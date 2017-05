Artă românească întoarsă din străinătate

Centrul Ceh și platforma Future Museum anunță prima expoziție solo din România a lui Ovidiu Anton, un artist austriac de origine română. „Miroase a Paradis“, lucrarea principală a expoziției, este câștigătoarea marelui premiu al concursului Create Your Bucharest. Future Museum, galeria de la parterul Centrului Ceh (str. Ion Ghica nr. 11), se redeschide astfel cu expoziția lui Ovidiu Anton, „Home is where my problems are“, anunță un text conceput pentru presă de organizatori. Vernisajul va avea loc diseară, de la ora 20.00, și este prima expoziție solo în România a artistului austriac de origine română.

„Linia principală a expoziţiei individuale a artistului Ovidiu Anton o reprezintă o serie de lucrările care subliniază câteva fenomene contemporane importante. Lucrările lui Anton pun accentul în primul rând pe situaţiile reale care sunt răsturnate sau uşor împinse către planul în care se pot observa şi alte sensuri importante. Expoziția conține trei filme-eseuri și instalaţia de desene «3m² of Anarchy» (3m² de anarhie)“, notează curatorul.

Lucrarea principală a expoziției este „Smells Like Paradise“ (Miroase a Paradis – 2016, 42 min), realizată în colaborare cu antropologul Alexandru Bălăşescu. Filmul are ca protagonişti doi câini care au ajuns de acasă în ţări noi, iar prin intermediul lor descoperim codurile culturale diferite din România şi Austria. Filmul-eseu este câștigătorul marelui premiu al concursului Create Your Bucharest, organizat de Muzeul Austriac de Arte Aplicate/ Artă Contemporană (MAK), și a fost prezentat, alături de lucrările celorlalți câștigători, în cadrul Bienalei de la Viena 2015.

Născut în Timişoara, Ovidiu Anton (1982) locuieşte şi lucrează în Viena, Austria. Lucrările lui au fost prezentate în expoziţii organizate de muzee şi galerii de top, printre care Koenig 2, Viena (2017), Kunsthalle Bern (2016), GrazMuseum (2015), OFF-Biennale Budapest (2015), MAK din Viena (2015) şi Tobacco 001 Cultural Centre din Ljubljana (2014). Expoziția rămâne deschisă până pe 31 iunie.

Anul acesta, Future Museum reflectă poziţia artiştilor români născuţi în România şi stabiliţi apoi într-o altă ţară, sau care şi-au petrecut mulţi ani în străinătate. Programul începe cu Ovidiu Anton. Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová vor deschide sezonul de vară, iar seria se va închide în toamnă, cu expoziția regizorului Andrei Ujică.