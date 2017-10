"Arestatul" Cezar Preda îi răspunde lui Daniel Dragomir

Deputatul PNL Cezar Preda, pentru care Daniel Dragomir a cerut arestarea sa pe motiv că a divulgat informații secrete din cadrul Comisiei parlamentare de control a activătății SRI, susține că nu a încălcat legea și îl acuză pe fostul colonel de "derapaje de comportament".

„Cu privire la cele menționate de dl Dragomir precizez că, în calitate de parlamentar cu experiență în Comisia parlamentară de control a activității SRI, în calitate de fost președinte al acestui important for parlamentar sunt foarte atent la condiționările și interdicțiile impuse atât de legea privind protecția informațiilor clasificate cât și Hotărârea Parlamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei. Faptul că domnul Dragomir a fost implicat în ultimii ani în diverse proceduri judiciare nu îl face expert și nu îi dă dreptul să emită cu atât de mare ușurință opinii juridice sau interpretări ale legii din care observ că spicuiește doar ce îi alimentează retorica….publică din păcate.

L-aș ruga pe dl Dragomir să se consulte cu avocații înainte de a face declarații publice care îi pot submina statutul de expert pe care l-a cultivat asiduu.

Am convingerea că dacă domnul Dragomir, la sugestia avocaților, ar fi coroborat dispozițiile art. 13 din HP 30/1993, invocat cu atâta emfază de domnia sa, cu dispozițiile Legii 182/2002 privind protecția informatiilor clasificate, respectiv, dispoziții legale care reglementează activitatea forului legislativ al acestei țări și statutul parlamentarului, ar fi ajuns la concluzia că era mai înțelept să nu mute dezbaterile care ar trebui să se desfășoare în interiorul comisiei, pe la diverse instituții media. Aici îi dau dreptate domnului Dragomir. Și i-as atrage atenția că, în repetate rânduri ceea ce pretinde atât de doct, că ar trebui să fie discutat strict în cadrul Comisiei, se regăsește la emisiunile de seară a căror vedetă a devenit de la o vreme domnia sa cu dezvăluiri senzaționale, năucitoare care au fost aduse în prealabil la cunoștința mea și a colegilor mei din comisie.

Atrag atentia că nu suntem obisnuiți cu acest mod de lucru și dacă domnul Dragomir consideră că procedând astfel va pune presiune pe comisie și mă va manipula pe mine sau pe colegii mei în sensul dorit de domnia sa, se înșeală”, afirmă Cezar Preda într-un comunicat.

Deputatul mai spune că Daniel Dragomir „e liber, ca orice cetățean, să faca orice sesizări consideră necesare”, dar „și abuzul de drept este la fel de sancționabil în cazul său ca în cazul oricărui cetățean”.

„Îl aștept cu aceeași disponibilitate de care am dat dovadă pâna acum și sper ca aceste derapaje de comportament ale domnului Dragomir cu privire la care i-am atras atenția atât eu cât și unii colegi parlamentari din cadrul comisiei și care au rămas consemnate în documentele de lucru, să nu mai paraziteze fondul a ceea ce are de spus sau reclamat petentul, pentru a ne face treaba cu care am fost investiți. În referire strict la cererea lui de arestare a mea, eu unul fac parte din categoria celor care lupt tocmai pentru ca în spațiul public să dispară astfel de îndemnuri și excesele de orice natură, inclusiv din zona judiciară, să fie înlocuite de reflexe democratice în respect pentru drepturile omului, prezumția de nevinovăție și alte elemente în ton cu statutul nostru de țara membră a Uniunii Europene”, mai declară Cezar Preda.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir l-a acuzat pe deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații, că a încălcat legea prin dezvăluirea conținutului audierilor din Comisie, apreciind că ”se impune sesizarea Parchetului și chiar ridicarea imunității și arestarea preventivă”.

