Anunțul LPF care supără FCSB

Viitorul Constanța este noua campioană a României după ce a câștigat cu 1-0 ultimul meci contra lui CFR Cluj.

Chiar dacă s-a situat la același număr de puncte, FCSB rămâne vicecampioană, asta pentru ca se iau în calcul meciurilor din play-off, acolo unde Viitorul este superioară.

Patronul roș-așbaștrilor nu vrea să înțeleagă asta și spune că va merge la TAS.

LPF a ținut încă o dată să precizeze că raportul său este unul concret și că Viitorul este campioană.

Justin Ștefan, secretar general al LPF, a postat un mesaj pe Facebook prin care vorbește despre un alt episod identic, și atunci câștigătoare fiind echipa învingătoare în meciurile din play-off.

Astfel, în 2014, CS Balotești a câștigat sezonul chiar dacă a avut același număr de puncte cu CS Inter Clinceni, asta pentru că se impusese la Clinceni cu 1-0, după 1-1 de pe teren propriu.

În cazul în care se luau în calcul toate meciurile din sezonul respectiv, Clinceni ar fi fost desemnată echipa învingătoare.

“Domnule Vochin, as fi vrut sa pastrez asta pentru zilele urmatoare, dar imi este teama ca veti gasi din nou scuze. Asa ca va informez astazi ca prin Comitetul Executiv din 28 iunie 2014 a fost omologat clasamentul Ligii a 3-a, seria a 3-a, sezonul 2013/14, prin departajarea clubului FC BALOTESTI de CS INTER CLINCENI tinand cont de criteriul rezultatelor inregistrate in play-off, fara a se lua in considerare rezultatele din sezonul regular, situatie in care ar fi fost avantajat clubul din Clinceni. Asadar, FC Balotesti a castigat seria, iar departajarea s-a facut tindu-se cont doar de meciurile din play-off. Mai jos gasiti toate pozele relevante”, a scris Justin Ștefan pe Facebook.