Ar putea fi inventat vaccinul antiacneic

Peste 50 de milioane de americani sunt diagnosticați cu acnee în fiecare an, mai mult decât întreaga populație a Canadei sau a Australiei. În România nu se cunoaște vreo cifră oficială a celor afectați de acnee, dar cu siguranță un vaccin antiacneic le va face viața multora mai ușoară.

„Incidența acneei la femeile adulte crește în fiecare an“, spune Joshua Zeichner, specialist în probleme acneice și director al departamentului de cosmetică și cercetare clinică în dermatologie, de la Spitalul Mount Sinai, New York. „Nimeni nu știe de ce, iar asta este destul de frustrant“, continuă el. Faptul că oamenii de știință nu știu cauza exactă care provoacă acneea explică și faptul că nu există un tratament adevărat pentru această afecțiune a pielii. Dar se pare că există o speranță. Cercetătorii lucrează intens la un vaccin antiacneic ce ar putea să rezolve mare parte din problemă. Cercetările se fac într-un laborator de la Universitatea din California, San Diego, unde oamenii de știință lucrează pentru combaterea acneei. Dezvoltarea unui vaccin antiacneic are însă complicații unice. „Acneea este cauzată, în parte, de o bacterie care se află în organism pe tot timpul vieții – și nu am putut crea un vaccin împotriva bacteriei deoarece, în unele cazuri, bacteria respectivă este bună“, spune Eric C. Huang, cercetătorul care conduce acest proiect. „Am descoperit totuși un anticorp pentru o proteină toxică pe care bacteria o secretă pe piele. Proteina este asociată cu inflamația care duce la acnee.“ Asta înseamnă că vaccinul poate bloca efectele negative ale bacteriei care cauzează acneea, fără a omorî însăși bacteria. „Până acum, am făcut biopsii ale pielii de la pacienții cu acnee și am lucrat pe ele. Următorul pas este testarea vaccinului pe pacienți“, spune dr. Huang.