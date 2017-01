Anul Cocoșului de Foc: tendințe și perspective de carieră

Conform calendarului chinezesc, 2017 este anul Cocoșului de Foc. Pentru toate semnele zodiacale va fi un an foarte agitat. Este important să nu ne lasăm pe tînjeală, ci să fim energici și agili, curajoși și cu spirit de aventură. Cocoșul ne avertizează că în viața noastră vor veni schimbări semnificative pe care trebuie să le acceptăm fără teamă. Perioada imediat următoare, chiar începutul anului, va fi una dificilă pentru toată lumea. În cazul în care ne vom reconsidera poziția și principiile de viață, atunci vom putea face față cu ușurință tuturor provocărilor, scăpând de problemele acumulate.

Dacă vorbim despre carieră, anul 2017 este perfect pentru un nou loc de muncă și auto-realizare. Putem învăța o nouă profesie sau să ne perfecționăm abilitățile. Mulți vor avea parte de ascensiune rapidă în carieră, sau vor trebui să-și schimbe ocupația.

În 2017 e bine să tratăm cu seriozitate veniturile și resursele materiale. Cocoșului îi place să riște, de aceea este indicat să vă evaluați în mod critic posibilitățile financiare. La începutul anului, este mai bine să nu efectuați tranzacții majore și operațiuni importante, deoarece șansele de reușită sunt minime. De asemenea, nu intrați în datorii, și nu împrumutați sume mari de bani.

Natura aventuroasă a cocoșului va avea impact mai ales asupra celor care au preferat anterior să stea acasă și să nu părăsească țara. În acest an, multe persoane vor trebui să călătorească, pentru a descoperi noi țări exotice, a stabili contacte și relații de afaceri care, cu siguranță, vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării afacerilor.

În privința banilor, oamenii vor visa mai mult ca oricând să se îmbogățească peste noapte, să câștige la cazino, sau să cumpere un bilet norocos la loto. Mulți, de altfel, se vor trezi destul de neașteptat mai bogați, bazându-se pe intuiție în special. Aceasta va fi de mare ajutor în 2017 pentru a lua deciziile corecte și a găsi calea cea mai bună de dezvoltare, precum și o bună valorificare și utilizare a talentelor dumneavoastră.

Berbec

2017 va fi pentru Berbec destul de imprevizibil. Vor apărea o mulțime de perspective neașteptate dar, pentru a obține succes, va trebui să acționeze hotărît. Va trebui să prindă norocul de picior, de aceea trebuie să fie mereu concentrați și în stare de alertă. Este important pentru berbec ca în acest an să fie extrem de precaut și să-și cântărească fiecare cuvânt. Nativii își pot încerca forțele într-o nouă profesie pentru a obține o calificare sau studii suplimentare: acesta este anul cunoașterii de sine și a lumii înconjurătoare.

Acest an va fi de succes pentru cei angajați în știință, medicină și educație. Aceștia sunt favoriții norocului, iar ascensiunea în carieră va fi surprinzător de ușoară și veselă. Oamenii de afaceri născuți sub acest semn zodiacal vor întâmpina multe obstacole și momente dificile. Ei nu au voie să se relaxeze! Trebuie să realizeze că în spatele fiecărei probleme rezolvate stau încă două nerezolvate. Numai cei care vor fi concentrați și rezistenți moral la o varietate de întârzieri și amânări, vor avea parte de succese remarcabile. Sfârșitul anului este perioada cea mai favorabilă pentru a munci, sunt șanse mari să întâlnească parteneri de afaceri de încredere.

Din punct de vedere financiar, anul 2017 va fi destul de bun. Este puțin probabil ca reprezentanții zodiei Berbec să se îmbogățească, dar nici de pierderi mari nu vor avea parte. În prima jumătate a anului nu ar trebui să ia credite noi, iar pe cele vechi ar fi bine să le achite cât mai curând. Este timpul să întoarcă datoriile, nu neapărat facute de ei! Poate că Berbecul va trebui să plătească pentru rudele lui neglijente. Începând cu luna iulie, se pot face achiziții importante. De această dată, poate recurge la un împrumut în rate sau ipotecă. Lunile septembrie-octombrie sunt cele mai potrivite pentru deschiderea depozitelor bancare.

