult mai complexă decât se lăsa să se știe.

Februarie

„T2: Trainspotting“ continuă aventura găștii de scoțieni a căror viață s-a izbit de dramele consumului de droguri. Ca în 1996, când a apărut prima ecranizare după romanul lui Irvine Welsh, regia este semnată de Danny Boyle. De această dată, romanul ecranizat este „Porno“. Mark Renton (jucat de Ewan McGregor) se întoarce în Scoția și se întâlnește cu foștii săi prieteni, Daniel „Spud“ Murphy (Ewen Bremner) și Simon „Sick Boy“ Williamson (Jonny Lee Miller). Sigur, pe undeva apare și amenințarea lui Francis „Franco“ Begbie (Robert Carlyle), tocmai eliberat din închisoare. Premiera este programată pe 10 februarie.

Martie

„Logan“ vine cu varianta invincibilului Wolverine, a cărui capacitate de a se vindeca începe să dea rateuri. Nu neapărat „rateuri“, dar, să spunem că încep să rămână urme ale rănilor de care scapă. Este al treilea film dedicat exclusiv personajului interpretat de Hugh Jackman și a zecea producție din seria X-Men. Până și Patrick Stewart reia rolul Profesorului X.

„Life“ este filmul S.F. al finalului de martie. Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal și Rebecca Ferguson plutesc prin spațiu și schimbă entuziasmul descoperirii unei forme de viață unicelulare, cu spaima de a nu ști în ce fel poate această vietate extraterestră să afecteze propriile lor vieți.

„Ghost in the Shell“ și tulburările afective care vin odată cu invulnerabilitatea unui personaj interpretat de Scarlett Johansson sunt promise pentru finalul acestei prime luni de primăvară.

Aprilie

„Furios și Iute 8“

(The Fate of the Furious) continuă aventurile personajelor interpretate de Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Ludacris, Michelle Rodriguez, cu o măsură de Charlize Theron în plus, de această dată.

Mai

„Gardienii Galaxiei Vol. 2“ (Guardians of the Galaxy Vol. 2) pun umorul pe orbita spațială pornind într-un nou șir de aventuri care îi duc aproape de originile lui Peter Quill. Chris Pratt, Zoe Saldana Gen și Kurt Russell se plimbă iar cu muzicile disco ale eroului pasionat de dans în cosmos.

„The Circle“ este o ecranizare după un roman de succes publicat acum trei ani de David Eggers. Emma Watson și Tom Hanks sunt capetele de afiș ale dramei care se petrece într-o companie care dezvoltă tehnologii sofisticate. Pe cât de fascinantă este întâlnirea cu noile descoperiri, pe atât de amenințătoare este implementarea lor într-un sistem de supraveghere mondial.

Iunie

„Wonder Woman“ vine cu transformarea prințesei Diana dintr-o amazoană neînfricată într-o super eroină care trece prin epoci și ere.

„Transformers 5“ (Transformers: The Last Knight) arată că, atunci când o serie continuă destul de mult, până și roboții varsă o lacrimă, mai ales atunci când ei sunt de vină pentru distrugerea propriei lor planete. Distribuția de care beneficiază regizorul Michael Bay încurajează până și spectatorul care nu a văzut nimic din această poveste. Nume ca Mark Wahlberg sau Anthony Hopkins parcă recomandă drama lui Optimus Prime.

Iulie

„Spider-Man: Homecoming“ este regizat de tânărul Jon Watts. A treia parte din reformularea „The Amazing Spider-Man“ se petrece la un an după bătălia cu Electro, când Peter Parker (Andrew Garfield) se zbate să împace viața obișnuită de elev de liceu cu apariția unui nou erou negativ: Vulturul.

„Planeta Maimuțelor: Războiul“ (War for the Planet of the Apes) a ajuns, după două pelicule dedicate revoluției primatelor, la etapa războiului total. Conflictul lui Caesar cu oamenii nu mai lasă loc pentru remize.

„Blazing Samurai“ este desenul animat cu samurai dați jos din jocuri video și puși pe voci celebre.

August

„Everything, Everything“ urmărește acțiunea din bestsellerul lui Nicola Yoon, povestea lui Madeline Whittier, alergică la lumea din jur. Nu a mai ieșit de 17 ani din casă, dar se îndrăgostește.

Septembrie

„The Hitman’s Bodyguard“ vine pe 1 septembrie și argumentele pentru acest film sunt simple: un bodyguard (Ryan Reynolds) lucrează împreună cu un fost dușman, asasinul plătit (Samuel L.Jackson), ca să facă față unui dictator (Gary Oldman).

Octombrie

„Blade Runner 2049“ este varianta regizorului Denis Villeneuve, care continuă acțiunea din pelicula clasică decupată din romanul lui Philip K. Dick. Un alt vânător de recompense (Ryan Gosling) pornește pe urmele unui coleg care a dispărut de trei decenii (Harrison Ford).

„Kingsman 2“ (Kingsman: The Golden Circle) revine cu aventurile spionului interpretat cu simțul umorului de Colin Firth. Halle Berry și Julianne Moore sunt argumente suficiente pentru a aștepta să vedem încotro se duc problemele de serviciu ale lumii agenților.

Noiembrie

„Justice League“ are Superman, Batman, Femeia Fantastică și Aquaman în aceeași poveste.

Decembrie

„Star Wars: Episode VIII“ va încheia anul 2017 într-una dintre cele mai așteptate continuări ale confruntării dintre imperiu și rebeli. Jumătatea lui decembrie este perioada în care fanii se vor apuca să se așeze la coadă.

Anul viitor sunt așteptate să iasă și filme românești sau care au legătură cu România. Peter Greenaway are pe masă „Mergând spre Paris“, pelicula sa despre Brâncuși. Călin Peter Netzer a anunțat pentru luna martie premiera ecranizării sale „Ana, mon amour“, după romanul lui Cezar Paul Bădescu, iar Nae Caranfil

a mutat în ianuarie (20) lansarea pe ecrane pentru „6,9 pe scara Richter“, o comedie nou-nouță cu Maria Obretin și Laurențiu Bănescu.