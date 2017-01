Avertisment: România riscă să intre într-o criză energetică de proporții

Reprezentanții Sindicatului Liber Emc Roșia din cadrul Complexului Energetic Oltenia atrag atenția că România ar putea intra într-o criză energetică de proporții dacă temperaturile vor continua să fie de minus 15-20 de grade câteva zile de acum încolo.

"Să nu uităm faptul că termocentrale din Oltenia nu ar mai avea materia prima (cărbune). De exemplu, la rezervele de cărbune stăm cam aşa: la Rovinari în jurul a 250 mii tone, la Turceni 150-200 mii tone, la Ișalnița 100 mii tone, la Craiova 180 mii tone. Adică în jur de 700 de mii de tone. CEO merge cu 10 - 11 grupuri şi consumă în jurul a 100 mii de tone pe zi. Asta înseamnă că se poate funcţiona cam 6-7 zile la capacitate, după aceea nu am mai putea nici noi să salvăm sitemul energetic naţional şi românii ar putea foarte uşor să stea în beznă şi să îngheţe la propriu", se arată într-o înștiințare pe care reprezentanții sindicatului au făcut-o ministrului Energiei, Toma Petcu. Oficialul Guvernului a explicat după ședința Comandamentului de Iarnă cum funcționează centralele pe cărbuni. „La energie electrică am dispus suplimentarea grupurilor de la Turceni, Craiova, Ișalnița, am reuşit să pornim şi la grupul de la Mintia, de la CE Hunedoara încă un grup de 150 MW. CET Govora a intrat în producţie cu 50 MW. Aveam o rezervă pe hidro estimată de 1.000 MW, s-au consumat 400 MW, mai avem 600 MW disponibili pe hidro. Avem consum maxim estimat pe energie electrică de 9.500 MW. În acest moment consumul era de 9.000 MW", a spus Petcu.

Ministrul a adăugat că la carierele de cărbuni s-a suplimentat numărul de muncitori. "Am suplimentat în cariere, la extracţie, în mină, numărul de muncitori şi capacităţile de extracţie, cele patru zile să ne rămână ca rezervă şi ceea ce scoatem din mină să asigure consumul zilnic, fără să apelăm la rezervele care s-au creat la centrală".

Răspunsul sindicaliștilor este tranșant. "Păi, domnule ministru, pentru a extrage cărbune din cariere, ne mai trebuie şi fronturi de lucru, ceea ce pe la noi s-au cam terminat sau cel puţin sunt pe terminate. Să nu uităm că în mijlocul verii îţi trebuie o lună de zile să extragi 300 de mii de tone de cărbune, cu cea mai mare carieră din CE Oltenia, adică cu Roşia. Cu toate carierele din CE Oltenia nu cred că se extrag 100 de mii de tone pe zi, la aceste temperaturi. Anul asta ne descurcăm, dar la iarnă viitoare ce vom face, vom arde steril? Sperăm că acest Guvern şi Parlamentul României să modifice legislaţia în vigoare, care nu ajută absolut deloc producătorii de energie electrică pe baza de cărbune şi anul viitor să nu mai fim în situaţia de a avea fronturi de lucru blocate din cauza legilor proaste, să nu mai avem depozite de cărbune închise din cauza celor de la mediu şi să avem o rezervă de cărbune considerabilă, dar şi straturi de cărbune descopertate care să poată asigura siguranţa sistemului naţional de energie şi nu în ultimul rând siguranţă românilor. Dacă nu, o să păţim ce păţeşte Bulgaria în aceste zile, dacă nu şi mai rău", susțin reprezentanții sindicatului minerilor de la exploatarea Roșia.

Problemele în sistemul de distribuție a energiei electrice, legate de condițiile meteorologice aspre și a consumului de energie a crescut, a determinat guvernul de la Sofia să ceară României să îi vândă electricitate. Bucureștiul a refuzat pentru că și aici situația furnizării de energie este delicată.