Taur

Anul 2017 vine cu schimbări promițătoare în viața personală a Taurului. De altfel, nici la muncă nu se va plictisi – e foarte probabilă o schimbare bruscă a domeniului de activitate, care îi va deschide noi perspective în viață. Anul îi va aduce o mulțime de întâlniri interesante, posibilitatea de a mări considerabil cercul de persoane cu care vor interacționa în plan social. De asemenea, anul este favorabil pentru călătorii de lungă durată. Deviza Taurului în acest an: "Nu-ți fie teamă de schimbare!"

2017 este favorabil pentru a iniția propria afacere. Taurul va reuși să obțină ceea ce n-a avut curaj nici să viseze. Este important să amintim că numai celor curajoși le va surâde Fortuna! Cu toate acestea, primele două luni ale anului sunt mai potrivite pentru odihnă și refacere în plan moral și fizic. Este o perioadă necesară pentru a-și aduna gândurile și acumula noi forțe pentru viitorul salt. Începând cu luna martie, Taurul poate schimba locul de muncă sau chiar domeniul de activitate. Anul nu este favorabil reprezentanților sferei de creație a acestui semn zodiacal - nu așteptați succese sau câștiguri mari. Sunt posibile tot felul de conflicte, complotări și bârfe la adresa dumneavoastră.

Este de dorit ca Taurul să întâlnească noul an fără datorii. Recomandarea este să fie generoși, să doneze bani pentru caritate, să-i ajute pe cei nevoiași. Aceasta va atrage succesul financiar și în viața lor.Va fi un an prosper din punct de vedere financiar, mai ales în cazul celor care vor îndrăzni să schimbe domeniul de activitate. Ideile originale și tenacitatea de invidiat a Taurului vor oferi în 2017 venituri la care în 2016 a putut doar să viseze. Dacă în prima jumătate a anului, sentimentul că banii se scurg printre degete nu-l va părăsi, în a doua jumătate a anului vine în sfârșit stabilitatea.

Gemeni

În 2017, Gemenii vor renunța la legăturile inutile ce-i țineau ancorați în trecut – fie vor scăpa de relații depășite sau de munca plictisitoare, fie vor pune punct prieteniilor care din anumite motive nu mai mergeau. În acest an se recomandă să se evite cât se poate asumarea riscurilor. Gemenii ar trebui să fie foarte prudenți și să-și calculeze fiecare pas. Aventurile și acțiunile dubioase nu le vor aduce decât probleme mari.

Tendința Gemenilor de a le pune pe toate la îndoială le poate juca feste. În afaceri se cer curaj și acțiuni îndrăznețe. Este important să se concentreze asupra câtorva obiective prioritare și să nu-și irosească forțele pentru o mulțime de lucruri mici. Oamenii de artă și cei creativi se pot așteapta la o creștere amețitoare în plan profesional. Cel mai probabil, succesul va veni printr-o ocupație demult visată, pe care Gemenii au tot amânat-o din anumite motive. Nu încercați să grăbiți mersul lucrurilor, lăsați evenimentele să se desfășoare în ritmul lor firesc. Răbdarea este cheia succesului în acest an.

Cei care au luat credite în 2016, se pot achita de datorii într-un mod neașteptat de rapid în viitorul apropiat. Prima jumătate a anului este o perioadă bună pentru tranzacții imobiliare. Un venit bun poate aduce o nouă afacere. Feriți-vă de cheltuieli neprevăzute - o singură greșeală financiară poate duce la un lanț întreg de eșecuri. Fiți precaut, nu dați bani cu împrumut, nici chiar celor mai apropiați prieteni. A doua jumătate a anului va fi stabilă din punct de vedere financiar.

