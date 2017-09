Arta, mod de vizitare

Pavel Brăila, Citius, Altius, Fortius - Discoball 2017 - photo print on archival paper - prin amabilitatea artistului si a galeriei Eastwards Prospectus

La o săptămână după ce a luat parte la Târgul Internațional Contemporary Istanbul, galeria bucureșteană Estward Prospectus participă la Vienna Contemporary cu o prezentare semnată de artistul Pavel Brăila.

Prin a treia sa participare la Vienna Contemporary, Eastwards Prospectus va aduce în fața publicului serii de desene și fotografii noi ale lui Pavel Brăila, alături de The Golden Snow of Sochi Olympics, lucrarea care a fost expusă anul acesta la documenta 14 din Atena. Prezentarea se axează pe felul în care artistul „explorează diferite perspective asupra structurilor geopolitice și atributive ce definesc puterea globală“, după cum spune curatorul Tevž Logar. „Cu prezentarea de la Vienna Contemporary, Pavel Brăila pare să creeze o tensiune între tradiția culturală și «noua ordine», ce se impune agresiv, a valorilor sociale, politice și economice“, adaugă curatorul.

În total, circa 110 galerii și instituții din 27 de țări își vor prezenta artiștii și programele în Capitala Austriei. Anul acesta, Vienna Contemporary și-a dezvoltat programul de tururi ghidate ale târgului și va oferi trei tururi tematice - Focus on Central and Eastern Europe, Upcoming Artists și Discoveries and Contemporary Classics -, pentru a pune în evidență gama largă de galerii participante. Până duminică, galeria din Str. Plantelor a luat parte la cea de-a 12-a ediție a Contemporary Istanbul. Eastwards Prospectus a prezentat o expoziție de club, incluzând desene, fotografii, obiect și colaje ale artiștilor Răzvan Anton, Pavel Brăila, Radenko Milak & Roman Uranjek, Tania Mouraud și Mircea Stănescu. Group show-ul reflectă particularitățile practicilor artistice ale acestora și marchează prima participare a galeriei la evenimentul din Istanbul.

Considerat principalul târg internațional de artă din regiune, Contemporary Istanbul aduce laolaltă galerii, artiști și colecționari din Turcia și din restul lumii, într-un oraș aflat la confluența dintre Orient și Occident.

De la începutul anului, Eastwards Prospectus a mai participat la patru târguri internaționale: Art Rotterdam, miart (Milano), Loop Fair (Barcelona) și Granpalazzo (Roma), cu lucrări de Sebastian Moldovan, Răzvan Anton, Damir Ocko și, respectiv, Mircea Stănescu.

Eastwards Prospectus este o galerie de artă contemporană cu un program vibrant de expoziții dedicate unor valori confirmate din arta internațională, precum și unor artiști în afirmare, în special din Europa de Est, ale căror lucrări au o putere de fascinaţie la nivel internațional. Înființată în 2014, Eastwards Prospectus are un spațiu versatil de expunere, care permite organizarea simultană a două expoziții sau desfășurarea uneia de amploare pe două niveluri.