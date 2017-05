Arestarea unui copil care recita din Hamlet a şocat opinia publică rusă

Opinia publică din Rusia a fost șocată de o înregistrare video cu arestarea brutală, vineri seara, a unui copil de 10 ani care recita poezii pe o stradă din centrul Moscovei și pe care poliția îl suspecta de cerșetorie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Înregistrarea, făcută cu un telefon mobil și difuzată masiv de televiziunile ruse, îl arată pe copil strigând "Salvați-mă" în timp ce este luat cu forța de mai mulți polițiști.

Poliția a explicat că respectivul copil, identificat de media cu numele de Oscar Mironov, practica cerșetoria în stradă, o activitate interzisă, dar tatăl său a asigurat presa rusă că el spunea poezii pentru a-și exersa talentul de actor, cu mama sa vitregă așezată pe o bancă din apropiere.

Aceasta din urmă este și cea care a filmat scena înainte de a-l urma pe copil la comisariatul unde a fost transferat. Băiatul și mama sa vitregă au rămas acolo circa patru ore și au ieșit puțin după miezul nopții, conform site-ului OVDInfo, care urmărește reținerile și arestările.

Poliția din Moscova a anunțat o anchetă în acest caz, ale cărei rezultate vor fi făcute publice.

Cu câteva zile înainte de acest incident, un jurnalist de la cotidianul Moskovski Komsomoleț adusese un omagiu lui Oscar, printr-un video postat pe Facebook.

În înregistrare, putea fi văzut copilul recitând pe de rost celebrul monolog din Hamlet 'To Be Or Not To Be', pe strada Arbat, o arteră pietonală foarte frecventată din centrul Moscovei.