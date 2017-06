Asociația 21 Decembrie, sesizare către procurorul general

Asociația 21 Decembrie 1989 îi cere procurorului general într-o sesizare să cerceteze "implicarea" lucrătorilor SIPA, ai structurilor de informații departamentale sau al serviciilor secrete, în "blocarea" cercetărilor penale privind evenimentele din perioada "infracțională" decembrie 1989 - iunie 1990 ca și în dosarele comunismului.

Vă prezentăm sesizarea integral:

Catre

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIEI SI JUSTITIE

DOMNULUI PROCUROR GENERAL AUGUSTIN LAZAR

Asociația 21 Decembrie împreună cu Asociația pentru Monitorizarea Justiției a formulat o sesizare referitoare la arhiva și functiunile SIPA supravietuitoare si astazi, de pe vremea structurilor Securitatii, care au continuat sa-si desfasoarea activitatea neconstituionala si au savarsit grave abuzuri, impiedicand infaptuirea justitiei in cauzele privind perioada infractionala decembrie 1989 - iunie 1990 sau dirijand represiunea impotriva demonstrantilor, inclusiv prin nedrepte si ilegale anchete judiciare si tortura in incartiruiri, fie ca era vorba de lagarele ad-hoc de la Magurele si Academia de Politie Baneasa, (implicandu-i in scopul compromiterii si pe elevii-militari ai scolii de ofiteri) fie in arestul preventiv oficial, fie in penitenciare precum la Jilava sau la Rahova DCP.

Va solicitam ca, in baza acelei sesizari, daca nu s-a procedat pana in prezent, sa dispuneti a se proceda la deschiderea unei dosar de ancheta cu privire la cercetarea implicarii lucratorilor functiunii sipa, dpa, ai structurilor de informatii departamentale sau al serviciilor secrete, in blocarea cercetarilor penale privind evenimentele din perioada infractionala decembrie 1989 - iunie 1990 ca si in dosarele comunismului - verificand aceste arhive SIPA si ale fostei securitati, ministerului de interne, directiei penitenciare (intre care s-au semnalat miscari de documente) prin procurori anume desemnati si asupra carora nu planeaza suspiciunea de a fi fost colaboratori sau turnatori ai securitatii, sipa, dpa sau ofiteri acoperiti ai ministerului de interne sau ai altei structuri de informatii, pentru identificarea si copierea acelor documente care intereseaza o ancheta efectiva si care sa conduca la aflarea adevarului despre tergiversarea dosarelor sus-mentionate, tergiversare fara precedent constata de Curte pentru care Statul Roman a trebuit si va trebui in continuare sa plateasca dezdaunare victimelor.

Solicitam aceasta avand in vedere incalcarea continua a unor drepturi fundamentale de catre structurile securiste care au supravietuit, au fost reorganizate si au controlat si influentat Justitia si dupa Decembrie ’89, si cunoscand ca in activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, si ca, potrivit Constitutiei si Legii nationale un tratatele internationale (in speta Conventia EDO) trebuie respectate de toate autoritatile, inclusiv de catre puterea judecatoreasca, de auxiliarii Justitiei, unde se inscrie si Ministerul Public, intrucat E vorba de o parte extrem de framantata a istoriei recente a Romaniei, Asociatia 21 Decembrie 1989 este interesata sa cunoasca prin studierea acestor arhive, prioritar si pe deplin mecanismul, metodele si autorii celor mai grave fapte de tergiversare din istoria cazurilor Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Justitiei penale din Romania - tergiversarea fara precedent a dosarelor perioadei infractionale Decembrie 1989 - Iunie 1990 - imprejurare care ar trebui cercetata din oficiu si de catre Parchet in mod distinct, intrucat activitatea acestor grupari de crima organziata nu poate fi trecuta cu vederea intr-un stat de drept.

Insistam sa luati act de faptul ca prin hotararea din 24 mai 2011, pronuntata in cauza Asociatia 21 Decembrie, Maries (I) Vlase si altii c. Romania http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-123039&filename=001-123039.pdf , Statul Roman a fost condamnat pentru incalcarea art.8 din Conventie, dreptul la viata privata - iar hotararea CEDO inca nu a fost pusa integral in executare in sensul ca nici modalitatile si masurile de supraveghere nici masurile de presiune asupra institutiilor in zona demersurilor judiciare si dosarelor Decembrie 1989 sau 13-15 Iunie 1990 sau privind demersuri in plan civic ale Asociatiei 21 Decembrie ori ale membrilor sai, nu au incetat !"