Rac

Pentru Rac 2017 va fi un an destul de dificil. Lipsa de energie, depresia, frustrarea – sunt dușmanii cu care va trebui să lupte pe parcursul celor 12 luni. Conflictele și evenimentele controversate sunt de evitat prin toate mijloacele posibile, și, în general, e bine să se retragă și să aștepte vremuri mai bune. În cazul în care Racul va reuși să evite necazurile și conflictele, ultimele luni ale anului îi va aduce pacea mult așteptată și prosperitate, atât în finanțe, cat și în plan personal. Este un an bun pentru studiu și autocunoaștere.

Lucrurile vor merge în hopuri, în afaceri e posibilă stagnarea. De multe ori cauza eșecului poate fi dorința Racului de a evita responsabilitățile și de a încerca să le lase pe umerii partenerilor săi. În 2017, vor avea succes cei care sunt capabili să-și asume cuvintele și faptele, cei care au curaj să recunoască propriile greșeli. Racul angajat va avea multe ocazii de a demonstra șefilor abilități de lider și gândire neobișnuită, ceea ce îl poate propulsa în carieră. Capacitatea lui de a-și arăta partea cea mai bună apare în primăvară, iar toamna acești norocoși vor putea culege roadele binemeritate.

În ciuda tuturor dificultăților acestui an, Racul nu ar trebui să se teamă de pierderi financiare. Veniturile stabile îi sunt garantate, dar premii mari și bonusuri nu sunt de așteptat. Recomandarea pentru Rac în materie de bani este să facă economii, rezonabile bineînțeles. Aceasta îi va permite nu doar să simtă prosperitate dar, de asemenea, să adune o anumită sumă de bani spre toamnă, bani care pot fi depuși în condiții avantajoase la bancă. Nu este recomandat să ia credite sau să ia bani cu împrumut, fie și sume mici. De asemenea, să dea bani cu împrumut , decât în cazul în care nu pretind ca banii să se întoarcă în buzunarele personale.

Leu

În 2017, Leul va putea să-și vadă realizate visele cele mai mari. Norocul îl va însoți și îi va aduce în acest an o mulțime de situații favorabile. Reprezentanții acestei zodii vor avea succes în afaceri, studiu, creație, relații de familie. Puțin mai dificil, cel puțin din punct de vedere moral, le va fi celor care nu și-au găsit încă jumătatea. Călătoriile la distanțe lungi sau de durată sunt de evitat în a doua jumătate a anului, primăvara este perioada cea mai potrivită pentru planificarea acestora.

În 2017, Leul va avea o mulțime de idei. Este momentul perfect pentru a forma propria echipă și de a se lansa în antreprenoriat. În acest an, leul poate crea propria afacere profitabilă de la zero și cu un capital de start-up foarte mic. Remarcile neatente la adresa șefului îl po costa mult, inclusiv pierderea locului de muncă. La serviciu sunt posibile numeroase conflicte și trădări, de aceea e bine să aibă încredere doar în ei înșiși. Este indicat să evite cât se poate călătoriile de afaceri și să fie foarte prudenți.

Venitul Leului în 2017 va fi constant, cu o tendință spre creștere. La începutul anului, puteți investi fără frică în dezvoltarea afacerilor, profitul nu se va lăsa așteptat. Cei care iubesc arta și obiectele de lux, este de dorit să se abțină de a face achiziții scumpe. Limitați-vă cheltuielile. Toamna, cel mai probabil, va fi nevoie de investiții majore pentru educația sau tratamentul cuiva din familie.

Fecioară

În 2017 Fecioara va simți un nou flux de energie, de parcă începe o viață nouă. Sunt posibile schimbări importante în conștiință, viziuni și principii. Dorința de a deveni mai buni va permite Fecioarelor să-și extindă orizonturile - sociale, profesionale. Viața personală va clocoti ca niciodată, și, probabil, va cauza unele neplăceri și la locul de muncă. În acest an Fecioarele vor fi interesate de psihologie, filozofie, mistică, religie - și această cunoaștere poate fi aplicată cu succes în viața lor.

