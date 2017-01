Arafat, întrebat dacă Dragnea vrea să-l demită

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, că a avut o discuție telefonică cu liderul PSD, Liviu Dragnea, care l-a asigurat că dorește să ducă sistemul de intervenții în situații de urgență mai departe. Întrebat dacă Dragnea vrea să-l demită, Raed Arafat a răspuns că nu.

"Joi am avut o discuție telefonică cu dânsul, după ce au apărut toate aceste zvonuri și articole interesante, unele dintre ele care ziceau... că gata, se debarcă Arafat, am avut o discuție telefonică cu dânsul în care, exact invers, el a zis că dorește să ducă sistemul mai departe și să-l dezvolte pe conceptul care acuma... merge dezvoltarea sistemului și că urmează să avem o discuție mult mai aplicată pe acest aspect", a precizat Raed Arafat.

Acesta a vorbit și despre prevederea din programul de guvernare privind achiziționarea a 3.000 de ambulanțe la sate.

"A fost o discuție la un moment, care s-a clarificat ulterior pe aceste ambulanțe. (...) N-am discutat cu dânsul acest aspect.

Proiectul inițial, când a fost o discuție pe el, a fost o discuție că vor fi ambulanțe de urgență, asta am înțeles atunci. Ulterior, din discuția pe care am avut-o cu ministrul Sănătății și cu alți colegi, am înțeles că este vorba de un concept pe transport și pe consultații. Nu știu mai mult, aici trebuie discutat cu Ministerul Sănătății, acolo unde este conceptul, acolo unde este aplicarea proiectului. Din ce am înțeles, proiectul respectiv nu va impacta partea situațiilor de urgență și a serviciilor de intervenție de urgență", a mai declarat Arafat.