Atentatul care a lovit în punctul slab al Europei

Cel puţin 22 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma atentatului de la Manchester, produs luni seară, la finalul unui concert ce a avut loc la Manchester Arena, sală cu o capacitate de 21.000 de locuri. La concertul americancei Ariana Grande participau în principal copii şi adolescenţi, cea mai tânără victimă fiind o fetiţă de opt ani.

Ministerul Afacerilor Externe a informat marți că, până în prezent, a fost recepționată o singură solicitare de asistență din partea unui cetățean român, cu privire la situația unui membru de familie aflat în Manchester.

Atentatul a fost revendicat la câteva ore de organizaţia jihadistă Statul Islamic. „Un soldat al califatului a amplasat bombe în mijlocul adunării cruciaţilor“, spune comunicatul, citat de AP. Autorităţile britanice merg pe pista unui atentat sinucigaş şi precizează ca l-au identificat pe presupusul terorist kamikaze. Televiziunea americană CBS relatează că este vorba despre un oarecare Salman Abedi, în vârstă de 23 de ani, un personaj care era în vizorul serviciilor britanice de securitate.

Cel mai grav atac după 2005

După atacul de la sala de concerte Bataclan din Paris, după atentatele de la aeroportul și metroul din Bruxelles, jihadiştii au trecut la folosirea unui camion pentru a intra în mulțime, la Nisa, de ziua naţională a Franţei. Acum, teroarea loveşte din nou în Marea Britanie, acesta fiind considerat cel mai grav atentat de după atacurile de la metroul londonez, din 2005. Mai grav este că acum victimele sunt nişte copii. Premierul britanic Theresa May a vorbit despre „laşitatea revoltătoare, patologică, de a ataca copii nevinovaţi, lispiţi de apărare, care ar fi trebuit să se bucure de una dintre cele mai frumoase seri din viaţa lor.“

Trump: „Vom mai avea mulţi ca ei“

Preşedintele Statelor Unite a vorbit despre atentatul de la Manchester într-un context extrem de grăitor – se afla la Bethleem, în Cisiordania, la o conferinţă de presă cu liderul Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, care a transmis şi el condoleanțe familiilor din Marea Britanie. „Au murit atâţia oameni frumoşi şi nevinovaţi, ucişi de nişte rataţi jalnici. N-o să le spun monştri, pentru că le-ar plăcea cuvântul. Se vor gândi că e un nume frumos. De acum încolo o să le spun rataţi, pentru că asta sunt“, a declarat Trump, care a continuat cu un avertisment: „Sunt nişte rataţi şi vom mai avea mulţi ca ei, dar sunt nişte rataţi, nu uitaţi asta“.

Punctul slab al Europei

În ciuda atentatelor, Europa a rezistat – nu am avut segregare, violenţă, nici declaraţii de război sau derapaje extremiste. Olanda a rezistat campaniei lui Geert Wilders, Franţa a rezistat în faţa lui Le Pen, iar Alternativa pentru Germania nu mai avansează în sondaje. Mai mult, spre finalul anului 2016, atentatele păreau să se rărească. „Acum este grav. Când în ziare vor fi văzute feţele celor care au murit, copilăria lor, inocenţa lor, oamenii se vor gândi o clipă la copiii şi nepoţii lor. Iar când îl vom vedea pe cel care i-a ucis, îl vom transforma pentru o clipă în arhetipul străinului, invadatorului, inamicului. Instinctul nostru de conservare va face restul. Nu va fi vorba de câteva detectoare de metal în plus, ci vom transfera spaimele noastre noii generaţii, îi vom învăţa pe cei tineri să trăiască cu frică şi le vom oferi un duşman“, scrie site-ul italian Linkiesta. „Până acum am rezistat războiului etnic şi religios. Începând de luni seară, va fi mai greu. Ne-au găsit punctul slab. Luni au câştigat ei“, scrie Linkiesta.

O lecţie pentru Franţa şi Germania

Acest proces profund de metamorfozare a spaimelor în violenţă se poate manifesta chiar la alegerile anticipate din Marea Britanie, pe 9 iunie. Premierul May a anunțat suspendarea campaniei electorale şi a făcut apel la „spiritul Manchesterului“. Este de aşteptat ca, după erori mari privind reforma socială propusa de conservatori, opoziţia laburistă ce părea firava, dar mai cu seamă partidele extremiste, să câştige procente bune în aceste ultime zile, pe fondul atentatului de la Manchester.

Mai departe, atentatul îi va oferi preşedintelui Trump ocazia de a-i mustra dur pe aliaţii europeni, la Summit-ul NATO ce începe pe 24 mai, la Bruxelles. Franţa şi Germania au fost ţările care au refuzat iniţiativa americană, cu care a fost de acord chiar şi secretarul general NATO, de a trimite trupe sub drapelul aliat pe fronturile antiteroriste. Parisul şi Berlinul, acum că Marea Britanie spune adio UE, vor să creeze o Uniune a Apărării, în timp ce ignoră obligaţiile financiare de 2% din PIB pentru NATO.

Masacrul de la Manchester este lecţia pe care Trump şi Theresa May o vor da europenilor care vor să creeze structuri paralele cu NATO – Franţa şi Germania trebuie să lupte pe fronturi străine alături de SUA, să stârpească răul la sursă, nu să se închidă în cetatea europeană tot mai vulnerabilă.