În 2017 Fecioarelor le va fi dificil să se concentreze asupra lucrurilor de rutină - dar anume acestea pot fi motivul unor necazuri. Este important să ajungă la timp la serviciu, să îndeplinească sarcinile minore cu seriozitate, și să nu se concentreze exclusiv asupra proiectelor grandioase. Anul le va aduce oportunitatea de a se arăta negociatori iscusiți, ar putea încheia un contract foarte profitabil datorită forței de convingere și a farmecului său. Este important să nu reacționeze la provocări, care le vor aștepta la fiecare pas. Afacerile vor merge bine începând cu luna august, doar dacă se vor asocia cu oameni de încredere.

Fondurile investite în prima jumătate a anului într-o afacere străină pot aduce profit bun. În același timp, crește probabilitatea de a câștiga o sumă mare de bani prin moștenire. Însă achizițiile majore e bines ă se amâne pentru a doua jumătate a anului. Orice activitate începută în 2017 va aduce un venit stabil în viitor. Sfârșitul anului poate aduce dificultăți financiare, de aceea în timpul verii, este important să se pună deoparte o anumită sumă de bani, pentru eventualele probleme din iarnă. Puteți lua și da bani cu împrumut fără teamă. Dar nu depuneți bani în bancă: sunt riscuri mari să rămâneți fără ei, dacă nu în acest an, cu siguranță în următorii. Atenție la cheltuieli, se recomandă prudență și moderație.

Balanța

Pentru Balanță 2017 va fi un an dificil. Amânarea deciziilor, nesiguranța poate cauza probleme mari la locul de muncă. Balanțele vor trebui să se descurce pe cont propriu, fără a apela la ajutorul celor apropiați. Cea mai complicată perioadă va fi cea de a doua jumătate a anului, mai ales în plan personal. Ecourile dramei lor se vor resimți și în activitatea lor profesională. Cu toate acestea, 2017 va fi anul unui salt uimitor în carieră. Este un an în care se pun bazele succesului lor viitor.

Problemele anului trecut se vor întinde până la vară. Pînă nu le rezolvați pe toate, pas cu pas, nu vă gândiți să avansați în plan professional. O atenție deosebită în 2017 cer relațiile cu parteneri noi de afaceri sau asociații, mai ales cei din străinătate – aceștia pot veni cu surprize dintre cele mai neplăcute. În general, pe tot parcursul anului dușmanii de la locul de muncă le vor da bătăi de cap. Este important să se înțeleagă că, decât să lupte pentru adevăr intrând în tot felul de intrigi de birou sau jocuri inutile de orgolii, mult mai bine e să aștepte când lucrurile vor ieși la suprafață.

Nu va fi cel mai bun an din punct de vedere material. Uneori va trebui să ducă un mod de viață de-a dreptul auster pentru a se încadra în limitele impuse. Dar toate acestea îi vor ajuta să învețe să gestioneze corect veniturile și cheltuielile, mai ales pe reprezentanții cei mai cheltuitori ai acestei zodii. Situația se va îmbunătăți în toamnă: oamenii de afaceri pot primi ajutor de la prieteni vechi și parteneri de încredere, iar cei angajați vor putea să găsească noi surse de venit. Cu toate acestea, situația financiară se va stabiliza abia în anul viitor. De aceea limitați-vă cheltuielile, cu excepția faptului că vă puteți permite totuși o călătorie bună.

Scorpion

Scorpionul va avea un an liniștit și favorabil. Reprezentanții acestui semn zodiacal vor fi în măsură să pună în aplicare idei îndrăznețe, pe care le au în cap de multă vreme . Scorpionul își va lua viața în mâini și va fi făuritorul propriului destin. Cu puțin efort și concentrare vor reuși să ducă la capăt tot ce și-au propus în acest an. Intuiția lor foarte puternică le va fi sprijin în schimbarea locului de trai sau în realizarea altor schimbări majore.

