Bădălău: Decât să avem un Guvern care nu aplică programul de guvernare...

Președintele executiv al PSD Niculae Bădălău a declarat miercuri că există o comisie de analiză a activității Guvernului, iar acolo unde se vor constata deficiențe se vor propune schimbări de miniștri.

"Există o comisie de analiză a activității Guvernului, de fapt de a analiza implementarea programului de guvernare și eu am spus că acolo unde vom constata deficiențe nu ne vom da în lături să propunem schimbarea de miniștri, ba chiar a Guvernului, dacă considerăm că acesta a încetinit ritmul aplicării programului de guvernare. Nu am spus că este pregătit (partidul să meargă la Cotroceni — n.r.). Am spus că decât să avem un Guvern care nu aplică programul de guvernare preferăm să mergem cu un nou Guvern. Nu acceptăm absolut niciun fel de derogare de la programul de guvernare și de la ceea ce noi am promis cetățenilor acestei țări", a spus Bădălău, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Sorin Grindeanu "este un premier bun în continuare", iar asta va stabili comisia care se ocupă cu analiza măsurilor care au fost aplicate de Guvern.

"Este pentru prima oară și cred că este un lucru bun când președintele partidului nu este și premier și atunci partidul, stând în afara Guvernului, poate să analizeze cu înțelepciune toate măsurile și să aplice absolut toate corecțiile care sunt necesare către Guvern. Considerăm că membrii Guvernului nu au comunicat îndeajuns cu dumneavoastră și respectiv cu cetățenii, cu toate măsurile. Pe de altă parte, dorim intensificarea ritmului de aplicare a tuturor măsurilor bune pentru cetățeni", a spus Niculae Bădălău.

Acesta a precizat că "nu există nicio grabă de a merge la Cotroceni", iar PSD are oameni competenți și o rezervă de cadre foarte bună, "care oricând poate înlocui un premier sau un ministru".

