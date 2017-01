Avocat: Familia nu l-a dat dispărut pe Sebastian Ghiță

Avocatul lui Sebastian Ghiță a susținut marți că nici familia fostului deputat nu știe unde se află acesta, însă nu l-a dat dispărut.

"Nici familia și nici dintre cunoștințele lui Sebastian Ghiță nu știu unde se află acesta. Nu au nicio informație și nu au nici modalitatea de a-l căuta. Nu l-au dat dispărut. (...) Nu mi s-a mai întâmplat să apăr un client cu care nu am reușit să iau legătura. Nu am avut vreo solicitare din partea unei rude să continuăm să îl reprezentăm pe Sebastian Ghiță, însă noi am decis că trebuie să facem asta. Împuternicirea avocațială a fost semnată de tatăl lui Sebastian Ghiță. Nu am nicio informație unde se află inculpatul", a declarat marți avocatul Bogdan Micu, la instanța supremă, unde s-a judecat contestația împotriva deciziei prin care s-a dispus arestarea preventivă în lipsă a fostului parlamentar.