Este un an bun pentru a începe propria afacere. Scorpionii, cărora nu le place ceea ce fac de multă vreme, în sfârșit își vor gasi ocupația de suflet. Ca urmare a schimbării activității profesionale veniturile ar putea să scadă, însă, dacă ceea ce fac le place cu adevărat, revenirea la stabilitate nu se va lăsa așteptată mult timp. În 2017, Scorpionul va demonstra abilități de lider și se va situa în fruntea unei echipe, pe care o va conduce cu success. A doua jumătate a anului este bines ă o dedice educației, să dezvolte noi competențe – vor fi utile cursurile de formare profesională sau investirea eforturilor într-un nou hobby.

Din punct de vedere financiar Scorpionul va avea parte de dificultăți, dar și de perioadele de prosperitate cum nu au mai fost demult. Este important să rămînă rațional, să nu viseze la căștiguri peste noapte și să investească banii într-un proiect profitabil. De success vor fi diverse tranzacții imobiliare, investirea banilor în educația lor, precum și a copiilor. Sfatul pentru Scorpion este să renunțe la idea de a lua vreun credit ipotecar: trebuie să se limiteze la suma de care dispune in acest moment.

Săgetător

În 2017 Săgetătorul se va simți mai sigur pe el, își va regăsi direcția și va începe să se bucure de lucruri simple. Anul le va aduce nenumărate oportunități, iar cu puțină perseverență și răbdare ei pot pune în practică tot ce își doresc. Nu este de dorit, totuși, să-și planifice pentru acest an călătorii dificile sau la distanțe mari - probabilitatea că acestea vor avea succes nu este mare.

Cu stres la locul de muncă va începe anul 2017. Șomerii se pot apuca intensive de căutări în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Ei pot găsi ocupația de vis, care va fi pe placul lor! Munca va fi productivă primăvara cu șanse foarte mari de avansare rapidă. De acest moment al anului va depinde dezvoltarea activităților de afaceri până la sfârșitul anului. Săgetătorul va trebui să uite de vacanță, nu este un an în care să-și poată permite să se relaxeze. In timpul verii, ar putea apărea probleme, și este important să reacționeze rapid pentru a le rezolva pe toate. În toamnă, este posibil să apară dificultăți insurmontabile la prima vedere, dar ele vor fi destul de ușor de rezolvat.

2017 îl va ține în priză pe Săgetător: chiar dacă veniturile nu vor fi mici, nervii le vor fi puși la încercare în ceea ce privește banii. Succesul va fi de partea celor care își ascultă intuiția și au o reacție rapidă la evenimente. Veniturile celor curajoși și insistenți vor crește considerabil începând cu luna octombrie. Evitați să luați sau să dați cu împrumut sume mari de bani. Anul acesta este perfect pentru inceputul proiectelor de caritate legate de copii sau persoane în vârstă.

Capricorn

2017 va fi pentru Capricorn anul căutării unui echilibru între aspectele personale și sociale ale vieții. Regândirea valorile, idei inedite și perspective strălucite îi așteaptă – a venit vremea schimbărilor mari pentru reprezentanții acestui semn zodiacal. Multiplele probleme necesită rezolvări rapide și decisive. Va fi un an agitat pentru Capricorn, uneori dificil, dar în general foarte bun. Vor exista o mulțime de oportunități, folosindu-se de care Capricornul va fi capabil să atingă mari înălțimi.

Capricornul va intra în noul an mai puternic, pentru că eforturile și energia depuse anul trecut l-au întărit, și acum el știe cum să-și gestioneze propriile afaceri și să-și construiască relațiile cu subordonații. El va arăta hotărâre, inițiativă și angajament, iar superiorii vor aprecia activitatea acestuia. În timpul verii, vor apărea problem mici, dar numeroase. Capricornul va trebui să rămînă la fel de concentrat și atent, în caz contrar riscă să-i scape o mare greșeală. La sfârșitul anului, va trebui să muncească din greu, astfel încât să nu submineze progresele realizate anterior.

