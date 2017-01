Au început tulburările pe piața românească de energie

Piața de energie din România este martora în ultimele săptămâni a unor fenomene nemaiîntâlnite: prețurile de pe bursă au ajuns la valor maxime, traderi importanți de curent își cer insolvența, tranzacții suspecte, pierderi. Compania Electrica, unde statul român este principalul acționar, susține că "recent, piața energetică românească a intrat într-o etapă turbulentă, care a avut ca rezultat creșteri semnificative ale consumului de energie electrică și a prețurilor de pe piață, ambele atingând maxime istorice".

"La data de 27 ianuarie 2017, Electrica SA are pe segmentul de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, o expunere de 36,3 milioane lei aferentă clientului său Transenergo. Ca urmare a solicitării de intrare în insolvență a clientulului, în timp ce ELSA și un alt jucător de pe piață au depus de asemenea cerereri separate de deschidere a procedurii de insolvență a acestuia, conducerea se așteaptă la un grad scăzut de recuperare din valoarea totală a expunerii", se arată într-o informare pe care directorul general, Dan Cătălin Stancu, a trimis-o Bursei de Valori București. În urmă cu câteva zile, Transenergo COM, companie dețintă de familia Coman, cu afaceri în jur de 300 de milioane de euro, și-a cerut insolvența. Acest puternic trader, al patrulea de pe piața de furnizare autohtonă, a căzut în capcana speculațiilor de pe platforma spot a bursei de energie - OPCOM, acolo unde ar trebui să se facă reglaje ale dezechilibrelor. Numai că Transenergo COM și mulți alți traderi au încercat să speculeze cotațiile de pe o zi pe alta în loc să prefere contracte bilaterale pe termen mai lung, la prețuri fixe, dar mai puțin convenabile. Din pricina vremii vitrege din luna ianuarie, au avut loc salturi ale prețurilor pe bursă astfel încât în zilele de 15 și 23 ianurie s-a ajuns pa prețuri maxime.

Georgios Stassis, country manager la Enel Romania, susține că situaţia actuală, caracterizată prin preţuri şi consum istorice, arată cat de importantă este încurajarea prin reglementările potrivite a proiectelor pe termen lung în detrimentul speculaţiilor. "Încă tanăra piaţă romanească a energiei trece acum prin prima sa încercare excepţională. Preţurile sunt la cele mai mari niveluri înregistrate în ultimele decenii, sistemul este aproape de limita de funcţionare, iar unii furnizori denunţă unilateral contractele pentru a profita de pe urma acestor niveluri record ale preţurilor, lăsand clienţii fără serviciul de furnizare a energiei, pe care contau conform contractelor semnate", a declarat Stassis.

Vremea geroasă a săltat prețurile însă sunt suspiciuni că piața a fost dereglată de anumite contracte speculative. De altfel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituția care supervizează funcţionarea pieţei de electricitate, și Consiliul Concurenței, a început investigația a două tranzacții încheiate pe piața de energie - OPCOM, suspecte că au încălcat încălcat legislația în vigoare. În ultimele zile s-a constatat o creștere puternică a prețulului curentului tranzacțonat, de trei ori față de anul trecut. “Analiza noastră va analiza piaţa începând cu 15 decembrie până în prezent. Există suspiciuni privind manipularea pieţei şi abuzul de putere”, a declarat Niculae Havrileţ, șeful ANRE. Conform datelor de pe site-ul bursei de energie, prețul la electricitate în România în zielele de 15 și 23 ianuarie a fost unul dintre cele mai ridicate din Europa, ajungând la 74,92 de euro pe MWh, respectiv 96,52 de euro pe MWh. Cel mai mare preț în această lună din Europa s-a înregistrat în Ungaria, respectiv 300 de euro pe MWh.

În această iarnă au fost doborâte recorduri energetice ale României postrevoluţionare. Am înregistrat un consum-record zilnic de gaze, o producţie şi un consum-record de energie electrică şi un export de electricitate la cele mai mari valori din istorie. Aceste valori au fost atinse în condiţiile îndeplinirii mai multor factori: un val de frig polar, care s-a abătut asupra României, un sistem de termoficare centralizat, la nivelul ţării, „la pământ“ – care a făcut ca cetăţenii din oraşe fără un CET funcţional să se încălzească cu reşou, aragaz lăsat deschis sau calorifer electric –, un nivel extrem de scăzut al debitului Dunării şi un preţ mic al gazelor ruseşti – care a făcut ca importurile să explodeze.

Sistemul Energetic Naţional a avut sincope, însă a reuşit să depăşească problemele cauzate de această iarnă. Nu fără consecinţe serioase însă. Dacă valul de frig din perioada 6-14 ianuarie, cu temperaturi medii zilnice de sub -15º C, s-ar fi prelungit cu încă o săptămână, SEN ar fi putut ajunge în „blackout“. Potrivit prognozelor meteorologice, restul iernii nu va mai aduce temperaturi extreme precum cele pe care le-am întâlnit în prima parte a acestei luni, iar autorităţile sunt acum în alertă şi, presupunem, şi pregătite pentru ce este mai rău, aşa că nu ar trebui să mai avem probleme cu SEN.