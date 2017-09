Avocată: Au fost cerute denunțuri împotriva lui Dragnea în prezența mea

Avocata Mihaela Angheluș, apărătoarea Andreei Cosma, a declarat că o parte din afirmațiile deputatei PSD privindu-l pe procurorul suspendat Mircea Negulescu sunt adevărate și, în plus, susține că în prezența sa și a altor avocați au fost cerute denunțuri la DNA București împotriva lui Liviu Dragnea.

"Cel puțin o parte din cele susținute de Andreea Cosma sunt adevărate, s-au întâmplat de față cu mine. Când s-a deschis dosarul penal eu am facut parte din echipa de apărători, iar la una din citările de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești am însoțit-o și în prezența mea domnul Negulescu a spus că tatăl ei va fi obligat să demisioneze și arestat, iar că aroganța ei va fi înfrântă chiar dacă asta înseamnă să o arunce în pușcărie și să îi lase copilul pe stradă", a declarat avocata la România TV.

"Eu nu am știut încercările lui anterioare de a o cuceri pe care le-am aflat ulterior. La momentul acela și Cosma a fost surprinsă de tupeul de a o amenința în fața apărătorului. A fost o amenințare directă. În momentul acela nici nu era deschis un dosar pe numele tatălui și totusi el i-a spus că tatăl ei va fi obligat să demisioneze și că va fi arestat. Negulescu a fost arogant și obraznic . A răspuns cu o duritate verbală care nu poate fi reprodusă. Nu discut despre cum mi-a răspuns mie în calitate de apărător și nici faptul că practic mi-a împiedicat să nu îmi exercit dreptul de apărător. Sub amenințarea că mă dă afară și îmi face plângere, nu m-a lăsat să fac nimic. Discuția a fost scurtă, ulterior Andreea Cosma a fost însoțită de altcineva la Parchet", a mai relatat Anghelus.

"Știu cât de timorată a fost pe tot parcursul proceselor. De câte ori am vorbit cu ea era îngrozită și de faptul că nu știe cum să reacționeze față de ce face Negulescu pentru a nu înrăutăți situația familiei ei. Îi era teamă că ar fi răspunzătoare de o eventuală agravare dacă devine agresivă în respingerea avansurilor pe care le face (...) Eu i-am zis să facă plângere împotriva lui Negulescu. Era mult prea speriată. A spus că va reflecta asupra acestui lucru, însă era îngrozită efectiv. Domnul Negulescu îi numea pe toți membrii familiei Cosma, familie de interlopi. Având în vedere câte lucruri s-au întâmplat și că o întreagă familie a fost pusă sub urmărire penală de acest procuror, dovedindu-se că probele sunt fabricate, dosarul fiind clasat, cred că este vorba despre o comandă. Comanda primită și dublată de frustrarea personală față de refuzul Andreei Cosma. Din punctul meu de vedere o persoană ca domnul Negulescu împotriva căruia există dovezi, nu are ce căuta în calitate de magistrat. Trebuie dat afară, trebuia arestat. Trebuia un dosar penal pe numele lui și cu siguranță supus unei expertize psihiatrice", a mai declarat Mihaela Anghelus.

Potrivit avocatei, în timp ce îi făcea curte, Negulescu i-ar fi spus Andreei Cosma să faca și denunturi. "Încerca să o cucerească cu fel de fel de gesturi și revenea în ipostaza de procuror încercând să obțină denunțuri împotriva altor persoane. Despre domnul Dragnea au fost cerute denunțuri în prezenta mea și a altor avocați, la DNA București. Se solicitau orice fel de informații și detalii despre Dragnea și Tel Drum deși nu aveau legătură cu subiectul dosarului. La DNA dosarele în proporție de 99 % sunt comandate și cu rezultat stabilit. Asta e opinia mea despre DNA", a mai susținut avocata.