Capricornul va avea posibilitatea de a deveni sponsor sau patron, pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Și nu este o activitate de neglijat. Asumați-vă acest nou statut! Bunătatea exprimată în gesturi de caritate va fi răsplătită din belșug de providență. Ar trebui evitate investițiile în proiecte mari de afaceri. In acest an, este important nu atât câștigul, cât menținerea acestuia, de aceea este de dorit să nu riscați. Cea mai potrivită perioadă pentru a cheltui bani este vara și începutul toamnei. Vă puteți permite o călătorie frumoasă, cumpărarea unui imobil sau unei mașini. Dar nu recurgeți pentru aceasta la credit ipotecar.

Vărsător

Pentru Vărsător 2017 va fi un an al descoperirilor , în primul rând în el însuși. El va avea parte de emoții și stări de care nu credea că este capbil, fapt ce va favoriza rvizuirea concepțiilor și opiniilor asupra vieții. În luarea deciziilor Vărsătorul trebuie să se bazeze exclusiv pe propria opinie și intuiție. Soluțiile și sfaturile oferite generos de alții îl pot duce la o greșeală fatală. Anul este foarte favorabil pentru călătorii de lungă durată și dezvoltare de noi afaceri.

Activitatea va fi intensă chiar de la începutul anului. Până în primăvara lucrurile se vor accelera și mai mult, iar Vărsătorul va simți senzația palpitantă de complexitate tot mai mare. Vara va fi o perioadă foarte periculoasă, se poate ajunge la un scandal de proporții. Dintr-o serie de circumstanțe deosebit de nefavorabile este posibil colapsul total al afacerii lor. Iureșul evenimentelor se va domoli spre toamnă, dar problema, deși nu la fel de mare, nu va dispărea nicăieri. La începutul iernii Vărsătorul ar trebui să acorde o atenție deosebită calității muncii lor , în cele mai mici detalii.

Nu va fi un an strălucit din punct de vedere financiar. Varsătorul va avea parte și de promovare, dar aceasta nu-i va schimba radical viața. Cel mai probabil, o creștere a veniturilor îi așteaptă în aprilie,mai. În această perioadă ar fi bine să-și țină emoțiile în frâu și să-și tempereze agresivitatea, pentru a nu strica relațiile cu partenerii de afaceri. O perioadă deosebit de dificilă în acest sens este a doua jumătate a lunii august. Cu mai mult efort veniturile vor fi stabile pe tot parcursul anului, și nu se vor înregistra regrese.

Pești

2017 va fi destul de complicat pentru Pești. Va trebui să depună eforturi considerabile pentru a realiza chiar și lucruri mici. În toate domeniile, în afară de muncă, Peștii vor avea o mulțime de oportunități de a-și schimba radical viața. Pot începe în acest an activități de care nu s-ar fi apucat altă dată din diverse motive. Lenea este inamicul principal în drumul lor spre succes. Aceasta le poate cauza pierderi considerabile.

În 2017, Peștii vor fi capabili să se autodepășească în ce privește cariera. Performanțe deosebite sunt posibile în luna aprilie. S le poate aduce fie un contract profitabil, fie o invenție la care peștii au lucrat toată perioada anterioară. Dar pentru a realiza ceva cu adevărat important ei vor avea nevoie de ajutorul echipei din spatele lor. Unora li se va oferi șansa de a ocupa funcții importante, mai ales celor ocupați în domeniile arhitectură, cultură și creativitate. În luna octombrie, sunt posibile atacurile din partea concurenților sau vor apărea inspecții neplăcute, cărora Peștii le vor face față cu brio.

Probleme financiare nu sunt de așteptat în acest an. Banii vor fi suficienți pentru un trai mai mult decât decent, inclusive vor putea aduna o sumă pentru vremuri mai grele. Cu toate acestea, în această perioadă ar trebui evitate cheltuielile mari. În a doua jumătate a anului va apărea oportunitatea unei investiții serioase în propria afacere. Pețtii pot conta atât pe ajutorul prietenilor de încreder, dar și pe noroc. Sfîrșitul anului va veni cu surpriza unui mare câștig sau moștenire.

Să aveți un an așa cum vă doriți!