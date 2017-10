Artistul Manuel Pelmuş participă la OFF-Biennale Budapest

Sub genericul „Gaudiopolis2017. The city of joy” se desfășoară la Budapesta OFF-Biennale Budapest, un eveniment internațional dedicat artei contemporane. Institutul Cultural Român Budapesta sprijină participarea artistului Manuel Pelmuș la eveniment, care are locîn perioada27 septembrie – 5 noiembrie 2017.

Performance-ul artistului român, pregătit în mod special pentru OFF-Biennale Budapest, se intitulează Sketches of a Monument și constă într-o serie de readaptări/reconstruiri bazate pe sculpturi și monumente publice din Budapesta. Proiectul realizat împreună cu copii va aborda teme precum memoria, istoria recentă, monumentele publice şi ritualul comemorării, propunând un spațiu de joacă, dar şi de reflecție.

Manuel Pelmuș va lucra timp de o săptămână cu un grup de treizeci de elevi cu vârste cuprinse între 12-13 ani, de la Școala Kempelen Farkas din Budapesta. Împreună cu aceștia va construi o acțiune publică ce va fi prezentată în Parcul Sfântul Ştefan sâmbătă, 7 octombrie, la ora 16.00. Lucrarea este destinată publicului larg, accesul fiind liber.

Manuel Pelmuș este un coregraf și artist de performanță. A studiat coregrafia la Bucureşti şi Hamburg. Producţiile sale, printre care „Outcome”, „Punct Fix”, „Still Lives”, „The Gate of the Kiss”, au fost prezentate pe scene de teatru, în galerii şi festivaluri de renume precum: Tanz Im August din Berlin, TanzQuartier din Viena, deSingel din Anvers şi Judson Church din New York. Din 2012 a început să lucreze din ce în ce mai mult în contextul artelor vizuale. Proiectele sale recente sunt intervenții în istoria artei și mai ales în istoria reprezentării muzeului. Lucrările sale au fost prezentate la Centrul Pompidou - Paris, Van Abbemuseum – Eindhoven, Para Site – Hong Kong, Bienala de artă de la Kiev, Muzeul de Artă Modernă - Varşovia, M Museum – Leuven, Bass Museum - Miami etc. În anul 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize for Performing Arts, iar în anul 2014 a primit premiul de excelență al Centrului Național al Dansului.

„Spațiul public devine un spațiu al transformării și al jocului, care regândește noțiunile de sărbătoare, (re)scriere a istoriei și, de asemenea, își propune să devină un loc de producție mai degrabă decât un simplu loc de reprezentare (ideologică)”. - Manuel Pelmuș