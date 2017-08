Astă seară începe vânătoarea Leilor

Corespondență de la Magda Mihăilescu

Vor fi, nu vor fi protestatari de-a lungul bulevardelor ce duc către Palazzo del Cinema? Neliniștitoarea întrebare însoțește apropierea de deschiderea fiecărei ediții. A devenit aproape o tradiție ca diferite grupuri sociale să-și exprime nemulțumirea (și motive sunt destule) cu câteva ore înainte de inaugurarea balului. În general, sunt puțini și liniștiți, cu toate acestea, „leii auriți“, copii ale celui din San Marco, urcați pe un piedestal, ce străjuiau altădată principalele artere, au fost retrași și duși în grădinile Casinoului. Nu or fi ei din material nobil – când îi atingi, cartonul metalizat din care sunt confecționați sună a gol –, dar ar fi păcat ca cineva mai nervos să se răzbune pe simbolul tutelar al Cetății Dogilor.

Cel mai vechi festival din Europa, ajuns la cea de a 74-a ediție, născut în vâltoarea politicii anilor ’30, dezvoltat în deceniul următor, sprijinit la începuturi de autoritățile fasciste, a fost întotdeauna unul cu probleme. Dubla sa subordonare, ca parte integrantă a marii Bienale de la Veneția (destinată tuturor artelor), dincolo de cea ministerială, a generat ritmice lupte pentru putere. De aici, și desele schimbări de conducători, inexistente la Cannes. Actualul director, criticul Alberto Barbera, a mai condus Mostra (numele mai concis al festivalului, titulatura sa oficială fiind Mostra internazionale d’ arte cinematografica) între 1998 și 2002, când a fost demis din ordinul ministrului de resort de atunci. Rechemat acum cinci ani, Barbera a echilibrat corabia manifestării de la Lido, care se clătina serios. A redus numărul de filme ale diferitelor secțiuni artificial sporite (pentru a împăca toată suflarea), dar, mai ales, a impus o selecție al cărei fler avea să stârnească invidii. El a reușit performanța ca toate peliculele din serile inaugurale ale ultimilor ani să fie, apoi, câștigătoare de Oscaruri supreme: Gravity, Birdman și, anul trecut, La La Land, care a zăpăcit o lume întreagă, după ce atât de abilul Thierry Frémaux, selecționerul Cannes-ului, a avut, nu se știe cum, o clipă de ezitare fatală, trecând pe lângă un succes răsunător.

Toți așteaptă acum cu nerăbdare filmul din deschidere de astă seară, Downsizing, al regizorului american Alexander Payne, mai degrabă un obișnuit al Croazetei decât al lagunei. O surpriză par a fi și trimiterile SF introduse în corpul comediei sale. Deși se vorbește mult despre un Nou Val italian al tinerilor, prezenți cu patru titluri în competiție, tot cineaștii americani par să fie cei mai așteptați. Este și lesne de înțeles, din moment ce ei se numesc George Clooney sau Darren Aronofsky. Iubirea lui Clooney pentru Veneția este totală, reciprocă și de multă vreme (aici s-a și căsătorit). Îl regăsim acum selecționat în competiție cu Suburbicon, o comedie după scenariul fraților Coen, a cărei regie și-a asumat-o. Aronofsky, câștigător al unui Leu de Aur în 2008 cu The Wrestler, aplaudat pentru Lebăda neagră în 2010, rămâne credincios thrillerului psihologic, cel puțin așa se anunță Mother!, cu Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pheiffer. Dacă vom spune că până și un cunoscut cineast italian, Paolo Virzi, va fi redescoperit în aceste zile cu primul său film american, The Leisure Seeker, cu Helen Mirren și Donald Sutherland, cred că putem vorbi despre o ediție în care cinematograful de peste Ocean este la mare cinste. Bănuiesc că și pentru președinta juriului, actrița americană Annette Benning („Era timpul să mai fie și o femeie în acest rol“ – spunea directorul Barbera), va fi o bucurie, dar și un adaos de grijă în cumpănirea premiilor.

Cu conaționalii săi Robert Redford și Jane Fonda nu va avea nicio bătaie de cap, aceștia nefiind concurenți, ci invitați speciali, pe care îi așteaptă un Leu de Aur onorific și o premieră spectaculoasă cu cel mai recent film al lor, Our Souls at Night, produs de Netflix, rețeaua atât de comentată la Cannes. După 38 de ani, câți au trecut de la filmul Călărețul electric, în care erau parteneri (și care va fi proiectat și el, într-o copie restaurată), cele două mari personalități nu numai ale cinematografului, ci și ale vieții civice americane, sunt din nou împreună pe ecran, într-o poveste despre tresăririle inimii la bătrânețe. Adăugăm acestor nume de prestigiu amănuntul că 15 din cei 21 de cineaști selecționați în competiție sunt pentru prima oară chemați în arena cu lei de la Lido și vom avea imaginea iubirilor cultivate la Veneția, multe și de prin toate colțurile lumii.

Nu și din România. Ori nu suntem pe placul „bătrânei doamne“ (nume de alint al Mostrei), ori nu știm noi să ne facem simpatici.

Omagierea lui Michael Jackson

Va avea loc și premiera peliculei „Victoria & Abdul“, adaptarea lui Stephen Frears pentru marele ecran a adevăratei povești de prietenie dintre Regina Victoria și un grefier indian, ceea ce va reprezenta un punct culminant în cea de-a 74-a ediție a celui mai vechi festival cinematografic din lume. Înainte premierii filmului, regizorul britanic Frears urmează să fie onorat pentru contribuția sa inovatoare în cinematografie.

Festivalul de la Veneția ne mai face o surpriză în acest an, astfel că, după luni de rapoarte privind disputa domnului Kechiche cu un finanțator, va avea loc premiera filmului „Mektoub, My Love“.

„În filmele mele, am încercat întotdeauna să obțin o anumită credincioșie, o fidelitate a modului în care se întâmplă când se întâmplă și acest lucru rămâne valabil și pentru mine. Dar, în „Mektoub, My Love“ mai ales, cred că publicul va recunoaște de asemenea o căutare onestă de noi talente. Protagoniștii mei, toți actorii de primă apariție pe marele ecran, sunt minunați“, a spus Kechiche, care a câștigat Leul de Aur în 2007, pentru „The secret of grain“.

Festivalul de la Veneția va aminti și de Regele Muzicii Pop, printr-o nouă versiune 3D a filmului „Thriller“ semnat de Michael Jackson, însoțit de documentarul lui Jerry Kramer din 1983 despre realizarea unuia dintre cele mai celebre și influente videoclipuri ale muzicii pop. (M.D.)