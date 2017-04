Asocierea mai multor salariați în gospodărie arde la buzunar

Modificările la Codul fiscal pe care PSD intenționează să le propună și să le aplice de anul viitor, prin introducerea impozitului pe venitul global, descurajează asocierea într-o gospodărie a mai multor indivizi care au venituri din salarii și care nu au copii. Să luăm exemplul unor persoane care încasează un salariu mediu brut pe economie de 3.131 lei. Netul este de 2.196 de lei, iar impozitul de 16% este de 418 lei.

Conform noii filosofii fiscale, de reducere a ratei de impozitare până la 10% pentru câștigurile mai mari de 2.000 de lei, o gospodărie cu un singur membru care are un salariu mediu brut pe economie va câștiga în plus, prin aplicarea noii formule de calcul, 4.279,2 lei. Această persoană va plăti un impozit anual de 736,8 lei față de 5.016 lei, cât e acum. Dacă două persoane cu salariu mediu pe economie se asociază într-o gospodărie, atunci această asociere va trebui să plătească Fiscului în fiecare an 2.673,6 lei, adică 1.336,8 lei fiecare. Suma este mai mare dacă acești indivizi mergeau pe cont propriu. Suma crește cu cât numărul de persoane adulte, salariate, se asociază într-o gospodărie. La trei persoane, fiecăreia îi revine o parte de 1.536,8 lei impozit de plătit anual, iar la 4 persoane – 1.636,8 lei pentru fiecare. Evident, aceste sume sunt mult mai mici decât plătesc azi, dar esența legii gândită de PSD, aceea de asociere, nu este productivă.

Situația devine mai exasperantă pentru membrii dintr-o gospodărie care câștigă fiecare 2.000 de lei, adică limita maximă pentru care impozitul este 0%. O gospodărie cu un individ nu plătește nimic. Una cu doi indivizi cu 2.000 de lei fiecare va trebui să plătească un impozit de 1.200 de lei, adică 600 de lei de fiecare.

Cum se calculează impozitul pe gospodărie

Venitul anual global (Vga) se determină la nivelul fiecărei gospodării și reprezintă suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepția veniturilor neimpozabile și a veniturilor impozabile realizate de persoanele scutite, precum: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, persoanele fizice – pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator; persoanele fizice – pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, al ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, al ministrului Finanţelor Publice, al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; persoanele fizice – pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătății și ministrului Finanțelor Publice.

Venituri care nu se iau în calcul

La stabilirea venitului anual global impozabil pe gospodărie prevăzut nu se iau în calcul următoarele venituri:

a) veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

b) veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea, de către moştenitorii titlurilor de conversie sau acţiunilor dobândite înainte de prima tranzacţionare;

c) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii acestora;

d) acordarea şi valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept măsuri compensatorii, de către titularii drepturilor de proprietate, foşti proprietari sau moştenitorii acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

f) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

g) veniturile a căror sursă nu a fost identificată.

Determinarea plafonului neimpozabil aferent (Pn) gospodăriei se efectuează pe baza punctajului acordat în funcție de numărul membrilor gospodăriei. Numărul membrilor luat în calcul la stabilirea punctajului aferent gospodăriei este numărul membrilor declarat la data implementării gospodăriei. Persoană fizică ce a locuit efectiv, în cursul anului, la mai multe numere cadastrale se declară ca membru într-o singură gospodărie. Punctajul (P) alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct.

P = număr de puncte +1. Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni. Pn = P x 1.000 lei x 12 luni. Plafonul neimpozabil pentru o gospodărie cu un singur individ este de 24.000 lei, cel pentru doi indivizi este de 36.000 de lei, pentru trei persoane de 48.000 de lei, iar pentru patru persoane de 60.000 lei etc. Se calculează suma totală pe care o gospodărie o realizează pe parcursul unui an și din aceasta se scade plafonul neimpozabil. Ce rămâne se supune impozitului de 10% sau 0%, după caz. Cu cât sunt mai mulți indivizi într-o asemenea gospodărie, cu atât regresează plafonul de neimpozitare (adică el crește global, dar scade per capita). Spre exemplu, o gospodărie cu doi salariați cu salariu mediu pe economie are un plafon neimpozabil de 36.000 de lei, însă per capita plafonul este de 18.000 de lei, mai mic decât cel per capita în cazul unei gospodării cu un singur individ.

Ce este o gospodărie

Conform proiectului de modificare a Codului fiscal, o gospodărie este un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar și locuiesc / nu locuiesc efectiv la același număr cadastral. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice. Gospodăria se constituie prin decizie emisă de organul fiscal competent în baza cererii depuse de către membri săi. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodăriei se emite în termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va cuprinde cel puțin numele și prenumele, CNP-ul fiecăruia dintre membri, semnătura acestora, precum și membrul desemnat ca reprezentant al gospodăriei. Organul fiscal competent va fi notificat de către reprezentantul gospodăriei pentru orice modificare survenită în componența gospodăriei în termen de 30 de zile de la producerea acesteia. Organul fiscal competent va emite în termen de 60 de zile de la primirea notificării decizia de modificare a componenței gospodăriei.