Consum record de gaze

Conform ministrului, România a consumat luni şi în noaptea de luni spre marţi o cantitate-record de gaze naturale, respectiv 72,4 milioane de metri cubi pe zi, iar pentru marţi se estimează niveluri similare. "Ne pregătim pentru această noapte să asigurăm aceeaşi funcţionalitate, aceeaşi capacitate de producţie, acelaşi import, aceeaşi rezervă care să fie disponibilizată din rezerva de gaze. Estimăm şi în această noapte acelaşi vârf, 71-72 de milioane de metri cubi. Suntem pregătiţi să acoperim aceste vârfuri", a susţinut ministrul.

Consumul de energie electrică de luni a fost de 9.700 de MW, nivel care a fost însă depăşit în luna decembrie 2016. "Menţinem funcţionarea celor trei centrale, Elcen Bucureşti, Brazi şi Galaţi, pe păcură. Avem cantităţile necesare de păcură pentru funcţionare", a spus ministrul. "Există o prognoză suplimentară care a fost emisă astăzi de ANM, în sensul că, începând cu ora 22:00, tot pe zona Dobrogea, din păcate, cea mai defavorizată, vom avea viscol puternic. Am luat legătura cu Enel Dobrogea şi cu Electrica Muntenia, cărora le-am spus să fie pregătiţi. Avem echipamentele speciale, şenilatele de la Armată cu care să intervenim dacă va fi cazul", a arătat el. Petcu a adăugat că a cerut distribuitorilor de gaze să fie pregătiţi în cazul în care va fi nevoie de intervenţii suplimentare. "Avem grupuri pornite la Turceni şi Rovinari, suplimentar şi la CE Hunedoara", a subliniat ministrul. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, noi avertizări meteo Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, începând din această seară, până miercuri seară.

Situația critică

Cum se pot traduce spusele ministrului? Din cauza vremii vitrege, eolienele din Dobrogea au înghețat, Dunărea are debit mic, importăm gaz de la ruși la preț mare și utilizăm păcura, combustibil mai scump.

Din cele 71-72 de milioane de metri cubi de gaze naturale, 15 milioane vin din Rusia. Ieri, sistemul de transport al gazelor naturale a intrat în stare de dezechilibru și s-a trecut la consumul de gaze din conductele magistrale. Dacă se menține această stare de fapt încă 24 de ore, sistemul ar putea avea mari probleme pentru că în conductele magistrale cantitatea scade sub 33 de milioane de metri cubi.

În ceea ce privește producția de energie, marți la orele 11.00, 26,6% din curentul produs în țară a venit de la centralele pe cărbune, 24,2% de la hidrocentrale, 22% de la centralele pe gaze, 13,2% de la reactoarele nucleare de la Cernavodă, 12,3% de la fermele eoliene și mai puțin de 2% de la centralele fotovoltaice și la cele care ultilizează biomasa.

Muncă la minus 14 grade

Unul dintre angajații de la CE Oltenia, Manu Tomescu, a scris pe Facebook cum se scoate cărbunele în aceste zile de vreme năprasnică.

„Încă una dintre nopțile lungi și grele! Nu mă plâng și nici nu încerc să găsesc milă sau compasiune din partea cuiva. Ceea ce fac eu în noaptea asta, la o temperatură de -14 grade celsius, este munca mea. Nu o fac de plăcere și nici din obligație. O fac de nevoie, pentru că așa îmi câștig pâinea pentru mine și familia mea! Ca mine mai sunt alte sute de colegi mineri și energeticieni, care în noaptea asta au înghețat de frig prin toate subunitățile din C.E.Oltenia, pentru că așa e munca noastră în procesul de producție al megawaților, atât de necesari Sistemului Energetic Național. Aceasta este una din zilele în care cu toate că populația este avertizată să nu iese din locuințe din cauza temperaturilor extreme, minerii și energeticienii din C.E. Oltenia sunt nevoiți să înfrunte gerul pentru că asta e munca lor, dar și pentru că românii și România au nevoie mai mult ca oricând de energia electrică produsă de C.E.Oltenia”, a scris Manu Tomescu pe Facebook.