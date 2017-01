Augustin Lazăr confirmă protocolul dintre serviciile secrete și procurori

Procurorul general Augustin Lazăr a recunoscut, la o ședință a CSM, că a existat un protocol secret între procurori și servicii care s-a concretizat prin formarea unor echipe mixte, scrie publicația "Lumea Justiției", care prezintă declarațiile făcute de acesta.

"Este adevărat că a existat un protocol care nu mai există. Cred că este și o lipsă a mea, care nu am comunicat, nu am făcut mare caz atunci când am preluat mandatul, să spun: 'Nu mai există niciun protocol care să prevadă comisii mixte sau echipe mixte sau nu știu ce'. A existat un protocol în care se discuta despre echipe operative între Ministerul Public și serviciile de informații, însă eu mereu mi-am pus următoarea problemă: acest protocol nu există, eu nu mi l-am însușit și nu mergem înainte cu astfel de inginerii, să zic așa, pentru că ele nu se găsesc în Codul de procedura penală, Doamne Dumnezeule... Noi anchetăm, iar dumneavoastră judecați după Codul de procedură penală. Nu există nimic altceva care să se numească echipă mixtă sau nu știu ce", a spus Lazăr.